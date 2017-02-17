Гениальную простоту и простую гениальность благовещенского «Траффика» отметили в Подмосковье

В фестивале свободного танца «Белая обезьяна» приняли участие артисты и преподаватели благовещенской студии танца «Траффик» Общественно-культурного центра. Это мероприятие называют самым эксклюзивным танцевальным событием. Из Московской области ребята вернулись не с пустыми руками. На фестиваль ездили почти 50 детей от 8 до 14 лет. Они показали себя и посмотрели на работу других коллективов.

Самое главное – ребята поучаствовали в мастер-классах ведущих танцоров страны. «Белая обезьяна» – необычный конкурс. Там нет гран-при и призовых мест, зато есть творческие и креативные номинации. Танцоры получили награду в номинации «За гениальную простоту и простую гениальность». Ещё одну награду – диплом «За самобытность» – привезла Софья Степанова.

«Я в танце выделялась, улыбалась, эмоции, движения всякие разные. Мы танцуем очень хорошо: занимаемся брейком, дансом, хип-хопом, джазом, классикой, и мы должны поехать и получить особый приз», – комментируют участники студии танца Максим Мовин и Софья Степанова.

«Ну вот получилось так, что нам всё-таки удалось получить этот долгожданный приз – для нас, конечно, это очень большая победа, нам объяснили, к чему нам нужно стремиться, и сказали, что наши дети хорошо подготовлены и мы можем двигаться дальше – то есть мы идём в правильном направлении, и это очень радует», – рассказывает художественный руководитель студии танца ОКЦ Елена Соловьева.

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