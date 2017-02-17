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17 февраля 2017, 15:43 0

В Приморье доставали из-подо льда ещё один автомобиль

В Приморье доставали из-подо льда ещё один автомобиль
Фото: deita.ru

Очередное авто ушло под лёд реки в Приморье. Фото, на котором запечатлён спецкран, достающий терпящую бедствие машину, прислали в редакцию ИА «Дейта» очевидцы. По утверждению авторов снимка, это происходит в Партизанском районе, на реке Партизанская (Сучан).

Как сообщало Амур.инфо, аналогичный случай произошёл в Приморье буквально на днях. В понедельник, 13 февраля, неподалёку от города Большой Камень под лёд на реке Петровка также ушёл автомобиль: он почти полностью затонул, так что определить марку машины было невозможно.

Как отмечает ИА «Дейта», благодаря любителям такой рисковой рыбалки, в регионе наладился неплохой бизнес по спасению утонувших транспортных средств. По некоторым данным, например, в заливе в районе полуострова Де-фриз во Владивостоке вытащить полностью затонувшее авто стоит 90 тысяч рублей, частично затонувшее – от 30 до 60 тысяч (как получится договориться).

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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