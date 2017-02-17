Студенты ДВОКУ в кокошниках и сарафанах спели русскую песню про лапти (видео)

Международный студенческий фестиваль песен и танцев народов мира прошел в Благовещенске. В актовом зале Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства собрались 96 студентов-участников из 11 учебных заведений области.

Они исполняли песни на языках народов мира: английском, немецком, китайском, испанском и русском, сопровождая свои выступления соответствующими национальными танцами.

Команда иностранных студентов из ДВОКУ вызвала фурор своим выступлением. Курсанты примерили на себя образы русских народных девиц и молодцев, а также спели песню «Лапти, да лапти мои» и станцевали вприсядку, чем вызвали овации всего зала.

«Подготовка студентов к конкурсу шла в течение месяца. Сама идея была предложена заведующим кафедрой русского языка как иностранного. Мы решили, что курсантам это поможет понять и полюбить культуру нашей страны», – рассказал заместитель начальника ДВОКУ по работе с личным составом Федор Бурков.

Жюри не оценило оригинальность выступления. Команде из ДВОКУ не присудили никакого места. «Мы не расстроились, – добавил Федор Евгеньевич. – Ребятам интересно было поучаствовать».

Первое место на фестивале поделили между собой Амурский колледж культуры и искусства и БГПУ.

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