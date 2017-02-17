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17 февраля 2017, 15:32 10

Студенты ДВОКУ в кокошниках и сарафанах спели русскую песню про лапти (видео)

Студенты ДВОКУ в кокошниках и сарафанах спели русскую песню про лапти (видео)

Международный студенческий фестиваль песен и танцев народов мира прошел в Благовещенске. В актовом зале Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства собрались 96 студентов-участников из 11 учебных заведений области.

Они исполняли песни на языках народов мира: английском, немецком, китайском, испанском и русском, сопровождая свои выступления соответствующими национальными танцами.

Команда иностранных студентов из ДВОКУ вызвала фурор своим выступлением. Курсанты примерили на себя образы русских народных девиц и молодцев, а также спели песню «Лапти, да лапти мои» и станцевали вприсядку, чем вызвали овации всего зала.

«Подготовка студентов к конкурсу шла в течение месяца. Сама идея была предложена заведующим кафедрой русского языка как иностранного. Мы решили, что курсантам это поможет понять и полюбить культуру нашей страны», – рассказал заместитель начальника ДВОКУ по работе с личным составом Федор Бурков.

Жюри не оценило оригинальность выступления. Команде из ДВОКУ не присудили никакого места. «Мы не расстроились, – добавил Федор Евгеньевич. – Ребятам интересно было поучаствовать».

Первое место на фестивале поделили между собой Амурский колледж культуры и искусства и БГПУ.

Просмотров всего: 894

#конкурсы #образование

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Милая-дама

    Милая-дама
    9 часов назад

    А это нормальные что мужики, еще и военные пляшут в сарафанах и кокошниках? Как офицеры могли такое допустить?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 часов назад

    Милая-дамаА это нормальные что мужики, еще и военные пляшут в сарафанах и кокошниках? Как офицеры могли такое допустить?


    К ним походу тоже в плен лучше не попадать))).

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    8 часов назад

    "Расплодились гомосеки, тьфу" (с)

  • Local

    Local
    8 часов назад

    Немного оригинала )

  • Myxira

    Myxira
    8 часов назад

    Милая-дама

    А это нормальные что мужики, еще и военные пляшут в сарафанах и кокошниках? Как офицеры могли такое допустить?



    Ну если чувство юмора не отключать, то вполне нормально - явно же шуточный номер.

    Молодцы ребята: хорошо подготовились и настроение зрителям подняли )

  • Елена Бровкина

    Елена Бровкина
    6 часов назад

    Федор Евгеньевич ошибается, жюри оценило оригинальность,студенты ДВОКУ заняли 3 место за "Лапти", грамоту им торжественно вручили.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    По-моему всех уже воротит это этих псевдо-афицерах. Грызлов достал уже чернозадую шатию пиарить

  • ё

    ё
    4 часа назад

    Какие из них военные.

    Они даже танцевать в ногу не могут.

  • just me

    just me
    2 часа назад

    Кроме ДВОКУ были ещё БГПУ и 11 колледжей. Все пели на иностранных языках. Китайцы пели на русском - он для них - иностранный. Как сказала председатель жюри, если не видеть, кто поёт, то и не скажешь, что иностранцы. Группа, исполнившая "Во деревне то было...", была оценена по достоинству. Для них тоже русский - иностранный. Афганцы пели на фарси или пушту, то есть, на родном, малийцы - вообще под фонограмму. В условиях фестиваля - песня на иностранном "живым голосом" и танец. Так что, никакой дискриминации)))

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    ё

    Какие из них военные.

    Они даже танцевать в ногу не могут.



    Вполне боевые военные )

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