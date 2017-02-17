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18февраля
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17 февраля 2017, 17:00 1

Похолодание и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 18 февраля

Похолодание и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 18 февраля
Фото: vetsait.com

В Амурской области в субботу, 18 февраля, ожидается переменная облачность. Местами по востоку пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 28-33 градусов ниже нуля, местами понижаясь до минус 18-23 градусов. Днем термометры покажут 9-14, местами – минус 19-24 градуса.

В Благовещенске в этот день будет переменно облачно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер ночью наберет скорость до 9-14 метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду. Температура ночью опустится до 21-23 градусов мороза, днем – до минус 13-15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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