Мужчина, умерший на территории областной больницы, страдал онкозаболеванием

У жителя Шимановска Амурской области, который утром 15 февраля внезапно умер у ворот областной больницы, был рак. Он приехал в областной центр, чтобы лечь в ЛОР-отделение на обследование.

«Степень рака мы пока назвать не можем, это определит судебно-медицинская экспертиза. Он приехал на госпитализацию к нам, а не в онкодиспансер, потому что там нет ЛОР-отделения», – сообщили корреспонденту Амур.инфо в областной больнице.

Ранее Амур.инфо писало, что житель Шимановска 1960 года рождения зашел на территорию Амурской областной клинической больницы, неожиданно упал и умер. Предварительной причиной смерти в областном минздраве назвали внезапную остановку сердца.

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