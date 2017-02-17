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17 февраля 2017, 14:24 3

Мужчина, умерший на территории областной больницы, страдал онкозаболеванием

Мужчина, умерший на территории областной больницы, страдал онкозаболеванием

У жителя Шимановска Амурской области, который утром 15 февраля внезапно умер у ворот областной больницы, был рак. Он приехал в областной центр, чтобы лечь в ЛОР-отделение на обследование.

«Степень рака мы пока назвать не можем, это определит судебно-медицинская экспертиза. Он приехал на госпитализацию к нам, а не в онкодиспансер, потому что там нет ЛОР-отделения», – сообщили корреспонденту Амур.инфо в областной больнице.

Ранее Амур.инфо писало, что житель Шимановска 1960 года рождения зашел на территорию Амурской областной клинической больницы, неожиданно упал и умер. Предварительной причиной смерти в областном минздраве назвали внезапную остановку сердца.

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#здоровье #наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • Апрель777

    Апрель777
    10 часов назад

    неудивительно, пока пройдёшь всех врачей в поликлиннике и доберешься до стационара- и у здорового сердце остановится.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    9 часов назад

    Ну и к чему такая новость?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    это каждого ждет. когда столкнется в шимановской поликлинике

    это каждого ждет кто обращается в шимановскую поликлинику

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