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18февраля
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17 февраля 2017, 14:26 1

В Приамурье вновь усилится ветер

В Приамурье вновь усилится ветер
Фото: ntv.ru

Амурский ЦГМС предупреждает, что в Приамурье в субботу, 18 февраля, снова ожидается усиление северо-западного ветра. Местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. В Благовещенске ветер разгонится до 9-14 метров в секунду.

Специалисты напоминают, что в период усиления ветра увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

Амурчанам не рекомендуют парковать автомобили возле зданий, строений, насаждений.

Находясь на улице, необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Номер телефона старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО и ЧС Благовещенска 518-112.

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#погода

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