Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
17 февраля 2017, 14:40 20

Хабаровские живодёрки полностью признали свою вину и раскаялись

Хабаровские живодёрки полностью признали свою вину и раскаялись
Фото: belrynokby.ru

Жительницы Хабаровска, снискавшие скандальную славу, издеваясь над собаками и кошками, признали вину и заявили о раскаянии. Об этом сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин, передаёт ИА «Дейта».

«Признательные показания они дали после предъявления обвинения в окончательной редакции. Они также раскаиваются в совершённых деяниях. Суд должен учесть их отношение к содеянному», – сказал Острянин.

По словам прокурора, девушки здоровы и у них не выявлено расстройства психики.

«В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего», – подчеркнул представитель региональной Генпрокуратуры.

Живодёрки полностью признали свою вину в жестоких убийствах животных. Их обвиняют по нескольким статьям: «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Как сообщил 15 февраля «​Интерфакс», уголовное дело хабаровских живодерок направлено в суд. «Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех хабаровчан. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)», – сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Факты насилия над животными вызвали широкий резонанс в обществе после того, как юные хабаровчанки опубликовали в Сети садистские фото, на которых они демонстративно, с явным удовольствием измывались над животными.

Зоозащитники более чем в 70 городах России провели пикеты и митинги с требованием справедливого наказания для садисток и ужесточения санкций статьи 245 УК РФ. Накануне представители зоозащитных организаций также запустили онлайн-флешмоб за справедливый суд над девушками.

Просмотров всего: 1694

#Дальний Восток #животные #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    8 часов назад

    Вот прижали сучек, что те со всем согласились.

  • Gelo

    Gelo
    8 часов назад

    Таких уже не исправить...

  • Ивушка

    Ивушка
    7 часов назад

    Заявили о раскаянии,чтобы срок меньше был.

  • Стриж72

    Стриж72
    5 часов назад

    адвокаты поработали, такие не исправляются . Но видать сидеть им тяжко там

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Глаз вырвать каждой и слов раскаянья не надо? Чё? Жестоко? Так те щучки поизмывавшись на животинках перенесли бы свои опыты на людей.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    5 часов назад

    Жертвы родительского жёсткого воспитания.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    Такие не раскаиваются никогда. Там конкретно сдвиг по фазе и нарушение психики. Их или изолировать или контролировать каждый шаг чтоб не натворили ещё чего-нибудь. Страшно с ними в темном переулке оказаться. Кишки любому выпустить могут,хоть ребенку,хоть старику.

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    3 часа назад

    ay

    Глаз вырвать каждой и слов раскаянья не надо? Чё? Жестоко? Так те щучки поизмывавшись на животинках перенесли бы свои опыты на людей.



    Зоозащитники как всегда полны гуманизма и сострадания ко всему живому

  • vk_Ксения Короткая

    vk_Ксения Короткая
    3 часа назад

    по убивать бы таких тварей как они. Пора бы сделать закон с самыми жесточайшими последствиями.. 30 лет лишения свободы. Почему всё так безнаказанно остается? Животные себя от таких сволочей защитить не могут.. а их таких по всюду тысячи.. Нужно хотя бы припугнуть ужасными последствиями.. и исполнять его если не поймут.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Поскольку в деле фигурирует разбой, то закатать их могут по самые помидоры, но что то мне подсказывает об обратном.

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    3 часа назад

    vk_Ксения Короткая

    по убивать бы таких тварей как они. Пора бы сделать закон с самыми жесточайшими последствиями.. 30 лет лишения свободы. Почему всё так безнаказанно остается? Животные себя от таких сволочей защитить не могут.. а их таких по всюду тысячи.. Нужно хотя бы припугнуть ужасными последствиями.. и исполнять его если не поймут.



    И еще один яркий пример безграничного гуманизма и любви ко всему живому

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Игорю хорошо, он собачатину в Китае как мы тут говядину кушает. А нам жалко собачек и кошечек, на людей нам насрать. Людей много, а кошечек мало. Обычно котят в ведре топят, а издеваться над ними нельзя.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ольга лебедева

    никогда



    Никогда не говори никогда!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    vk_Ксения Короткая

    по убивать бы таких тварей как он



    Убивать сами будете или киллера наймёте?

    Чем вы лучше?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    ay

    Глаз вырвать каждой и слов раскаянья не надо? Чё? Жестоко? Так те щучки поизмывавшись на животинках перенесли бы свои опыты на людей.



    Зоозащитники как всегда полны гуманизма и сострадания ко всему живому



    Это не защитники, а зоошизики!

    Им специализированная помощь нужна!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Oldlord
    Игорь Путилов

    ay

    Глаз вырвать каждой и слов раскаянья не надо? Чё? Жестоко? Так те щучки поизмывавшись на животинках перенесли бы свои опыты на людей.



    Зоозащитники как всегда полны гуманизма и сострадания ко всему живому



    Это не защитники, а зоошизики!

    Им специализированная помощь нужна!


    А почему это им? Может,вам?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    TуманИгорю хорошо, он собачатину в Китае как мы тут говядину кушает. А нам жалко собачек и кошечек, на людей нам насрать. Людей много, а кошечек мало. Обычно котят в ведре топят, а издеваться над ними нельзя.


    Топить котят в ведре для вас обычное дело? У вас случаем утоплеников в семье нет? Говорят это как то связано.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ольга лебедева

    Oldlord

    Игорь Путилов

    ay

    Глаз вырвать каждой и слов раскаянья не надо? Чё? Жестоко? Так те щучки поизмывавшись на животинках перенесли бы свои опыты на людей.



    Зоозащитники как всегда полны гуманизма и сострадания ко всему живому



    Это не защитники, а зоошизики!

    Им специализированная помощь нужна!



    А почему это им? Может,вам?


    А я не призываю убивать людей!

    В отличие от зооистеричек.

  • Илонна

    Илонна
    2 часа назад

    Сделали вид, что раскаялись. Ну, чхать им на всех. Как и обычно. У девочек что-то невпорядке с системой ценностей. У КОГО ДУШИ НЕТ, В ТОМ И ПРАВДЫ МАЛО. НЕ МОИ СЛОВА.

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    57 минут назад

    Я, может, чего-то не понимаю, но причем тут оскорбление чувств верующих? Или это сейчас вешают без разбора?

Показать все (20) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

Александр Мигуля намерен обжаловать смягченный приговор
В России и мире

В Китае умерла 25-летняя панда Коби, названная в честь талисмана Олимпиады в Барселоне
В России и мире

В Приморье доставали из-подо льда ещё один автомобиль
В России и мире

На Сахалине задержаны мигранты, планировавшие примкнуть к сирийским террористам