Хабаровские живодёрки полностью признали свою вину и раскаялись

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Жительницы Хабаровска, снискавшие скандальную славу, издеваясь над собаками и кошками, признали вину и заявили о раскаянии. Об этом сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин, передаёт ИА «Дейта».

«Признательные показания они дали после предъявления обвинения в окончательной редакции. Они также раскаиваются в совершённых деяниях. Суд должен учесть их отношение к содеянному», – сказал Острянин.

По словам прокурора, девушки здоровы и у них не выявлено расстройства психики.

«В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего», – подчеркнул представитель региональной Генпрокуратуры.

Живодёрки полностью признали свою вину в жестоких убийствах животных. Их обвиняют по нескольким статьям: «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Как сообщил 15 февраля «​Интерфакс», уголовное дело хабаровских живодерок направлено в суд. «Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех хабаровчан. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)», – сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Факты насилия над животными вызвали широкий резонанс в обществе после того, как юные хабаровчанки опубликовали в Сети садистские фото, на которых они демонстративно, с явным удовольствием измывались над животными.

Зоозащитники более чем в 70 городах России провели пикеты и митинги с требованием справедливого наказания для садисток и ужесточения санкций статьи 245 УК РФ. Накануне представители зоозащитных организаций также запустили онлайн-флешмоб за справедливый суд над девушками.

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#Дальний Восток #животные #суды

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