В России растет число безработных с высшим образованием

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В России количество безработных с высшим образованием выросло в 2015 году на 19,6 %, цитирует РБК главу Счетной палаты Татьяну Голикову. По ее словам, политика Министерства образования РФ в отношении вузов не соответствует потребностям рынка труда. Наибольшее число нетрудоустроенных выпускников получило юридическое или экономическое образование: из них каждый второй не нашел работу после окончания вуза.

С другой стороны, большой кадровый дефицит замечен в биологической и сельскохозяйственной отраслях, а также в здравоохранении.

Сама система распределения учебных мест в вузах содействует недостатку квалифицированных работников там, где они нужны, избытку там, где их не ждут, полагает Голикова.

«Студенты, которые оканчивали медицинские вузы, трудоустраиваются на 97 %. При этом в 2016 году контрольные цифры приема в медицинские вузы были уменьшены на 13 %. Что касается образования и педагогики, где востребованность меньше, то там цифры приема увеличились на 3 %», — указала Голикова.

На экономические и управленческие специальности, как всегда, большой поток студентов, но стоит отметить, что 35 % из них в дальнейшем не трудоустраиваются по профессии. «Нам нужно пересматривать систему контрольных цифр приема, потому что они не соответствуют потребностям рынка труда», — заявила глава Счетной палаты.

В Министерстве образования рассказали, что отслеживают трудоустройство выпускников на основе данных Пенсионного фонда и Рособрнадзора. «Мониторинг 2016 года показал рост количества студентов, трудоустраиваемых в первый год после окончания обучения, с 75 до 76 % в сравнении с результатами аналогичного мониторинга 2015 года. Наиболее востребованными на рынке труда являются инженерные направления подготовки (80 % трудоустроенных и более)», — отметили в пресс-службе Минобрнауки.

Ситуацию усугубляет, отметила Голикова, и процесс слияния и сокращения числа школ и вузов, который проводят многие регионы страны. «С 2010 по 2016 год отмечен существенный рост рождаемости, — добавила глава Счетной палаты. — При этом происходит существенная оптимизация. По нашим данным, эта оптимизация, особенно в регионах, абсолютно не соответствует вызовам на рынке труда».

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