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17 февраля 2017, 14:15 31

В России растет число безработных с высшим образованием

В России растет число безработных с высшим образованием
Фото: diploms-original.com

В России количество безработных с высшим образованием выросло в 2015 году на 19,6 %, цитирует РБК главу Счетной палаты Татьяну Голикову. По ее словам, политика Министерства образования РФ в отношении вузов не соответствует потребностям рынка труда. Наибольшее число нетрудоустроенных выпускников получило юридическое или экономическое образование: из них каждый второй не нашел работу после окончания вуза.

С другой стороны, большой кадровый дефицит замечен в биологической и сельскохозяйственной отраслях, а также в здравоохранении.

Сама система распределения учебных мест в вузах содействует недостатку квалифицированных работников там, где они нужны, избытку там, где их не ждут, полагает Голикова.

«Студенты, которые оканчивали медицинские вузы, трудоустраиваются на 97 %. При этом в 2016 году контрольные цифры приема в медицинские вузы были уменьшены на 13 %. Что касается образования и педагогики, где востребованность меньше, то там цифры приема увеличились на 3 %», — указала Голикова.

На экономические и управленческие специальности, как всегда, большой поток студентов, но стоит отметить, что 35 % из них в дальнейшем не трудоустраиваются по профессии. «Нам нужно пересматривать систему контрольных цифр приема, потому что они не соответствуют потребностям рынка труда», — заявила глава Счетной палаты.

В Министерстве образования рассказали, что отслеживают трудоустройство выпускников на основе данных Пенсионного фонда и Рособрнадзора. «Мониторинг 2016 года показал рост количества студентов, трудоустраиваемых в первый год после окончания обучения, с 75 до 76 % в сравнении с результатами аналогичного мониторинга 2015 года. Наиболее востребованными на рынке труда являются инженерные направления подготовки (80 % трудоустроенных и более)», — отметили в пресс-службе Минобрнауки.

Ситуацию усугубляет, отметила Голикова, и процесс слияния и сокращения числа школ и вузов, который проводят многие регионы страны. «С 2010 по 2016 год отмечен существенный рост рождаемости, — добавила глава Счетной палаты. — При этом происходит существенная оптимизация. По нашим данным, эта оптимизация, особенно в регионах, абсолютно не соответствует вызовам на рынке труда».

Просмотров всего: 1202

#вузы #работа #экономика

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • oenesterov

    oenesterov
    10 часов назад

    "Наибольшее число нетрудоустроенных выпускников получили юридическое или экономическое образование: из них каждый второй не нашел работу после окончания вуза. "

    удивительно, правда?

  • АК-47

    АК-47
    10 часов назад

    oenesterov"Наибольшее число нетрудоустроенных выпускников получили юридическое или экономическое образование: из них каждый второй не нашел работу после окончания вуза. "

    удивительно, правда?


    Это да,куда ни ткни везде их делают,юристов да экономистов,толку то

  • Морской человек

    Морской человек
    10 часов назад

    Сейчас этой информацией воспользуются по своему. Скажут, что люди идут учиться на эти специальности, так как они оптимисты и каждый надеется стать прокурором генеральным или владельцем банка.

    А по финалу пшик. Сидят вахтерами и убиваются, что жизнь не сложилась.

  • FaVoRiT

    FaVoRiT
    10 часов назад

    закончил финансово-экономический в местном Вузе, когда на выходных на Острова езжу пол потока там продавцы, менеджеры, честно не советовал бы поступать, и сам пожалел что не на инженера поступил. p.s работаю по специальности в Банке, так еще с родителей какие деньги за обучение Вузы дерут

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    Морской человек

    Сейчас этой информацией воспользуются по своему. Скажут, что люди идут учиться на эти специальности, так как они оптимисты и каждый надеется стать прокурором генеральным или владельцем банка. А по финалу пшик. Сидят вахтерами и убиваются, что жизнь не сложилась.



    Некоторые юристы маповские неплохо пристроились к госкормушке. И работать вахтерами их не заставишь)))

  • Noir

    Noir
    10 часов назад

    Во-первых, сейчас на хорошее место устраиваются только по блату и без разницы какое образование. Во-вторых, на низкооплачиваемые должности берут любого с корочкой о любом высшем образовании. И только единицы идут на средний заработок по специальности. Обычно на престижных предпритиях целые династии и места держат для подрастающего поколения. А статистика об устраиваемости очередная лажа.

  • Lorelei_

    Lorelei_
    10 часов назад

    Училась на инженерной специальности (энергетический факультет), в общем, могу сказать одно: никому мы не нужны без связей. Из всего потока единицы работают по специальности, потому что родители/знакомые работают в тех же компаниях, кому-то повезло, но таких крайне мало. Остальные либо продавцы в островах, либо безработные. Ну кто-то вахтовым методом работает (монтажниками, например). Зато нам все годы обучения ездили по ушам, что нас с руками и ногами будут разбирать.

  • Myxira

    Myxira
    10 часов назад

    FaVoRiT

    закончил финансово-экономический в местном Вузе, когда на выходных на Острова езжу пол потока там продавцы, менеджеры, честно не советовал бы поступать, и сам пожалел что не на инженера поступил. p.s работаю по специальности в Банке, так еще с родителей какие деньги за обучение Вузы дерут



    Может подскажете, где требуется инженер-энергетик?

  • specc

    specc
    10 часов назад

    vertex

    Морской человек

    Сейчас этой информацией воспользуются по своему. Скажут, что люди идут учиться на эти специальности, так как они оптимисты и каждый надеется стать прокурором генеральным или владельцем банка. А по финалу пшик. Сидят вахтерами и убиваются, что жизнь не сложилась.



    Некоторые юристы маповские неплохо пристроились к госкормушке. И работать вахтерами их не заставишь)))



    Это еще, что, вон некоторые троечники, закончив сельхоз и ни дня не проработав по специальности, сейчас в госдуме сидят и законы нам пишут!

    Я вам точно говорю, в депутаты нужно идти и неважно на кого учился, можно вообще не учиться!

  • nice mirage

    nice mirage
    10 часов назад

    Я энергетик с высшим образованием, ищу работу по специальности

  • Морской человек

    Морской человек
    9 часов назад

    vertex
    Морской человек

    Сейчас этой информацией воспользуются по своему. Скажут, что люди идут учиться на эти специальности, так как они оптимисты и каждый надеется стать прокурором генеральным или владельцем банка. А по финалу пшик. Сидят вахтерами и убиваются, что жизнь не сложилась.



    Некоторые юристы маповские неплохо пристроились к госкормушке. И работать вахтерами их не заставишь)))


    +++

  • CherrySweet

    CherrySweet
    9 часов назад

    поступают на юристов, потому что работа юриста оплачивается существенно выше, чем врача или фермера. В учителя не идут по той же причине. Самые низкооплачиваемые профессии: учителя да врачи

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    Lorelei_

    Остальные либо продавцы в островах, либо безработные. Ну кто-то вахтовым методом работает (монтажниками, например).



    конечно, энергетику лучще продавцом в островах, чем по специальности на вахте.

  • сибирячка

    сибирячка
    9 часов назад

    specc

    vertex

    Морской человек

    Сейчас этой информацией воспользуются по своему. Скажут, что люди идут учиться на эти специальности, так как они оптимисты и каждый надеется стать прокурором генеральным или владельцем банка. А по финалу пшик. Сидят вахтерами и убиваются, что жизнь не сложилась.



    Некоторые юристы маповские неплохо пристроились к госкормушке. И работать вахтерами их не заставишь)))



    Это еще, что, вон некоторые троечники, закончив сельхоз и ни дня не проработав по специальности, сейчас в госдуме сидят и законы нам пишут!

    Я вам точно говорю, в депутаты нужно идти и неважно на кого учился, можно вообще не учиться!



    так почему бы и вам не пойти?

  • Myxira

    Myxira
    9 часов назад

    oenesterov

    Lorelei_

    Остальные либо продавцы в островах, либо безработные. Ну кто-то вахтовым методом работает (монтажниками, например).



    конечно, энергетику лучще продавцом в островах, чем по специальности на вахте.



    Ну, вахта oenesterovа - всем вахтам вахта...

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    Myxira

    oenesterov

    Lorelei_

    Остальные либо продавцы в островах, либо безработные. Ну кто-то вахтовым методом работает (монтажниками, например).



    конечно, энергетику лучще продавцом в островах, чем по специальности на вахте.



    Ну, вахта oenesterovа - всем вахтам вахта...



    3 недели в Ольгино, 3 недели отдых в Тае.

    А ты продолжай дальше париться в Островах... ах-ха-ха-хааааа

  • Myxira

    Myxira
    8 часов назад

    oenesterov

    3 недели в Ольгино, 3 недели отдых в Тае.


    А ты продолжай дальше париться в Островах... ах-ха-ха-хааааа



    Нестеров, я на пенсии "парюсь", "ах-ха-ха-хаааа", а ты продолжай свою вахту, еще не факт, что заработаешь на заслуженный ​отдых

  • Мой Господин

    Мой Господин
    8 часов назад

    Гуманитарии. Они такие

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    8 часов назад

    Судя по статистике безработицы, наши санкции благотворно влияют на вашу экономику. Поэтому я их отменять не буду!

  • Ксаныч

    Ксаныч
    7 часов назад

    Трамп , хочу в америкосию.Да забери ты меня.Образование ноль.Могу бревна котать, но только лёжа!Ха ха.

  • олег1975

    олег1975
    6 часов назад

    Люди бросайте учиться в институтах! Сейчас не советский союз, промышленность накрылась. Так что "технари-винтики" никому не нужны. Берите пример с простых китайцев, вот как надо крутиться.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    6 часов назад

    В России все растет,как на дрожжах,кроме уровня жизни граждан...

  • Варфоломей

    Варфоломей
    6 часов назад

    nice mirageЯ энергетик с высшим образованием, ищу работу по специальности


    Настоящие энергетики иногда живут недолго,очень опасная профессия,если не сидеть в кабинетах конечно... лучше профессии банщика в женской бане-не существует...

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Люди, учитесь в институтах. Тем паче, что первый раз - бесплатно. А потом, потом выходите на мировой рынок труда.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Варфоломей

    nice mirage

    Я энергетик с высшим образованием, ищу работу по специальности



    Настоящие энергетики иногда живут недолго,очень опасная профессия,если не сидеть в кабинетах конечно... лучше профессии банщика в женской бане-не существует...


    Не все женские тела идеальны. И даже с красотками, Парилка чревата профдеформацией, когда женские прелести не будут вызывать никаких эмоций. Все равно, что локоть или подбородок. Или пятка) стоп. Пятки небезобидны)) футфетишисты подтвердят))

  • Crasy

    Crasy
    5 часов назад

    Noir

    Во-первых, сейчас на хорошее место устраиваются только по блату и без разницы какое образование. Во-вторых, на низкооплачиваемые должности берут любого с корочкой о любом высшем образовании. И только единицы идут на средний заработок по специальности. Обычно на престижных предпритиях целые династии и места держат для подрастающего поколения. А статистика об устраиваемости очередная лажа.



    Плюсую. Особенно в нашем Задрищенске.

    Пы. Сы. Нестеров, сиди и не вякай в своем Ольгино. Комиссары скоро придут за вами.

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    У нас и без высшего образования число безработных растет.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    привет

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    нестеров. ты офисный планктон. Для тебя объясню, что вахта это социальное зло.

  • Изумруд

    Изумруд
    3 часа назад

    перспективы у молодежи никакой, торгаш на торгаше(

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    45 минут назад

    Lorelei_

    Училась на инженерной специальности (энергетический факультет), в общем, могу сказать одно: никому мы не нужны без связей. Из всего потока единицы работают по специальности, потому что родители/знакомые работают в тех же компаниях, кому-то повезло, но таких крайне мало. Остальные либо продавцы в островах, либо безработные. Ну кто-то вахтовым методом работает (монтажниками, например). Зато нам все годы обучения ездили по ушам, что нас с руками и ногами будут разбирать.



    Это, наверное, по всех специальностям так. Нам тоже говорили, какие мы молодцы, что поступили на китайский, ведь живем на границе и специалисты в китайском языке будут нарасхват с бешеной з/п.

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