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17 февраля 2017, 13:58 0

В Благовещенске проходит областная спартакиада по хоккею с мячом (фото)

В Благовещенске проходит областная спартакиада по хоккею с мячом (фото)

Снег и ветер не помешали амурским хоккеистам. На стадионе «Амур» в зачёт 20 спартакиады городов и районов Амурской области 16 февраля начались соревнования по хоккею с мячом. На льду встретились команды из Благовещенска, Белогорска, Шимановска и посёлка Магдагачи. Игры продолжаются и в пятницу. Турнир идёт по круговой системе.

«В областной спартакиаде по хоккею с мячом принимают участие четыре команды из Благовещенска, Райчихинска, Магдагачи, Белогорска. Уже прошли два матча Райчихинск – Благовещенск (3:1), и на данный момент проходит матч между командами Шимановска и Благовещенска, предварительный счёт – 2:6», – рассказал начальник отдела планирования и проведения спортивных мероприятий областного центра развития спорта Василий Хандога.

Турнир сборных городов проходит на арене центрального стадиона «Амур». Закрытие турнира состоится в субботу, 18 февраля.

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