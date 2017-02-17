Амурские аграрии отремонтировали более половины техники перед посевной

Фото: agroservis-sasovo.ru

В Амурской области к грядущей посевной кампании отремонтировали 1 150 тракторов (68 %), 490 сеялок (57 %) и 700 почвообрабатывающих машин (54 %). Всего для работы аграриям потребуется 3 500 тракторов, 1 800 сеялок и посевных комплексов, 1 100 культиваторов, а также плуги, бороны, дискаторы, катки и другие машины.

Для ремонта техники в Приамурье имеется 70 типовых ремонтных мастерских и 120 приспособленных. Сервисным обеспечением техники занимаются 15 организаций. До начала полевых работ остается подготовить немногим более 500 тракторов, 360 сеялок, 900 почвообрабатывыющих машин.

Лидерами ремонтной кампании по подготовке тракторов являются Архаринский, Благовещенский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Тамбовский и Шимановский районы, где отремонтировано более 70 % подлежащих ремонту тракторов. В хозяйствах Белогорского, Благовещенского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Серышевского и Тамбовского районов подготовлено более половины сеялок и почвообрабатывающих машин.

В течение 2016 года сельхозорганизации Амурской области приобрели более 150 тракторов, 190 зерноуборочных комбайнов, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#сельское хозяйство #транспорт #экономика

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