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17 февраля 2017, 13:57 0

На Сахалине задержаны мигранты, планировавшие примкнуть к сирийским террористам

На Сахалине задержаны мигранты, планировавшие примкнуть к сирийским террористам
Фото: rbc.ru

Группа выходцев из Центральной Азии, которая пыталась уехать в Сирию воевать на стороне экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), задержана на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по региону.

«Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области совместно с региональным управлением ФСБ России выявлена группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для участия в деятельности МТО “Исламское государство” (запрещена в России) под идеологическим воздействием одного из членов данной группы», – говорится в сообщении.

В службе безопасности также отметили, что все мигранты длительное время находились на территории нашей страны нелегально, один из них на Сахалине привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взятку, а также разыскивался властями Узбекистана за преступления экстремистской направленности и наёмничество.

Четыре иностранных гражданина по решению суда уже отправлены на родину и переданы зарубежным партнёрам для дальнейших проверочных мероприятий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию Российской Федерации по решению властей высланным лицам запрещён.

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#Дальний Восток #происшествия

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