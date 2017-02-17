Медведи разоряют гнезда аиста в Хинганском заповеднике

Сотрудники Хинганского заповедника провели учет гнезд дальневосточного аиста на территории Рамсарского угодья Хингано-Архаринской низменности. Учет проводился для оценки воздействия медведя на гнездящегося аиста. В ходе осмотра проверены более 70 гнезд. В каждом случае осматривалось как само гнездо, так и гнездовое дерево.

Целью проверки было найти «улики» о разорении гнезд дальневосточного аиста медведем или о таких попытках со стороны хищника. Следы его когтей на стволе дерева и разрушенное гнездо могут быть признаком, указывающим на факт разорения.

По итогам проверки оказалось, что на более чем 60 процентах осмотренных гнезд видны следы, оставленные медведем, сообщается на сайте заповедника.

В заказник «Ганукан» уже выехала служба для установки пробной партии устройств, препятствующих разорению гнезд аиста в сезон размножения 2017 года.

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