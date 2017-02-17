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17 февраля 2017, 13:35 52

19 февраля приморские автомобилисты выйдут на митинг против ЭРА-ГЛОНАСС

19 февраля приморские автомобилисты выйдут на митинг против ЭРА-ГЛОНАСС

В воскресенье, 19 февраля, во Владивостоке пройдёт митинг против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС на импортируемые машины. На таможне столицы Приморского края застряли сотни машин, которые не могут пройти оформление из-за неясной ситуации с установкой системы.

Цели митинга – отмена запрета на выдачу таможенными органами ПТС для автомобилей, бывших в употреблении и ввезённых в РФ без системы ЭРА-ГЛОНАСС и отмена обязательной установки системы на бывшие в употреблении автомобили, ввозимые в РФ.

В данный момент ввоз правого руля полностью остановлен. Возобновление ввоза не предвидится. Как сообщает портал Drom.ru, отсутствие разъяснений официальных властей РФ относительно оснащения подержанных машин модулями ЭРА-ГЛОНАСС, наличие которых стало обязательным для получения ПТС с 1 января 2017 года, затянулось уже на полтора месяца.

Многие жители города растеряны, у них нет возможности пользоваться купленными за границей автомобилями. Многие хотели бы заказать себе авто из Японии, но теперь этого не смогут сделать никогда.

На сайте портала прошёл опрос: «Вы пойдёте на митинг?». В нём поучаствовали 4 548 человек. Примечательно, что больше всего голосов – 3 070 – набрал ответ: «Хотел бы, но я из другого региона». 895 человек сказали, что пойдут. 408 опрошенных указали, что нет. Затруднились ответить 175 человек.

16 февраля губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам решить проблему, возникшую с введением обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на иностранных автомобилях при постановке на учёт в России. Также приморский губернатор попросил полпреда президента отложить на полгода срок установки системы.

На приём к главе региона пришёл представитель инициативной группы жителей Приморского края, выступающих за временный мораторий на установку этой системы. Валерий Кауров отметил: «Заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, которые так или иначе вовлечены в автомобильный бизнес: моряки, декларанты, автоперевозчики, собственники авто – все страдают от этой неопределенности».

По данным Дальневосточного таможенного управления, в подвешенном состоянии оказались около 1 400 машин. Около тысячи застряло на таможенных складах, ещё часть – в Японии.

Приморские власти решили, что нужно не только доработать порядок оформления и передачи ввезённых транспортных средств владельцу, но и определить порядок дооборудования этих автомобилей, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили.

Просмотров всего: 1210

#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
Показать все (52) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    11 часов назад

    толку то

  • maxcom

    maxcom
    10 часов назад

    перепуков не жалко

  • nice mirage

    nice mirage
    10 часов назад

    Молодцы приморцы. Я тоже предпочитаю ездить на японском автомобиле нежели на говнопроме

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    Из Москвы наверное опять ребята в камуфляже прилетят?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 часов назад

    maxcomперепуков не жалко


    А причём тут перекупы? Перекупы как раз никуда не исчезнут.

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    nice mirage

    Молодцы приморцы. Я тоже предпочитаю ездить на японском автомобиле нежели на говнопроме



    а сам для общества какой-такой полезный продукт произодишь, если не секрет?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    9 часов назад

    oenesterov
    nice mirage

    Молодцы приморцы. Я тоже предпочитаю ездить на японском автомобиле нежели на говнопроме



    а сам для общества какой-такой полезный продукт произодишь, если не секрет?


    Человек свое мнение высказал. С которым солидарны многие дальневосточники. Чё ты умничаешь?

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад



    На сайте портала прошёл опрос: «Вы пойдёте на митинг?». ..... 895 человек сказали, что пойдут.



    даже за навального побольше ходит

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад



    Многие жители города растеряны, у них нет возможности пользоваться купленными за границей автомобилями. Многие хотели бы заказать себе авто из Японии, но теперь этого не смогут сделать никогда.



    Ну прям как у Сектор Газа:

    -Весь город плачет: он остался без еды!

    Голодным женщинам нечем кормить грудных детей!

    Дети пухнут от голода!

    Все в ожидании благотворительной помощи

    из братских стран!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 часов назад

    oenesterov
    nice mirage

    Молодцы приморцы. Я тоже предпочитаю ездить на японском автомобиле нежели на говнопроме



    а сам для общества какой-такой полезный продукт произодишь, если не секрет?


    Тебе тот же вопрос. Ответ: национальная безопасность не принимается)))).

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    Доппельгангер

    oenesterov

    nice mirage

    Молодцы приморцы. Я тоже предпочитаю ездить на японском автомобиле нежели на говнопроме


    а сам для общества какой-такой полезный продукт произодишь, если не секрет?


    Тебе тот же вопрос. Ответ: национальная безопасность не принимается)))).



    а кто это у нас вопросом на вопрос отвечает?

    Кстати, да, национальная безопасность, в/ч в пос. Ольгино

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    7 часов назад

    Вроде ПТС начала таможня выдавать, парок решили ставить перед митингом. Ну поглядим.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    7 часов назад

    oenesterov
    Доппельгангер

    oenesterov

    nice mirage

    Молодцы приморцы. Я тоже предпочитаю ездить на японском автомобиле нежели на говнопроме


    а сам для общества какой-такой полезный продукт произодишь, если не секрет?


    Тебе тот же вопрос. Ответ: национальная безопасность не принимается)))).



    а кто это у нас вопросом на вопрос отвечает?

    Кстати, да, национальная безопасность, в/ч в пос. Ольгино


    Это легенда такая новая? )))) Три недели в Ольгино, три недели в Тае)) И кстати к евреям ровно отношусь, и к китайцам и к неграм тоже, ибо не расист.

  • АК-47

    АК-47
    6 часов назад

    нестеров,я вот к осени планировал прикупить хонду црв года не менее 2008 с аукциона,что мне может предложить отечественный автопром за те же деньги того же качества-нихрена!И не надо тут про уазики и шеви-ниву,им до японцев-очень далеко!

  • Варфоломей

    Варфоломей
    6 часов назад

    Неужели в наши дни возможен такой уровень маразма власти,чтобы сделать установку ЭРА-ГЛОНАСС обязательной? Личная безопасность- это вообще-то дело личное,какое дело государству до моей личной безопасности? Допустимо только одно положение: надо это тебе-плати деньги и устанавливай, не надо- не устанавливай,можешь эксплуатировать автомобиль без ограничений, и все ничего другого быть не должно,никаких обязательных требований,только принцип добровольности. Ну что только не придумывают,чтобы праворульные автомобили,которым нет износа годами,остановить раз и навсегда... На мой взгляд-это позор,как не стыдно такие дешевые трюки проворачивать, на глазах собственных граждан,которые эту власть выбирали... Интересно,а что по этому поводу думает "гарант" конституционных прав граждан? Наверное важнейшей является не функция подачи аварийного сигнала,а пресловутое слежение за точным местоположением каждого автомобиля в режиме реального времени,это так искушает определенные структуры,крайне заинтересованные контролировать всё и всех-днем и ночью...

  • Ксаныч

    Ксаныч
    3 часа назад

    Вся проблема в огромной стране.Инициатива на востоке не интересует запад страны и наоборот.БАСТУЙ НЕ БАСТУЙ, КТО КОГО УСЛЫШИТ?

  • bram

    bram
    3 часа назад

    Народ вышел против ГУЛАГ 2.0. Глонасс это лишь часть проекта лысего карлика.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    АК-47

    нестеров,я вот к осени планировал прикупить хонду црв года не менее 2008 с аукциона,что мне может предложить отечественный автопром за те же деньги того же качества-нихрена!И не надо тут про уазики и шеви-ниву,им до японцев-очень далеко!



    Накопи деньги, и купи. В чём проблема? А почему нужна именно хонда ЦРВ?.. Просто по тому, что больше, чем легковушка, котоаря стоит дороже, но хочется показать статусность, которой ещё нет?.. или как?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Поздно... (

  • bram

    bram
    2 часа назад

    Сергей Труш

    АК-47

    нестеров,я вот к осени планировал прикупить хонду црв года не менее 2008 с аукциона,что мне может предложить отечественный автопром за те же деньги того же качества-нихрена!И не надо тут про уазики и шеви-ниву,им до японцев-очень далеко!



    Накопи деньги, и купи. В чём проблема? А почему нужна именно хонда ЦРВ?.. Просто по тому, что больше, чем легковушка, котоаря стоит дороже, но хочется показать статусность, которой ещё нет?.. или как?



    Потому что он патриот )

  • ё

    ё
    2 часа назад

    Варфоломей

    Неужели в наши дни возможен такой уровень маразма власти,чтобы сделать установку ЭРА-ГЛОНАСС обязательной?



    Ничего личного, просто бизнес от власти, или из под власти....

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    Когда сгорит этот автотаз с их начальниками которые только сосут деньги из гос кармана? У нас даже сейчас производимое авно не сопоставить какие авто выпускали япы в 1980х!

    Кому нравятся тазы ездите, вам никто слово против не говорит, я за чистокровных япов, собраных в японии!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    bram

    Потому что он патриот )



    Патриот дерьмо!

    ...потому что он УАЗ...

  • bram

    bram
    2 часа назад

    Oldlord

    bram

    Потому что он патриот )



    Патриот дерьмо!

    ...потому что он УАЗ...



    Патриот понравился лысему карлику. Как же так...

  • ё

    ё
    2 часа назад

    На рынке два игрока.

    Один япы БУ и его прессуют безбожно, второй отечественный производитель, которому рынок подсовывают но в ответ ничего с этого криворукого производителя не спрашивают и даже ценообразование никто не пытается под стимулирующий контроль завести.

    Вот и получается. Япам БУ заградительную пошлину , или ещё чего закручивают, а отеч производителю ничего ни делая и ни за что не отвечая разрешают тут же цену задрать.

    Какой дурак производитель при таком раскладе стараться станет, когда халява прёт?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    ёНа рынке два игрока.

    Один япы БУ и его прессуют безбожно, второй отечественный производитель, которому рынок подсовывают но в ответ ничего с этого криворукого производителя не спрашивают и даже ценообразование никто не пытается под стимулирующий контроль завести.

    Вот и получается. Япам БУ заградительную пошлину , или ещё чего закручивают, а отеч производителю ничего ни делая и ни за что не отвечая разрешают тут же цену задрать.

    Какой дурак производитель при таком раскладе стараться станет, когда халява прёт?


    Да никто и не думал стараться. Мерседес Спринтер, который у нас собирают, это же гниющее ведро, металл как на газели. Русским и так сойдёт.

  • ё

    ё
    2 часа назад

    Доппельгангер

    ё

    На рынке два игрока.

    Один япы БУ и его прессуют безбожно, второй отечественный производитель, которому рынок подсовывают но в ответ ничего с этого криворукого производителя не спрашивают и даже ценообразование никто не пытается под стимулирующий контроль завести.

    Вот и получается. Япам БУ заградительную пошлину , или ещё чего закручивают, а отеч производителю ничего ни делая и ни за что не отвечая разрешают тут же цену задрать.

    Какой дурак производитель при таком раскладе стараться станет, когда халява прёт?



    Да никто и не думал стараться. Мерседес Спринтер, который у нас собирают, это же гниющее ведро, металл как на газели. Русским и так сойдёт.



    Если убирают конкурента и не запрещают безосновательно сверхприбыль с покупателя , загнанного в угол, брать, кто ж от такой халявы откажется?

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    oenesterov

    nice mirage

    Молодцы приморцы. Я тоже предпочитаю ездить на японском автомобиле нежели на говнопроме



    а сам для общества какой-такой полезный продукт произодишь, если не секрет?



    Человек свое мнение высказал. С которым солидарны многие дальневосточники. Чё ты умничаешь?


    видать его корыто автомобиль зацепил)

  • Local

    Local
    2 часа назад

    ё

    На рынке два игрока.

    Один япы БУ и его прессуют безбожно, второй отечественный производитель, которому рынок подсовывают но в ответ ничего с этого криворукого производителя не спрашивают и даже ценообразование никто не пытается под стимулирующий контроль завести.

    Вот и получается. Япам БУ заградительную пошлину , или ещё чего закручивают, а отеч производителю ничего ни делая и ни за что не отвечая разрешают тут же цену задрать.

    Какой дурак производитель при таком раскладе стараться станет, когда халява прёт?



    На рынке теперь один игрок: официальные дилеры. Если с Эрой-Глонассом ничего не изменится, то именно они и будут поставщиками поношенных авто. А это означает:

    а) все японские авто закрыты для ввоза.

    б) из Европы еще пару лет можно будет таскать поношенные машины. Но, только те, на которые действует ОТТС.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Доппельгангер

    ё

    На рынке два игрока.

    Один япы БУ и его прессуют безбожно, второй отечественный производитель, которому рынок подсовывают но в ответ ничего с этого криворукого производителя не спрашивают и даже ценообразование никто не пытается под стимулирующий контроль завести.

    Вот и получается. Япам БУ заградительную пошлину , или ещё чего закручивают, а отеч производителю ничего ни делая и ни за что не отвечая разрешают тут же цену задрать.

    Какой дурак производитель при таком раскладе стараться станет, когда халява прёт?



    Да никто и не думал стараться. Мерседес Спринтер, который у нас собирают, это же гниющее ведро, металл как на газели. Русским и так сойдёт.



    так все,что русские собирают (из автопрома) гниет,болтается,сыпется,скрипит,ломается...

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Ощущение того,что нас медленно,но верное отсюда выдавливают

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    АК-47

    нестеров,я вот к осени планировал прикупить хонду црв года не менее 2008 с аукциона,что мне может предложить отечественный автопром за те же деньги того же качества-нихрена!И не надо тут про уазики и шеви-ниву,им до японцев-очень далеко!



    И не заподло сидеть потом на пропуканной японцем сидушке? Купи Логана или Дастера и не позорься.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Dr.SaVaNt

    Доппельгангер

    Да никто и не думал стараться. Мерседес Спринтер, который у нас собирают, это же гниющее ведро, металл как на газели. Русским и так сойдёт.


    так все,что русские собирают (из автопрома) гниет,болтается,сыпется,скрипит,ломается...



    Интересно что ты в своей жизни собрал?

  • ё

    ё
    1 час назад

    oenesterov

    АК-47

    нестеров,я вот к осени планировал прикупить хонду црв года не менее 2008 с аукциона,что мне может предложить отечественный автопром за те же деньги того же качества-нихрена!И не надо тут про уазики и шеви-ниву,им до японцев-очень далеко!



    И не заподло сидеть потом на пропуканной японцем сидушке? Купи Логана или Дастера и не позорься.



    Ты ещё забыл написать, что японка БУ в Японии на какшку японской собаки наехала.

  • Local

    Local
    1 час назад

    Уважаемый oenesterov имеет предложить другую вменяемую альтернативу японцам, пропуканую европейским пердаком, при условии, что контейнер от МСК до БЛГ стоит 150 тыр? И, еще. Уважаемые амурчане, у кого из вас механика? А ведь 2/3 запада РФ ездит на "Ручке".

    Думаю, на этом закончим. В т.ч. и с японцами. Сама нашлёпка Эра-Глонасс чтоит 19 тыр. Но. Вам нужно будет отчехлить две машины в НАМИ, чтобы сделать краш-тест лобовой и боковой. Чтобы эта нашлёпка сработала. А еще заплатить за то, что НАМИ разобьёт ваши машины 240 тыс. евро. Пока так. За подвижками будем последить.

  • ё

    ё
    1 час назад

    oenesterov

    Dr.SaVaNt

    Доппельгангер

    Да никто и не думал стараться. Мерседес Спринтер, который у нас собирают, это же гниющее ведро, металл как на газели. Русским и так сойдёт.


    так все,что русские собирают (из автопрома) гниет,болтается,сыпется,скрипит,ломается...



    Интересно что ты в своей жизни собрал?



    Технологии, материалы и оборудование с инструментом это сфера ответственности работодателя

    Что собственник завода купил, то русский мужик и собрал.

    А наши владельцы бизнеса денежки предпочитают за бугром вкладывать, а здесь на халявку подешевше да на старом оборудовании. А в случае чего, то русского работягу обвиняют в том , что работать не хочет.

    Да и зачем бизнесу автомобильному здесь вкладывать. Власть помогает ему рынок захватить и цены задирать.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Local oenesterov

    Уважаемый oenesterov имеет предложить другую вменяемую альтернативу японцам, пропуканую европейским пердаком, при условии, что контейнер от МСК до БЛГ стоит 150 тыр? И, еще. Уважаемые амурчане, у кого из вас механика? А ведь 2/3 запада РФ ездит на "Ручке".



    Альтернатива - пойти в салон и купить машину с левым рулем. И, кстати, что здесь такого плохого - ездить на мех.КПП?



    Думаю, на этом закончим. В т.ч. и с японцами. Сама нашлёпка Эра-Глонасс чтоит 19 тыр. Но. Вам нужно будет отчехлить две машины в НАМИ, чтобы сделать краш-тест лобовой и боковой. Чтобы эта нашлёпка сработала. А еще заплатить за то, что НАМИ разобьёт ваши машины 240 тыс. евро. Пока так. За подвижками будем последить.



    Зачем врать про НАМИ и две машины?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ё

    oenesterov

    АК-47

    нестеров,я вот к осени планировал прикупить хонду црв года не менее 2008 с аукциона,что мне может предложить отечественный автопром за те же деньги того же качества-нихрена!И не надо тут про уазики и шеви-ниву,им до японцев-очень далеко!



    И не заподло сидеть потом на пропуканной японцем сидушке? Купи Логана или Дастера и не позорься.



    Ты ещё забыл написать, что японка БУ в Японии на какшку японской собаки наехала.



    Не надо по Благовещенску судить обо все мире. Когда я был в Японии, то какашек на улице не видел.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ё

    oenesterov

    Dr.SaVaNt

    Доппельгангер

    Да никто и не думал стараться. Мерседес Спринтер, который у нас собирают, это же гниющее ведро, металл как на газели. Русским и так сойдёт.


    так все,что русские собирают (из автопрома) гниет,болтается,сыпется,скрипит,ломается...



    Интересно что ты в своей жизни собрал?



    Технологии, материалы и оборудование с инструментом это сфера ответственности работодателя

    Да и зачем бизнесу автомобильному здесь вкладывать. Власть помогает ему рынок захватить и цены задирать.



    спросите владельцев фольксваген, даймлер-бенц, тойота и т.д зачем они в России вкладывают в строительство автозаводов.

  • ё

    ё
    1 час назад

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Dr.SaVaNt

    Доппельгангер

    Да никто и не думал стараться. Мерседес Спринтер, который у нас собирают, это же гниющее ведро, металл как на газели. Русским и так сойдёт.


    так все,что русские собирают (из автопрома) гниет,болтается,сыпется,скрипит,ломается...



    Интересно что ты в своей жизни собрал?



    Технологии, материалы и оборудование с инструментом это сфера ответственности работодателя

    Да и зачем бизнесу автомобильному здесь вкладывать. Власть помогает ему рынок захватить и цены задирать.



    спросите владельцев фольксваген, даймлер-бенц, тойота и т.д зачем они в России вкладывают в строительство автозаводов.



    Потому как рынок просекли. Потому , что поняли, что в России можно собирать всякое Г....О подешевле, а продавать по заоблачным ценам благодаря политической поддержки власти.

    Разницу в качестве , в материалах и комплектации авто собранного в России и у них сопоставь.

    К тому же у нас только сборка, а это не очень большие затраты для производителя.

  • Local

    Local
    1 час назад

    oenesterov oenesterov

    Local oenesterov

    Уважаемый oenesterov имеет предложить другую вменяемую альтернативу японцам, пропуканую европейским пердаком, при условии, что контейнер от МСК до БЛГ стоит 150 тыр? И, еще. Уважаемые амурчане, у кого из вас механика? А ведь 2/3 запада РФ ездит на "Ручке".



    Альтернатива - пойти в салон и купить машину с левым рулем. И, кстати, что здесь такого плохого - ездить на мех.КПП?



    Думаю, на этом закончим. В т.ч. и с японцами. Сама нашлёпка Эра-Глонасс чтоит 19 тыр. Но. Вам нужно будет отчехлить две машины в НАМИ, чтобы сделать краш-тест лобовой и боковой. Чтобы эта нашлёпка сработала. А еще заплатить за то, что НАМИ разобьёт ваши машины 240 тыс. евро. Пока так. За подвижками будем последить.



    Зачем врать про НАМИ и две машины?



    Да ну? Кто врёт?

    Объясняю для оленей:

    Первая машина - краш-тест на лобовое столкновение и срабатывание коробочки.

    Вторая машина - боковое столкновение и срабатывание коробочки. Как для физических, так и для юридических лиц эта процедура стоит 240 тыс. евро. Оптом. И только потом следующую (третью) машину вы можете ввезти в РФ за полную пошлину. И получить ПТС.

    Не верите - сандальте в НАМИ и выясняйте, недоверчивый вы наш.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    1 час назад

    3.4

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ё

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Dr.SaVaNt

    Доппельгангер

    Да никто и не думал стараться.






    Технологии, материалы и



    спросите владельцев фольксваген, даймлер-бенц, тойота и т.д зачем они в России вкладывают в строительство автозаводов.



    Потому как рынок просекли. Потому , что поняли, что в России можно собирать всякое Г....О подешевле, а продавать по заоблачным ценам благодаря политической поддержки власти.

    Разницу в качестве , в материалах и комплектации авто собранного в России и у них сопоставь.

    К тому же у нас только сборка, а это не очень большие затраты для производителя.



    Из все знакомых кто за последние лет пять пересел на левый руль сказали, что никогда уже на право рулька не сядут.

    кстати АвтоВАЗ в 2016 г в Германию экспортировала 1700 машин. Давай, пошути, что немцы их сразу в металлоприемку сдают

  • Local

    Local
    54 минуты назад

    Ну и для полного ППЦа товарищу oenesterov выложу цифры tks.ru: в 2016 на территорию РФ было ввезено 300 000 подержанных авто, средняя пошлина на которые составляла 8 000 долларов. В этом году таможня РФ потеряет из-за Эры-Глонасс 2,4 лярда баксов. Но, союзное государство (Казахстан и Белорусь) отложили минимум на год данный проект.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    50 минут назад

    Local

    oenesterov    Уважаемый oenesterov имеет предложить другую вменяемую альтернативу японцам, пропуканую европейским пердаком, при условии, что контейнер от МСК до БЛГ стоит 150 тыр? И, еще. Уважаемые амурчане, у кого из вас механика? А ведь 2/3 запада РФ ездит на "Ручке".

    Думаю, на этом закончим. В т.ч. и с японцами. Сама нашлёпка Эра-Глонасс чтоит 19 тыр. Но. Вам нужно будет отчехлить две машины в НАМИ, чтобы сделать краш-тест лобовой и боковой. Чтобы эта нашлёпка сработала. А еще заплатить за то, что НАМИ разобьёт ваши машины 240 тыс. евро. Пока так. За подвижками будем последить.


    Я вам больше скажу, на западе нашей страны отношение к автомобилю несколько иное. Нет такого культа авто, тачки выжимают до предела и потом скидывают задешево. Пробеги больше значительно и никаких вам аукционов, с оценками.

    Общался с продавцами запчастей из Москвы, так они с ДВ фигеют, так как у нас в основном мелочью торгуют, а у них движки, мосты, коробки, основная часть доходов.

  • oenesterov

    oenesterov
    48 минут назад

    Local

    Ну и для полного ППЦа товарищу oenesterov выложу цифры tks.ru: в 2016 на территорию РФ было ввезено 300 000 подержанных авто, средняя пошлина на которые составляла 8 000 долларов. В этом году таможня РФ потеряет из-за Эры-Глонасс 2,4 лярда баксов. Но, союзное государство (Казахстан и Белорусь) отложили минимум на год данный проект.



    Не в деньгах счастье, во 1-х.

    Больше продадут авто, собранных в России, это во 2-х.

  • oenesterov

    oenesterov
    43 минуты назад

    Доппельгангер oenesterov

    Local

    oenesterov

    Уважаемый oenesterov имеет предложить другую вменяемую альтернативу японцам, пропуканую европейским пердаком, при условии, что контейнер от МСК до БЛГ стоит 150 тыр? И, еще. Уважаемые амурчане, у кого из вас механика? А ведь 2/3 запада РФ ездит на "Ручке".

    Думаю, на этом закончим. В т.ч. и с японцами. Сама нашлёпка Эра-Глонасс чтоит 19 тыр. Но. Вам нужно будет отчехлить две машины в НАМИ, чтобы сделать краш-тест лобовой и боковой. Чтобы эта нашлёпка сработала. А еще заплатить за то, что НАМИ разобьёт ваши машины 240 тыс. евро. Пока так. За подвижками будем последить.



    Я вам больше скажу, на западе нашей страны отношение к автомобилю несколько иное. Нет такого культа авто, тачки выжимают до предела и потом скидывают задешево. Пробеги больше значительно и никаких вам аукционов, с оценками.

    Общался с продавцами запчастей из Москвы, так они с ДВ фигеют, так как у нас в основном мелочью торгуют, а у них движки, мосты, коробки, основная часть доходов.



    Откуда продавцы запчастей из Москвы знают чем и как торгуют на авторазборках на ДВ?

    Ну и насчет моста ты перегнул пожалуй. Тем более сейчас в основном передний привод, какой там мост? Хотя.... Немного соврать это вполне либерально.

  • Local

    Local
    41 минута назад

    oenesterov

    Local

    Ну и для полного ППЦа товарищу oenesterov выложу цифры tks.ru: в 2016 на территорию РФ было ввезено 300 000 подержанных авто, средняя пошлина на которые составляла 8 000 долларов. В этом году таможня РФ потеряет из-за Эры-Глонасс 2,4 лярда баксов. Но, союзное государство (Казахстан и Белорусь) отложили минимум на год данный проект.



    Не в деньгах счастье, во 1-х.

    Больше продадут авто, собранных в России, это во 2-х.



    Во 1-х: правильно. Не в деньгах, а в их количестве.

    Во 2-х. Тут вы правы. Направляю вас прямо сюда, кэп очевидность.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    28 минут назад

    oenesterov

    oenesterov
    Доппельгангер oenesterov

    Local

    oenesterov

    Уважаемый oenesterov имеет предложить другую вменяемую альтернативу японцам, пропуканую европейским пердаком, при условии, что контейнер от МСК до БЛГ стоит 150 тыр? И, еще. Уважаемые амурчане, у кого из вас механика? А ведь 2/3 запада РФ ездит на "Ручке".

    Думаю, на этом закончим. В т.ч. и с японцами. Сама нашлёпка Эра-Глонасс чтоит 19 тыр. Но. Вам нужно будет отчехлить две машины в НАМИ, чтобы сделать краш-тест лобовой и боковой. Чтобы эта нашлёпка сработала. А еще заплатить за то, что НАМИ разобьёт ваши машины 240 тыс. евро. Пока так. За подвижками будем последить.



    Я вам больше скажу, на западе нашей страны отношение к автомобилю несколько иное. Нет такого культа авто, тачки выжимают до предела и потом скидывают задешево. Пробеги больше значительно и никаких вам аукционов, с оценками.

    Общался с продавцами запчастей из Москвы, так они с ДВ фигеют, так как у нас в основном мелочью торгуют, а у них движки, мосты, коробки, основная часть доходов.



    Откуда продавцы запчастей из Москвы знают чем и как торгуют на авторазборках на ДВ?

    Ну и насчет моста ты перегнул пожалуй. Тем более сейчас в основном передний привод, какой там мост? Хотя.... Немного соврать это вполне либерально.


    Они приезжали и смотрели наши прайс-листы, им даже показали отчёты продаж, ибо корефаны. Мосты много где применяются, рамные джипы, автобусы, фургоны и т.д.

  • ё

    ё
    5 минут назад

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Dr.SaVaNt

    Доппельгангер

    Да никто и не думал стараться.






    Технологии, материалы и



    спросите владельцев фольксваген, даймлер-бенц, тойота и т.д зачем они в России вкладывают в строительство автозаводов.



    Потому как рынок просекли. Потому , что поняли, что в России можно собирать всякое Г....О подешевле, а продавать по заоблачным ценам благодаря политической поддержки власти.

    Разницу в качестве , в материалах и комплектации авто собранного в России и у них сопоставь.

    К тому же у нас только сборка, а это не очень большие затраты для производителя.



    Из все знакомых кто за последние лет пять пересел на левый руль сказали, что никогда уже на право рулька не сядут.

    кстати АвтоВАЗ в 2016 г в Германию экспортировала 1700 машин. Давай, пошути, что немцы их сразу в металлоприемку сдают



    Так я тебя и не агитирую.

    Нравится ВАЗ, ну и ладушки.

    А мне не нравится.

    Почему тебя права выбора не лишают, а меня лишают?

    Вот в чём вопрос.

  • ё

    ё
    4 минуты назад

    Доппельгангер oenesterov

    Local

    oenesterov

    Уважаемый oenesterov имеет предложить другую вменяемую альтернативу японцам, пропуканую европейским пердаком, при условии, что контейнер от МСК до БЛГ стоит 150 тыр? И, еще. Уважаемые амурчане, у кого из вас механика? А ведь 2/3 запада РФ ездит на "Ручке".

    Думаю, на этом закончим. В т.ч. и с японцами. Сама нашлёпка Эра-Глонасс чтоит 19 тыр. Но. Вам нужно будет отчехлить две машины в НАМИ, чтобы сделать краш-тест лобовой и боковой. Чтобы эта нашлёпка сработала. А еще заплатить за то, что НАМИ разобьёт ваши машины 240 тыс. евро. Пока так. За подвижками будем последить.



    Я вам больше скажу, на западе нашей страны отношение к автомобилю несколько иное. Нет такого культа авто, тачки выжимают до предела и потом скидывают задешево. Пробеги больше значительно и никаких вам аукционов, с оценками.

    Общался с продавцами запчастей из Москвы, так они с ДВ фигеют, так как у нас в основном мелочью торгуют, а у них движки, мосты, коробки, основная часть доходов.



    А они с нашей нищеты там не фигеют?

    Вот отсюда и подход разный.

  • oenesterov

    oenesterov
    18 секунд назад

    ё

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Dr.SaVaNt

    Доппельгангер

    Да никто и не думал стараться.






    Технологии, материалы и



    спросите владельцев фольксваген, даймлер-бенц, тойота и т.д зачем они в России вкладывают в строительство автозаводов.



    Потому как рынок просекли. Потому , что поняли, что в России можно собирать всякое Г....О подешевле, а продавать по заоблачным ценам благодаря политической поддержки власти.

    Разницу в качестве , в материалах и комплектации авто собранного в России и у них сопоставь.

    К тому же у нас только сборка, а это не очень большие затраты для производителя.



    Из все знакомых кто за последние лет пять пересел на левый руль сказали, что никогда уже на право рулька не сядут.

    кстати АвтоВАЗ в 2016 г в Германию экспортировала 1700 машин. Давай, пошути, что немцы их сразу в металлоприемку сдают



    Так я тебя и не агитирую.

    Нравится ВАЗ, ну и ладушки.

    А мне не нравится.

    Почему тебя права выбора не лишают, а меня лишают?

    Вот в чём вопрос.



    Странно, в совке тебе ваз нравился, а сейчас уже не нравится. Да ты оборотень.

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