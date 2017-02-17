19 февраля приморские автомобилисты выйдут на митинг против ЭРА-ГЛОНАСС

В воскресенье, 19 февраля, во Владивостоке пройдёт митинг против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС на импортируемые машины. На таможне столицы Приморского края застряли сотни машин, которые не могут пройти оформление из-за неясной ситуации с установкой системы.

Цели митинга – отмена запрета на выдачу таможенными органами ПТС для автомобилей, бывших в употреблении и ввезённых в РФ без системы ЭРА-ГЛОНАСС и отмена обязательной установки системы на бывшие в употреблении автомобили, ввозимые в РФ.

В данный момент ввоз правого руля полностью остановлен. Возобновление ввоза не предвидится. Как сообщает портал Drom.ru, отсутствие разъяснений официальных властей РФ относительно оснащения подержанных машин модулями ЭРА-ГЛОНАСС, наличие которых стало обязательным для получения ПТС с 1 января 2017 года, затянулось уже на полтора месяца.

Многие жители города растеряны, у них нет возможности пользоваться купленными за границей автомобилями. Многие хотели бы заказать себе авто из Японии, но теперь этого не смогут сделать никогда.

На сайте портала прошёл опрос: «Вы пойдёте на митинг?». В нём поучаствовали 4 548 человек. Примечательно, что больше всего голосов – 3 070 – набрал ответ: «Хотел бы, но я из другого региона». 895 человек сказали, что пойдут. 408 опрошенных указали, что нет. Затруднились ответить 175 человек.

16 февраля губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам решить проблему, возникшую с введением обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на иностранных автомобилях при постановке на учёт в России. Также приморский губернатор попросил полпреда президента отложить на полгода срок установки системы.

На приём к главе региона пришёл представитель инициативной группы жителей Приморского края, выступающих за временный мораторий на установку этой системы. Валерий Кауров отметил: «Заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, которые так или иначе вовлечены в автомобильный бизнес: моряки, декларанты, автоперевозчики, собственники авто – все страдают от этой неопределенности».

По данным Дальневосточного таможенного управления, в подвешенном состоянии оказались около 1 400 машин. Около тысячи застряло на таможенных складах, ещё часть – в Японии.

Приморские власти решили, что нужно не только доработать порядок оформления и передачи ввезённых транспортных средств владельцу, но и определить порядок дооборудования этих автомобилей, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили.

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#Дальний Восток #транспорт

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