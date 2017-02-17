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17 февраля 2017, 12:06 145

Осужден полицейский, застреливший мужчину у кафе «Китай-город»

Осужден полицейский, застреливший мужчину у кафе «Китай-город»
Фото: weapon-planet.ru

Благовещенский городской суд вынес решение по делу о стрельбе у кафе «Китай-город». Суд решил, что сотрудник полиции превысил должностные полномочия. Как сообщало ИА «Амур.инфо», перестрелка произошла в декабре 2015 года рядом с кафе «Китай-город» в районе железнодорожного вокзала. Полиция прибыла в кафе по вызову о драке между посетителями.

Полицейские задержали двоих участников драки и прошли с ними к своему служебному автомобилю, где стали выяснять обстоятельства произошедшего. К служебной машине подошёл Александр Смолин (мужчина, который впоследствии был застрелен – Прим. ред.), и в присутствии стражей порядка нанёс удар кулаком одному из участников конфликта.

Один из полицейских попытался применить резиновую дубинку, но Смолин уклонился от удара и ударил стража порядка в грудь. После этого благовещенец попытался скрыться.

При этом в сообщении суда сказано: «Несмотря на указанные обстоятельства, своими действиями, направленными на применение насилия в отношении мужчины и сотрудника полиции, Смолин никакой непосредственной и реальной опасности для жизни и здоровья сотрудников полиции и окружающих не создавал, поскольку в результате его противоправных действий телесных повреждений у них не образовалось и вреда их здоровью причинено не было».

Сразу после этого Васильев (полицейский, который в итоге понёс наказание – Прим. ред.) стал преследовать убегавшего Смолина, произведя предупредительные выстрелы, но Смолин не остановился. Полицейский выстрелил в него. По данным следствия, убегавший не представлял реальной опасности для стража порядка. Таким образом, полицейский превысил меры для задержания.

Одиночное сквозное огнестрельное пулевое ранение стало причиной смерти потерпевшего. Смолин скончался в Амурской областной клинической больнице.

Было возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по статье «Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». Виновность полицейского подтвердили свидетели и заключения экспертов.

Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: к примеру, то, что полицейский активно способствовал раскрытию преступления. Но названы и отягчающие: использование оружия, а также совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел.

Благовещенский городской суд назначил сотруднику полиции наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в феврале 2017 года суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины 1988 года рождения, погибшего при задержании его полицейским. Такое решение было принято в связи со смертью подсудимого. Ему вменяли применение насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Просмотров всего: 4288

#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (145) Обсудить на форуме
  • sabotazh

    sabotazh
    12 часов назад

    Пиндец... Вот поэтому наши менты и боятся применять табельное. Стрелять нужно было сразу после того, как полицай получил удар. И хорошо что в руке не было ножа. Наглухо, конечно, плохо. Но с близкого расстояния - выстрелил бы в руку или ногу.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    12 часов назад

    Это да, напал на полицейских, а они что должны были на кулаках с ним драться?! А если он сильней и нанёс им повреждения? Сказать мож ему надо было извини ты сильней и поехать назад? Полицейский правильно все сделал, закон на стороне приступника?! После этого все полицейских бить будут и говорить бе-бе-бе а стрелять нельзя))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    12 часов назад

    А чего ж тогда пресслужба сообщала о ноже?.. Где нож то? Почему сразу начали рассказывать сказки?

  • Немо

    Немо
    12 часов назад

    Из за таких законов наших идиотских у нас в стране никогда не будет порядка. Убил быдло - в тюрьму! Слямзил 3 миллиарда - амнистия в честь 70-летия Победы... Бл..., страна дураков...

  • Ксаныч

    Ксаныч
    12 часов назад

    Америки отдыхает.А мы все в сторону запада смотрим.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    12 часов назад

    Вот это да!

    Всё!

    Можно бить кого хочешь.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    12 часов назад

    Менты вообще расслабленные стали !!! Нужно было реальный срок ему дать за то что лешил жизни человека !!! Мент просто отморозок !!

  • DrPooh

    DrPooh
    12 часов назад

    Искренне сочувствую полицейскому! Очень жаль, но мне кажется, что решение суда несправедливое!

  • Пушоня

    Пушоня
    12 часов назад

    Немо

    Из за таких законов наших идиотских у нас в стране никогда не будет порядка. Убил быдло - в тюрьму! Слямзил 3 миллиарда - амнистия в честь 70-летия Победы... Бл..., страна дураков...



    Как можно сравнивать убийство и воровство... Был ли он быдлом не нам решать... Да и по стране много случаев, когда полицейские привышают свои полномочия...Так что как говорится всегда есть две стороны и каждая со своей правдой!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    12 часов назад

    Напомню, застреленный приехал в защиту тех, против кого совершались противоправные действия. Сам он совершил поступок, который должен преследоваться по закону. Но застреленный не представлял угрозы жизни и здоровью сотрудников вневедомственной охраны. Он убегал, после того, как ударил в грудь, в бронежилет, сотрудника вневедомственной охраны. Что происходило в тот момент?.. Да, он виновен в том, что не успокоился и а продолжил нападки за зачинщиков драки. А Адвокат и сотрудник вневедомственной охраны позднее заявляли, что Смолин ударил НОЖОМ и по этому был открыт огонь на поражение. Ну так и где нож? А ведь сетевые знатоки СРАЗУ раздали вердикты.

  • OVOD

    OVOD
    11 часов назад

    Если дать право стрелять направо и налево то завтра всех перестреляют ППС ники какие нибудь.

  • Токарев

    Токарев
    11 часов назад

    Нормально так суд посудил, вместо того чтобы премию дать или какую медальку парня в тюрьму. А зачем так быстро ехали, не надо торопиться, а если приехали раньше времени, посидите, покурите, чай попейте в том же кафе, ждите, когда дерущиеся кишки выпустят друг другу тогда и поинтересуйтесь, не случилось ли чего. А так нет телесных повреждений, соответственно нет состава преступления, пацаны тихо мирно мультики смотрели, а тут наряд со стрельбой ввалился, за это конечно в тюрьму, куда еще. И вообще, зачем постовым табельное оружие выдают??? Стрелять ведь все равно разрешено только после того как тебя убьют. Раньше стрельнул, живым остался, но на нарах. Вот сиди и думай.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    11 часов назад

    в статье не сказано, что убитый ударил полицейского. Цитирую: "и в присутствии стражей порядка нанёс удар кулаком одному из участников конфликта". не оп полицейскому. а по дравшимся, из-за которых полицию и вызвали.

  • neverstop

    neverstop
    11 часов назад

    У нас никогда не будут уважать полицейских, как можно судить полицейского за выполнение работы?????? Почему он должен идти на работу, зная, что могут убить, избить, сбить на машине и прокатить, оскорбить а ты не можешь применить силу и оружие так как тебя же уволят и осудят???? Почему полицейский должен с быдлом и алкпшами разговаривать уважительно, а те их грязью поливают???? Почему у нас государство плюет на себя же? Ведь полицейский представитель власти? Власть можно оскорблять? Из этого приговора вывод напрашивается такой. Очень жаль человека полицейского. Теперь ни работы и ощущение не из приятных. Не должен быть таким решение суда. Нет, не таким.

  • DrDimon

    DrDimon
    11 часов назад

    CherrySweet

    в статье не сказано, что убитый ударил полицейского. Цитирую: "и в присутствии стражей порядка нанёс удар кулаком одному из участников конфликта". не оп полицейскому. а по дравшимся, из-за которых полицию и вызвали.



    Читать внимательно будем?

    Цитирую:



    Один из полицейских попытался применить резиновую дубинку, но Смолин уклонился от удара и ударил стража порядка в грудь. После этого благовещенец попытался скрыться.



    Вопросы?

  • neverstop

    neverstop
    11 часов назад

    Внимательно читайте

    Один из полицейских попытался применить резиновую дубинку, но Смолин уклонился от удара и ударил стража порядка в грудь. После этого благовещенец попытался скрыться.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    11 часов назад

    Какой ужас, полный бардак, Зачем тогда вообще сотрудникам полиции табельное оружие выдавать, максимум дубинку....Идиотизм...Что значит погибший не представлял опасности??? Правильно все полицейский сделал, надо было сразу стрелять, как удар получил...Что за законы в нашей стране?????? Никогда порядка не будет у нас. О каком уважении к стражам порядка, после таких судебных решений, можно вообще говорить?!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    жизньжизниьжизнь

    Какой ужас, полный бардак, Зачем тогда вообще сотрудникам полиции табельное оружие выдавать, максимум дубинку....Идиотизм...Что значит погибший не представлял опасности??? Правильно все полицейский сделал, надо было сразу стрелять, как удар получил...Что за законы в нашей стране?????? Никогда порядка не будет у нас. О каком уважении как стражам порядка, после таких судебных решений, можно вообще говорить?!



    Пускай стреляют направо и налево?... Вы следили за событиями с самого начала, или только что прочитали новость? Вам известно, что полиция ВРАЛА, что Смолин ударил ножом в грудь, попав в бронежилет, после чего убегал, мм?.. Вы в курсе, что даже нож пытались приплести... мм? Вас ничего не смущает в этом?

    Следовательно, даже если ударил кулаком в грудь, то В БРОНЕЖИЛЕТ, увернувшись от удара дубинкой. Я, например, тоже увернувшись от удара попытаюсь каким-то образом остановить того, кто пытается меня бить. Или нужно расслабиться и отхватить по почкам дубинкой?.. Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего.

  • Pavel_Vi

    Pavel_Vi
    11 часов назад

    Давно уже надо разрешить использовать оружие за неповиновение полиции. Сказали, стоять, значит стой. Был предупреждающий - не остановился - получи пулю в спину. И опасность человека для общества здесь вообще не причем.

  • full

    full
    11 часов назад

    Нормальный приговор. И тем, кто пытался исказить картину тоже неплохо бы хотя бы со службы вылететь.

  • neverstop

    neverstop
    11 часов назад

    Сергей Труш
    жизньжизниьжизнь

    Какой ужас, полный бардак, Зачем тогда вообще сотрудникам полиции табельное оружие выдавать, максимум дубинку....Идиотизм...Что значит погибший не представлял опасности??? Правильно все полицейский сделал, надо было сразу стрелять, как удар получил...Что за законы в нашей стране?????? Никогда порядка не будет у нас. О каком уважении как стражам порядка, после таких судебных решений, можно вообще говорить?!



    Пускай стреляют направо и налево?... Вы следили за событиями с самого начала, или только что прочитали новость? Вам известно, что полиция ВРАЛА, что Смолин ударил ножом в грудь, попав в бронежилет, после чего убегал, мм?.. Вы в курсе, что даже нож пытались приплести... мм? Вас ничего не смущает в этом?


    Сережа это ни полиция говорила, а СМИ писали, а с них какой спрос? Захотели написали, и выше кто то писал, нслиб полиции можно было стрелять за неповиновение, то у нас бы не было нападения на полицейских.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    11 часов назад

    Сергей Труш

    жизньжизниьжизнь

    Какой ужас, полный бардак, Зачем тогда вообще сотрудникам полиции табельное оружие выдавать, максимум дубинку....Идиотизм...Что значит погибший не представлял опасности??? Правильно все полицейский сделал, надо было сразу стрелять, как удар получил...Что за законы в нашей стране?????? Никогда порядка не будет у нас. О каком уважении как стражам порядка, после таких судебных решений, можно вообще говорить?!



    Пускай стреляют направо и налево?... Вы следили за событиями с самого начала, или только что прочитали новость? Вам известно, что полиция ВРАЛА, что Смолин ударил ножом в грудь, попав в бронежилет, после чего убегал, мм?.. Вы в курсе, что даже нож пытались приплести... мм? Вас ничего не смущает в этом?

    Следовательно, даже если ударил кулаком в грудь, то В БРОНЕЖИЛЕТ, увернувшись от удара дубинкой. Я, например, тоже увернувшись от удара попытаюсь каким-то образом остановить того, кто пытается меня бить. Или нужно расслабиться и отхватить по почкам дубинкой?.. Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего.



    Слушайте, многоуважаемый, а вы видели эту ситуацию?!!!! Или только на диване судить готовы???? Я поддерживаю Pavel Vi, что пора разрешить использовать оружие стражам порядка...Какого х... вообще он так позволил себя вести???? Бить, а потом бежать??? Его предупреждали выстрелами в воздух, чтоб остановился, он решил, что полицейский никто и звать его НИКАК. Эти пьяные разборки возле наших "жуйблюек" только так и можно остановить. В таких экстренных ситуациях уж не до раздумий порой, а тут еще и сажают за исполнение должностных обязанностей, да скоро никого не будет там работать, кроме пузатых колобков начальников

  • full

    full
    11 часов назад

    жизньжизниьжизнь

    Сергей Труш

    жизньжизниьжизнь

    Какой ужас, полный бардак, Зачем тогда вообще сотрудникам полиции табельное оружие выдавать, максимум дубинку....Идиотизм...Что значит погибший не представлял опасности??? Правильно все полицейский сделал, надо было сразу стрелять, как удар получил...Что за законы в нашей стране?????? Никогда порядка не будет у нас. О каком уважении как стражам порядка, после таких судебных решений, можно вообще говорить?!



    Пускай стреляют направо и налево?... Вы следили за событиями с самого начала, или только что прочитали новость? Вам известно, что полиция ВРАЛА, что Смолин ударил ножом в грудь, попав в бронежилет, после чего убегал, мм?.. Вы в курсе, что даже нож пытались приплести... мм? Вас ничего не смущает в этом?

    Следовательно, даже если ударил кулаком в грудь, то В БРОНЕЖИЛЕТ, увернувшись от удара дубинкой. Я, например, тоже увернувшись от удара попытаюсь каким-то образом остановить того, кто пытается меня бить. Или нужно расслабиться и отхватить по почкам дубинкой?.. Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего.



    Слушайте, многоуважаемый, а вы видели эту ситуацию?!!!! Или только на диване судить готовы???? Я поддерживаю Pavel Vi, что пора разрешить использовать оружие стражам порядка...Какого х... вообще он так позволил себя вести???? Бить, а потом бежать??? Его предупреждали выстрелами в воздух, чтоб остановился, он решил, что полицейский никто и звать его НИКАК. Эти пьяные разборки возле наших "жуйблюек" только так и можно остановить. В таких экстренных ситуациях уж не до раздумий порой, а тут еще и сажают за исполнение должностных обязанностей, да скоро никого не будет там работать, кроме пузатых колобков начальников



    Конечно же то, что сначала его пытались огреть дубинкой не считова?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    neverstop

    Сергей Труш

    жизньжизниьжизнь

    Какой ужас, полный бардак, Зачем тогда вообще сотрудникам полиции табельное оружие выдавать, максимум дубинку....Идиотизм...Что значит погибший не представлял опасности??? Правильно все полицейский сделал, надо было сразу стрелять, как удар получил...Что за законы в нашей стране?????? Никогда порядка не будет у нас. О каком уважении как стражам порядка, после таких судебных решений, можно вообще говорить?!



    Пускай стреляют направо и налево?... Вы следили за событиями с самого начала, или только что прочитали новость? Вам известно, что полиция ВРАЛА, что Смолин ударил ножом в грудь, попав в бронежилет, после чего убегал, мм?.. Вы в курсе, что даже нож пытались приплести... мм? Вас ничего не смущает в этом?



    Сережа это ни полиция говорила, а СМИ писали, а с них какой спрос? Захотели написали, и выше кто то писал, нслиб полиции можно было стрелять за неповиновение, то у нас бы не было нападения на полицейских.


    Это заявляла полиция, это заявлял адвокат, это было со слов пресслужбы. Открою маленький секрет. Я не знал, о ком речь именно была, когда впервые вышла новость.. но я выступил с призывом остановится в развешивании ярлыком, поскольку новости и заявления полиции были противоречивыми. Я указывал на этот.. в от же самый момент со мной связались близкие семьи погибшего, и они рассказывали, что полиция там каким то ножом трясёт, а адвокат уже интервью прессе даёт.

  • гедонист

    гедонист
    11 часов назад

    вот из-за таких приговоров полиция ничего не делает. Потому что встревать себе дороже. Очень жаль сотрудника. Надо бы хоть народную премию ему выписать.

  • Токарев

    Токарев
    11 часов назад

    OVOD

    Если дать право стрелять направо и налево то завтра всех перестреляют ППС ники какие нибудь.



    Точно, ППС нужно разрешить стрелять только прямо и ни ни.А вот злодеи какие не хорошие люди, ну совсем мнением народа не интересуются, наверное на собрания не ходят. Стреляют себе и стреляют, ни у кого не спрашивая разрешения,тем самим нарушают закон о тишине.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    11 часов назад

    full

    жизньжизниьжизнь

    Сергей Труш

    жизньжизниьжизнь

    Какой ужас, полный бардак, Зачем тогда вообще сотрудникам полиции табельное оружие выдавать, максимум дубинку....Идиотизм...Что значит погибший не представлял опасности??? Правильно все полицейский сделал, надо было сразу стрелять, как удар получил...Что за законы в нашей стране?????? Никогда порядка не будет у нас. О каком уважении как стражам порядка, после таких судебных решений, можно вообще говорить?!



    Пускай стреляют направо и налево?... Вы следили за событиями с самого начала, или только что прочитали новость? Вам известно, что полиция ВРАЛА, что Смолин ударил ножом в грудь, попав в бронежилет, после чего убегал, мм?.. Вы в курсе, что даже нож пытались приплести... мм? Вас ничего не смущает в этом?

    Следовательно, даже если ударил кулаком в грудь, то В БРОНЕЖИЛЕТ, увернувшись от удара дубинкой. Я, например, тоже увернувшись от удара попытаюсь каким-то образом остановить того, кто пытается меня бить. Или нужно расслабиться и отхватить по почкам дубинкой?.. Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего.



    Слушайте, многоуважаемый, а вы видели эту ситуацию?!!!! Или только на диване судить готовы???? Я поддерживаю Pavel Vi, что пора разрешить использовать оружие стражам порядка...Какого х... вообще он так позволил себя вести???? Бить, а потом бежать??? Его предупреждали выстрелами в воздух, чтоб остановился, он решил, что полицейский никто и звать его НИКАК. Эти пьяные разборки возле наших "жуйблюек" только так и можно остановить. В таких экстренных ситуациях уж не до раздумий порой, а тут еще и сажают за исполнение должностных обязанностей, да скоро никого не будет там работать, кроме пузатых колобков начальников



    Конечно же то, что сначала его пытались огреть дубинкой не считова?



    Потому что устроили в кафе беспредел, вот и пытались огреть его... Этот Смолин явно не за столом со слюнявчиком сидел и кофиЁк попивал

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    жизньжизниьжизнь

    Сергей Труш

    жизньжизниьжизнь

    Какой ужас, полный бардак, Зачем тогда вообще сотрудникам полиции табельное оружие выдавать, максимум дубинку....Идиотизм...Что значит погибший не представлял опасности??? Правильно все полицейский сделал, надо было сразу стрелять, как удар получил...Что за законы в нашей стране?????? Никогда порядка не будет у нас. О каком уважении как стражам порядка, после таких судебных решений, можно вообще говорить?!



    Пускай стреляют направо и налево?... Вы следили за событиями с самого начала, или только что прочитали новость? Вам известно, что полиция ВРАЛА, что Смолин ударил ножом в грудь, попав в бронежилет, после чего убегал, мм?.. Вы в курсе, что даже нож пытались приплести... мм? Вас ничего не смущает в этом?

    Следовательно, даже если ударил кулаком в грудь, то В БРОНЕЖИЛЕТ, увернувшись от удара дубинкой. Я, например, тоже увернувшись от удара попытаюсь каким-то образом остановить того, кто пытается меня бить. Или нужно расслабиться и отхватить по почкам дубинкой?.. Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего.



    Слушайте, многоуважаемый, а вы видели эту ситуацию?!!!! Или только на диване судить готовы???? Я поддерживаю Pavel Vi, что пора разрешить использовать оружие стражам порядка...Какого х... вообще он так позволил себя вести???? Бить, а потом бежать??? Его предупреждали выстрелами в воздух, чтоб остановился, он решил, что полицейский никто и звать его НИКАК. Эти пьяные разборки возле наших "жуйблюек" только так и можно остановить. В таких экстренных ситуациях уж не до раздумий порой, а тут еще и сажают за исполнение должностных обязанностей, да скоро никого не будет там работать, кроме пузатых колобков начальников



    да я был знаком с ситуацией со слов членов семьи, с публикаций в СМИ. Он приехал в это заведение после того, ка кот туда позвонили пострадавшие, напомню, там гуляли свадьбу, подвипившие молодые люди решили "зажечь огни в городе", и доколупались до брачующихся.. Смолин приехал по звонку товарища, которым портили свадьбу дракой.

    хронология публикаций вот тут, по гиперссылкам в тексте... http://asn24.ru/news/crime/34351/index.php?SECTION_CODE=crime&ELEMENT_ID=34351&other=

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    напомню Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего. точно такого же мнения семья погибшего.

  • DrDimon

    DrDimon
    11 часов назад

    full

    Конечно же то, что сначала его пытались огреть дубинкой не считова?



    Вполне законно пытались огреть.



    1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять специальные средства в следующих случаях:

    ...

    2) для пресечения преступления или административного правонарушения;



    Жаль, не попали. Перетянули бы демократизатором вдоль хребта, может и стрелять бы не понадобилось.

  • гедонист

    гедонист
    11 часов назад

    DrDimon

    Жаль, не попали. Перетянули бы демократизатором вдоль хребта, может и стрелять бы не понадобилось.



    погибший и сам мог огреть кого хочешь. И без дубинки

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    DrDimon

    full

    Конечно же то, что сначала его пытались огреть дубинкой не считова?



    Вполне законно пытались огреть.



    1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять специальные средства в следующих случаях:

    ...

    2) для пресечения преступления или административного правонарушения;



    Жаль, не попали. Перетянули бы демократизатором вдоль хребта, может и стрелять бы не понадобилось.



    А кто-то утверждает обратно? Правонарушение было предотвращено, в ДАЛЬНЕЙШЕМ необходимо было проводить розыскные мероприятия тут же, оперативно, нашли бы 100%, и сам бы пришёл сдаваться. Но не стрелять в убегающего, поскольку его действия не представляли опасности. он не уносил оружие, он не убегал с награбленным.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    гедонист

    DrDimon

    Жаль, не попали. Перетянули бы демократизатором вдоль хребта, может и стрелять бы не понадобилось.



    погибший и сам мог огреть кого хочешь. И без дубинки



    и? я тоже могу огреть, давайте пристрелим?.. Просто за гипотетическую вероятность того, что я могу огреть. Нормально?

  • гедонист

    гедонист
    10 часов назад

    Сергей Труш



    погибший и сам мог огреть кого хочешь. И без дубинки



    и? я тоже могу огреть, давайте пристрелим?.. Просто за гипотетическую вероятность того, что я могу огреть. Нормально?



    так не можете))) это факт. Я это к тому, что парень представлял опасность явно был настроен решительно, завязать драку пр полиции, а потом и ударить полицейского, это говорит об "особом" складе характера и мировоззрении.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    гедонист

    Сергей Труш



    погибший и сам мог огреть кого хочешь. И без дубинки



    и? я тоже могу огреть, давайте пристрелим?.. Просто за гипотетическую вероятность того, что я могу огреть. Нормально?



    так не можете))) это факт. Я это к тому, что парень представлял опасность явно был настроен решительно, завязать драку пр полиции, а потом и ударить полицейского, это говорит об "особом" складе характера и мировоззрении.



    Не торопитесь, он не действовал против полиции именно а против того, кого полиция пыталась укрыть, а именно зачинщика драки. Дурь Смолина - согласен!.. Решил "попацански" наказать... НО это не означает, что его нужно было пристрелить.. ведь указано, что увернулся от дубинки и только ПОСЛЕ этого нанёс удар сотруднику вневедомственной охраны в .. бронежилет... Что было до того, как сотрудник дубинкой решил ударить?.. Он применил дубинку против Смолина в ответ на какие-то действия... Какие? Следовательно, НЕ против сотрудников а против кого-то?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    я просто призываю постоянно всех комментаторов, воздерживаться от скоропалительных оценок поскольку именно это необходимо было тем, кто запустил утку про нож, которым, якобы, был нанесён удар. Закон должны соблюдать все в равной степени.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    10 часов назад

    гедонист

    Сергей Труш



    погибший и сам мог огреть кого хочешь. И без дубинки



    и? я тоже могу огреть, давайте пристрелим?.. Просто за гипотетическую вероятность того, что я могу огреть. Нормально?



    так не можете))) это факт. Я это к тому, что парень представлял опасность явно был настроен решительно, завязать драку пр полиции, а потом и ударить полицейского, это говорит об "особом" складе характера и мировоззрении.



    поддерживаю....погибший стал инициатором трагедии, выказывал свою агрессию, молодожены тоже молодцы, позвонили они, у нас что 90-е????? Крышу вызвонили? Смолин тоже хорош, взрослые вроде бы люди, фильм "Бригада" пересмотрел что ли? Ударил полицейского, стал убегать, для чего?Молодоженам надо не дядям звонить и стрелки забивать, а в полицию сразу звонить, вот и все.

  • гедонист

    гедонист
    10 часов назад

    К служебной машине подошёл Александр Смолин (мужчина, который впоследствии был застрелен – Прим. ред.), и в присутствии стражей порядка нанёс удар кулаком одному из участников конфликта.

    Один из полицейских попытался применить резиновую дубинку, но Смолин уклонился от удара и ударил стража порядка в грудь.

    Нападение на гражданина при полицейском. Каким бы он зачинщиком не был, я представить себе не могу, что при полицейском бью человека. Естественно полицейски ударил резиновой палкой, чтобы предотвратить нападение. И Смолин напал на полицейского. Нормально да?

  • neverstop

    neverstop
    10 часов назад

    Сергей Трушнапомню Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего. точно такого же мнения семья погибшего.


    А ничего, что он оказался убегающим, по той простой причине, что ударил сотрудника полиции и сыкливо побежал? Напомню, если каждый будет думать, что в него не выстрельнут, а просто потом догонят, так и будут такие недолюди нарушать наш и твой Серёжа покой. А так ждите следующего хероя. Надо пресекать, а не нянчиться, полицейского ударили, и он должен думать типа, а завтра его притащат, а может и сам снизойдет и придёт

  • ay

    ay
    10 часов назад

    Полицейскому не позавидуешь. Полицейским тоже. Казалось, после стрельбы в Хабаре у них карт-бланш на восстановление порядка. А хренушки. Просто бланш. Помнится у "пассажа" один полицейский подустал бороться с пьяным "быком", но не стрелял. Зря. А теперь все стражи порядка (в Благе уж точно) будут долго думать перед применением оружия.

    Труш зачем-то защищает застреленного спортсмэна. Наверно, из вредности, антиедроской.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    10 часов назад

    гедонист

    К служебной машине подошёл Александр Смолин (мужчина, который впоследствии был застрелен – Прим. ред.), и в присутствии стражей порядка нанёс удар кулаком одному из участников конфликта. Один из полицейских попытался применить резиновую дубинку, но Смолин уклонился от удара и ударил стража порядка в грудь. Нападение на гражданина при полицейском. Каким бы он зачинщиком не был, я представить себе не могу, что при полицейском бью человека. Естественно полицейски ударил резиновой палкой, чтобы предотвратить нападение. И Смолин напал на полицейского. Нормально да?



    вот вот, за что законно пытались огреть дубинкой... погибший спортсмен испортил жизнь человеку и не одному, печально осозновать, что нет у нас порядка и не будет

  • Chucho

    Chucho
    10 часов назад

    Сергей Труш

    напомню Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего. точно такого же мнения семья погибшего.



    Сережа, а что нужно было делать сотруднику полиции, если убиенный зарекомендовал себя в ситуации агрессивно, нанес ему удары, стал убегать, на предупредительные в воздух не остановился, что делать? отпустить да ловить потом по закоулкам, если он Смолин не был виноват, почему не остановился? не пытался поговорить, да извиняться в конце концов покаяться, а он стал бежать...

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    10 часов назад

    Мда... Полтора года за солнышкогрудого это позор. Медаль и премия - вот правильный приговор бы был.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    10 часов назад

    Chucho

    Сергей Труш

    напомню Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего. точно такого же мнения семья погибшего.



    Сережа, а что нужно было делать сотруднику полиции, если убиенный зарекомендовал себя в ситуации агрессивно, нанес ему удары, стал убегать, на предупредительные в воздух не остановился, что делать? отпустить да ловить потом по закоулкам, если он Смолин не был виноват, почему не остановился? не пытался поговорить, да извиняться в конце концов покаяться, а он стал бежать...



    Да потому что виноват 100%, знал, что огребет по полной за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

    Так же хочется выказать молодоженам, огромнейшее уважение! Восхитительная свадебка получилась, чего хотели добиться своими звоночками и вызваниванием крыши, то и получили. Надолго запомнят свой самый "лучший" день

  • Вицли

    Вицли
    10 часов назад

    Сергей Труш

    Напомню, застреленный приехал в защиту тех, против кого совершались противоправные действия. Сам он совершил поступок, который должен преследоваться по закону. Но застреленный не представлял угрозы жизни и здоровью сотрудников вневедомственной охраны. Он убегал, после того, как ударил в грудь, в бронежилет, сотрудника вневедомственной охраны. Что происходило в тот момент?.. Да, он виновен в том, что не успокоился и а продолжил нападки за зачинщиков драки. А Адвокат и сотрудник вневедомственной охраны позднее заявляли, что Смолин ударил НОЖОМ и по этому был открыт огонь на поражение. Ну так и где нож? А ведь сетевые знатоки СРАЗУ раздали вердикты.



    ммм

  • Полиграф

    Полиграф
    10 часов назад

    После таких приговоров полиция будет мимо проезжать всяких конфликтов. Подождут пока все разойдутся а после уже приедут и напишут свои бумажки. Так дешевле зачем лезть в гущу если за это полицейского могут посадить. А пацанчикам можно смело бить в грудь полицию и бегать потом трусцой вроде так законно получается.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    10 часов назад

    Вицли

    Сергей Труш

    Напомню, застреленный приехал в защиту тех, против кого совершались противоправные действия. Сам он совершил поступок, который должен преследоваться по закону. Но застреленный не представлял угрозы жизни и здоровью сотрудников вневедомственной охраны. Он убегал, после того, как ударил в грудь, в бронежилет, сотрудника вневедомственной охраны. Что происходило в тот момент?.. Да, он виновен в том, что не успокоился и а продолжил нападки за зачинщиков драки. А Адвокат и сотрудник вневедомственной охраны позднее заявляли, что Смолин ударил НОЖОМ и по этому был открыт огонь на поражение. Ну так и где нож? А ведь сетевые знатоки СРАЗУ раздали вердикты.



    ммм



    Думаю, если даже и ножа не оказалось в дальнейшем, мнение не поменялось-погибший виноват, он может и без ножа представлять огромнейшую опасность

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    10 часов назад

    Полиграф

    После таких приговоров полиция будет мимо проезжать всяких конфликтов. Подождут пока все разойдутся а после уже приедут и напишут свои бумажки. Так дешевле зачем лезть в гущу если за это полицейского могут посадить. А пацанчикам можно смело бить в грудь полицию и бегать потом трусцой вроде так законно получается.



    верно, так и получается. А от этого становится очень жутко

  • ay

    ay
    10 часов назад

    Торжествуй, быдло:

  • ММС

    ММС
    10 часов назад

    Вот такое у нас правоблудие...

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    10 часов назад

    ay

    Торжествуй, быдло:



    вот как таких дебилов можно терпеть? даже на этом видео, по отношению к тупоголовым-пьяням, уже можно применять дубинки и оружие

  • Максим84

    Максим84
    10 часов назад

    Мдяаааа, Труш как всегда "ммм", да "ммм". А если по-факту: сотрудник действовал АБСОЛЮТНО ВЕРНО. В присутствии полиции, какой-то демон лупит по мордам задержанного, что должен быд делать полицейский? Труш! мммм? Стоять и снимать на телефон, ммм? Сотрудник принял решение остановить, того кто пытался отлупить уже задержанного, в следствии чего получил удар сам, а это УЖЕ НАПАДЕНИЕ НА СОТРУДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ. Далее ударивши

  • ay

    ay
    10 часов назад

    жизньжизниьжизнь

    ay

    Торжествуй, быдло:



    вот как таких дебилов можно терпеть? даже на этом видео, по отношению к тупоголовым-пьяням, уже можно применять дубинки и оружие



    Благодаря некоторым судьям - не только можно, но и нужно.

  • Максим84

    Максим84
    10 часов назад

    *ударивший сотрудника пытался скрыться. Полицейский делал предупредительные выстрелы ммм? ДЕЛАЛ! после чего получил полное право стрелять на поражение. Вы пробовали стрелять прицельно на бегу? ммм? Выстрел был сделан В НАПРАВЛЕНИИ пытавшегося скрыться. А то что пуля попала куда попала - дело случая.

  • Chucho

    Chucho
    10 часов назад

    Максим84

    *ударивший сотрудника пытался скрыться. Полицейский делал предупредительные выстрелы ммм? ДЕЛАЛ! после чего получил полное право стрелять на поражение. Вы пробовали стрелять прицельно на бегу? ммм? Выстрел был сделан В НАПРАВЛЕНИИ пытавшегося скрыться. А то что пуля попала куда попала - дело случая.



    Да не случая дело....видимо самой судьбы...

  • Стечкин

    Стечкин
    10 часов назад

    Не надо нагнетать! Сам служил в МИЛИЦИИ до пенсии и, честно говоря, удивлен таким мягким приговором Суда. Современные "полицмены" не приспособлены для несения службы! Я учился в специализированном ВУЗе, нас обучали приемам самообороны, жесткая физическая подготовка и конечно же огневая подготовка (куда же без нее). Нас учили применять и физическую силу и оружие в зависимости от обстоятельств, их опасности, а тут какое обстоятельство? Пьяный хулиган попытался скрыться, ударив полицейского в грудь? Обида "служителя порядка" заела? Сейчас разжиревшие малолетки, пришедшие на службу, пытаются лишь самоутвердиться, совершенно не думая о последствиях. И это простой ППСник, которого взяли из армии решил, что он вершитель судеб. Не удивлюсь, если у него имелся умысел на убийство и, в таком случае, преступление изначально надо было квалифицировать как убийство. На месте родственников погибшего я бы вплотную занялся этим делом, чтобы ублюдок получил по заслугам!

  • Datatec

    Datatec
    10 часов назад



    Сергей Труш

    2 часа назад

    А чего ж тогда пресслужба сообщала о ноже?.. Где нож то? Почему сразу начали рассказывать сказки?



    А полиция ничего о ноже как раз и не говорила, а у адвоката работа такая

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    10 часов назад

    Максим84

    Мдяаааа, Труш как всегда "ммм", да "ммм". А если по-факту: сотрудник действовал АБСОЛЮТНО ВЕРНО. В присутствии полиции, какой-то демон лупит по мордам задержанного, что должен быд делать полицейский? Труш! мммм? Стоять и снимать на телефон, ммм? Сотрудник принял решение остановить, того кто пытался отлупить уже задержанного, в следствии чего получил удар сам, а это УЖЕ НАПАДЕНИЕ НА СОТРУДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ. Далее ударивши



    Сотрудник должен был очень вежливо попросить: "Ну, хватит! Ну, не надо... Ну... Пожалуйста!"

  • start-stop

    start-stop
    10 часов назад

    Ознакомьтесь с законом о полиции господа защищающие и поддерживающие беспредел и беспредельщиков в частности

    Статья 24. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции



    1. Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения, предусмотренные статьей 23 настоящего Федерального закона.

    2. При попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

    Статья 23. Применение огнестрельного оружия



    1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях:

    1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или ЗДОРОВЬЯ ;

    2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции;

    Сотрудник полиции в сложившейся обстановке действовал абсолютно в рамках закона.

  • Максим84

    Максим84
    10 часов назад

    Странный Вы какой-то бывший полицейский, гр-н Стечкин.... Тут ведь всё гораааздо проще...или сложнее. Гражданам, надо как-то приучиться, что если услышал слова "стоять! полиция!" - значит стой. Если полиция уже работает с задержанным - не лезь! Напал/дернулся в сторону сотрудника - не удивляйся, если получишь пулю. Пока граждане не приучатся уважать (а в России лучше бояться) представителей закона - порядка не будет.

  • Стечкин

    Стечкин
    10 часов назад

    Не путайте применение и использование!

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    10 часов назад

    Власть (а сотрудники - это представители власти) надо либо уважать, либо бояться! Свою позицию (а именно неуважение) застреленный выразил четко, положив болт на голову сотрудникам. За что и поплатился. Нахер он вообще туда полез (вопрос риторический, не надо мне про униженных и оскорбленных на свадьбе)? Сидел бы дома, или в зале грушу лучше бы пинал... Но нет! Саша приехал, Саша разобрался! Только где он теперь этот Саша?

  • Стечкин

    Стечкин
    10 часов назад

    Где было насилие опасное для жизни или здоровья? Однозначно виновен!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    9 часов назад

    АвтоГАД

    Власть (а сотрудники - это представители власти) надо либо уважать, либо бояться! Свою позицию (а именно неуважение) застреленный выразил четко, положив болт на голову сотрудникам. За что и поплатился. Нахер он вообще туда полез (вопрос риторический, не надо мне про униженных и оскорбленных на свадьбе)? Сидел бы дома, или в зале грушу лучше бы пинал... Но нет! Саша приехал, Саша разобрался! Только где он теперь этот Саша?



    Так солнышкогрудый приехал как раз свадьбу допинывать и был очень расстроен, что полицейские запретили это делать. Вот и стал быковать на них. В общем жил быком, быком и помер.

  • neverstop

    neverstop
    9 часов назад

    Стечкин , сегодня, 15:02

    Это ужас, что вы пишите, молодым тоже надо учиться. Можно подумать вы пришли в полицию уже таким опытным, и хладнокровным человеком.

    А сейчас вы грязь льете на коллег, пусть и бывших.

    Полиция, полицейский = власть, представитель власти и их надо уважать, точка.

    Хорошо, что большинство на форуме люли адекватные, и считают, что полиция поступила верно, в частности сотрудник.

  • neverstop

    neverstop
    9 часов назад

    Максим84Странный Вы какой-то бывший полицейский, гр-н Стечкин.... Тут ведь всё гораааздо проще...или сложнее. Гражданам, надо как-то приучиться, что если услышал слова "стоять! полиция!" - значит стой. Если полиция уже работает с задержанным - не лезь! Напал/дернулся в сторону сотрудника - не удивляйся, если получишь пулю. Пока граждане не приучатся уважать (а в России лучше бояться) представителей закона - порядка не будет.


    +++++++++

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    9 часов назад

    ay

    жизньжизниьжизнь

    ay

    Торжествуй, быдло:



    вот как таких дебилов можно терпеть? даже на этом видео, по отношению к тупоголовым-пьяням, уже можно применять дубинки и оружие



    Благодаря некоторым судьям - не только можно, но и нужно.



    А про судей, по крайней мере местных наше, я вообще молчу

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    9 часов назад

    Максим84

    *ударивший сотрудника пытался скрыться. Полицейский делал предупредительные выстрелы ммм? ДЕЛАЛ! после чего получил полное право стрелять на поражение. Вы пробовали стрелять прицельно на бегу? ммм? Выстрел был сделан В НАПРАВЛЕНИИ пытавшегося скрыться. А то что пуля попала куда попала - дело случая.



    отсюда следует, ОСВОБОДИТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО!!!!!!!!!!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    9 часов назад

    Стечкин

    Не надо нагнетать! Сам служил в МИЛИЦИИ до пенсии и, честно говоря, удивлен таким мягким приговором Суда. Современные "полицмены" не приспособлены для несения службы! Я учился в специализированном ВУЗе, нас обучали приемам самообороны, жесткая физическая подготовка и конечно же огневая подготовка (куда же без нее). Нас учили применять и физическую силу и оружие в зависимости от обстоятельств, их опасности, а тут какое обстоятельство? Пьяный хулиган попытался скрыться, ударив полицейского в грудь? Обида "служителя порядка" заела? Сейчас разжиревшие малолетки, пришедшие на службу, пытаются лишь самоутвердиться, совершенно не думая о последствиях. И это простой ППСник, которого взяли из армии решил, что он вершитель судеб. Не удивлюсь, если у него имелся умысел на убийство и, в таком случае, преступление изначально надо было квалифицировать как убийство. На месте родственников погибшего я бы вплотную занялся этим делом, чтобы ублюдок получил по заслугам!



    Стечкин, а кто виноват в сложившейся ситуации в полиции?! Тоже вкурсе изнутри не понаслышке. Аттестацию проходили, как- вот как остались на местах колобки начальники? которые за руль еле влазят???? Система давным давно сгнившая с головы, начальники сидят на своих толстых ... в кабинетиках, а рядовые сотрудники дежурят и каждый второй наровит унизит полицейского, потому что теперь видите ли полицейский ровным счетом ничего не может!!!! Личного состава не хватает, на оптимизировались так, что мама не горюй! Не выходных не проходных, что с такой работой не долго, что и у самого крыша поедет. А они там на верхах, все что то оптимизируют, бумажная волокита увеличивается на столько, что а когда преступников ловить? когда столько писанины? Вот и думайте дальше, что скоро от полиции с такими успехами остануться одни ножки да рожки. Дождемся того времени, когда кого либо убивать на улице станут, а проезжающий мимо патруль проедет мимо ибо себе дороже будет...а после подъедут, опишут спокойно ваш труп и дело с концом

  • OVOD

    OVOD
    9 часов назад

    Токарев

    OVOD

    Если дать право стрелять направо и налево то завтра всех перестреляют ППС ники какие нибудь.



    Точно, ППС нужно разрешить стрелять только прямо и ни ни.А вот злодеи какие не хорошие люди, ну совсем мнением народа не интересуются, наверное на собрания не ходят. Стреляют себе и стреляют, ни у кого не спрашивая разрешения,тем самим нарушают закон о тишине.



    Злодеи стреляют? Вы о чем? Вы видели ППС сотрудников в живую ? Я бы таким Оружие не доверил. И вообще что делали сотрудники вневедомственной охраны на разборке двух гопников?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 часов назад

    Главное было всё правильно рассказать, не сдал экзамен, неуч.

  • OVOD

    OVOD
    8 часов назад

    А вообще, такие ситуации происходят из за отсутствия четких критериев что можно , кому и когда. Если в штатах все знают - остановила полиция, руки на руль , не выходить из машины и не делать резких движений иначе огонь на поражение. У нас в одном и том же случае два противоположных решений суда и отсутствие чётких правил что можно а что нельзя. А все это потому , что у нас сотрудники полиции зачастую такие же гопники только с оружием.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    7 часов назад

    OVODА вообще, такие ситуации происходят из за отсутствия четких критериев что можно , кому и когда. Если в штатах все знают - остановила полиция, руки на руль , не выходить из машины и не делать резких движений иначе огонь на поражение. У нас в одном и том же случае два противоположных решений суда и отсутствие чётких правил что можно а что нельзя. А все это потому , что у нас сотрудники полиции зачастую такие же гопники только с оружием.


    Эти критерии известны и описаны в законе о полиции, просто кто-то видать учебник вверх ногами держал.

  • АК-47

    АК-47
    7 часов назад

    neverstop

    Максим84

    Странный Вы какой-то бывший полицейский, гр-н Стечкин.... Тут ведь всё гораааздо проще...или сложнее. Гражданам, надо как-то приучиться, что если услышал слова "стоять! полиция!" - значит стой. Если полиция уже работает с задержанным - не лезь! Напал/дернулся в сторону сотрудника - не удивляйся, если получишь пулю. Пока граждане не приучатся уважать (а в России лучше бояться) представителей закона - порядка не будет.



    +++++++++


    так он скорее из СБ,так что делайте выводы,ему на своих накопать-звездочка!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    neverstop

    Сергей Труш

    напомню Я НЕ защищаю Смолина, его следовало наказать, но не стрелять в убегающего. точно такого же мнения семья погибшего.



    А ничего, что он оказался убегающим, по той простой причине, что ударил сотрудника полиции и сыкливо побежал? Напомню, если каждый будет думать, что в него не выстрельнут, а просто потом догонят, так и будут такие недолюди нарушать наш и твой Серёжа покой. А так ждите следующего хероя. Надо пресекать, а не нянчиться, полицейского ударили, и он должен думать типа, а завтра его притащат, а может и сам снизойдет и придёт


    Вы уверены, что ознакомились с описанной тут информацией в полной мере?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Максим84

    *ударивший сотрудника пытался скрыться. Полицейский делал предупредительные выстрелы ммм? ДЕЛАЛ! после чего получил полное право стрелять на поражение. Вы пробовали стрелять прицельно на бегу? ммм? Выстрел был сделан В НАПРАВЛЕНИИ пытавшегося скрыться. А то что пуля попала куда попала - дело случая.



    То есть, он стрелял в торону, и не знал, попадёт?,, это СЛУЧАЙНО он попал в него, а мог и в других?.. я правильно понял?

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Мог, мог... А мог получить по кумполу голове и потерять контроль над вверенным оружием. А разгорячённый гопник мог запросто завладеть этим стволом.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    ay

    Мог, мог... А мог получить по кумполу голове и потерять контроль над вверенным оружием. А разгорячённый гопник мог запросто завладеть этим стволом.



    А ещё мог, прикрываясь семьёй, захватить ядерную кнопку и взорвать весь мир, правда ж? А ещё известно, и установлено, что стреляли УБЕГАЮЩЕМУ в спину, следовательно, вопрос о завладении оружием не стоял, вопрос об угрозе жизни кому-либо из право охранителей не стоял, никому из частников драки оружием не угрожали, ножа не было, о котором в первые дни заявлялось.

    Ещё раз повторяю, Да, Смолин ВИНОВЕН в том, что приехал усмирять, а по факту, совершать противоправные действия, поскольку уполномочены лишь полицейские или сотрудники вневедомственной охраны. Смолин ударил одного из на подавших который до этого расквасил лицо участникам свадьбы. За это сотрудник применил дубинку, но Смолин увернулся, но ударил (ОДИН РАЗ) сотрудника в БРОНЕЖИЛЕТ, после чего пятился назад и убегал через железнодорожные пути, был застрелен в спину, опасности не представлял, все мероприятия по дальнейшему задержанию ложатся в оперативно-розыскные.

  • Максим84

    Максим84
    6 часов назад

    не совсем, гр-н Труш не совсем. Стрельба на ходу велась в НАПРАВЛЕНИИ цели, т.е. не было на туловище погибшего конкретной точки прицеливания. С тем же успехом, пуля могла влететь и в зад и в затылок. Умысел именно убить у сотрудника вряд ли был!!!! Была задача задержать!!!

  • Максим84

    Максим84
    6 часов назад

    ay

    Мог, мог... А мог получить по кумполу голове и потерять контроль над вверенным оружием. А разгорячённый гопник мог запросто завладеть этим стволом.

    ИМЕННО ТАК!

  • Максим84

    Максим84
    6 часов назад

    Труш. Что мешало погибшему при задержании остановиться, когда услышал предупредительные выстрелы ммм? Что мешало пардоньте лечь мордом в землю, ручки сложить на затылок и таким образом остаться живым, ммм? И если сотрудник полиции был в чем-то неправ, то ЖИВЫМ доказывать кто на самом деле злодей?

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Часовой на посту может вальнуть любого ослушавшегося его команды. Полицейский - тоже человек с оружием и его надо слушаться. Не подчиняешься законным требованиям - пеняй на себя. Итог встречи: 3:0 не в пользу мирных граждан - гопота почует вседозволенность, стражи будут избегать решительных действий, граждан можно обдирать как овечек.

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Труш против системы. Настолько против, что копы - беспредельщики, беспредельщики от гопоты - милые люди. С солнышкой в груди.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Максим84

    не совсем, гр-н Труш не совсем. Стрельба на ходу велась в НАПРАВЛЕНИИ цели, т.е. не было на туловище погибшего конкретной точки прицеливания. С тем же успехом, пуля могла влететь и в зад и в затылок. Умысел именно убить у сотрудника вряд ли был!!!! Была задача задержать!!!



    Стрельба на бегу не осуществляется НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствам именно из-за невозможности ведения прицельного огня. Мало того, сотрудник НЕ бежал за убитым. Задача ЗАДЕРЖАТЬ никак не вяжется с задачей застрелить. Огонь на поражение это НЕ задержать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    ay

    Часовой на посту может вальнуть любого ослушавшегося его команды. Полицейский - тоже человек с оружием и его надо слушаться. Не подчиняешься законным требованиям - пеняй на себя. Итог встречи: 3:0 не в пользу мирных граждан - гопота почует вседозволенность, стражи будут избегать решительных действий, граждан можно обдирать как овечек.



    Часовой на посту НЕ СТРЕЛЯЕТ в того, кто покидает ввереный в охрану участок.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Максим84

    Труш. Что мешало погибшему при задержании остановиться, когда услышал предупредительные выстрелы ммм? Что мешало пардоньте лечь мордом в землю, ручки сложить на затылок и таким образом остаться живым, ммм? И если сотрудник полиции был в чем-то неправ, то ЖИВЫМ доказывать кто на самом деле злодей?



    Состояние аффекта и, что не исключено, содержание алкоголя в крови. Ещё раз повторю, Смолин был НЕ ПРАВ убегал, опасности не представлял, все мероприятия по задержанию укладываются в инструкции оперативно-розыскных мероприятий.

  • Максим84

    Максим84
    6 часов назад

    в том то и дело, что задержать, но уже с применением оружия. И еще раз - какого пня было бежать? Какого пня не остановился и не лег мордом в землю - вот и добился, вот и труп....

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    "...Состояние аффекта и, что не исключено, содержание алкоголя в крови." аааафигеть, т.е. давайте еще оправдаем, что был пьян. Мож хватит? у нас состояние опьянения (если оно было конечно) теперь что - смягчающее или оправдывающее любой неадекват состояние? Уже на месте, когда был удар нанесенный полицейскому (И ПЛЕВАТЬ, ЧТО НЕ ВРЕДЯЩИЙ ЗДОРОВЬЮ, важен САМ ФАКТ) - надо было валить этого чудика на месте и не по ногам а в лоб.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Максим84

    в том то и дело, что задержать, но уже с применением оружия. И еще раз - какого пня было бежать? Какого пня не остановился и не лег мордом в землю - вот и добился, вот и труп....



    Кого задержать и с применением какого оружия?

    Какого пня нужно было стрелять в спину человеку, который убегал, не представлял никакой опасности ни сотруднику, не окружающим? Почему заявляли о некоем ноже, которым якобы ударили в грудь сотрудника, но попали в.. бронежилет. Посмотрите на видео, что вы там можете увидеть?.. Сколько ещё человек участвовало в инциденте? Что делали другие сотрудники, почему они не достали пистолеты и не стали стрелять в тех, кто, в отличии от Смолина, не убегал, но продолжали вести себя агрессивно в том числе в отношении сотрудников?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Максим84

    "...Состояние аффекта и, что не исключено, содержание алкоголя в крови." аааафигеть, т.е. давайте еще оправдаем, что был пьян. Мож хватит? у нас состояние опьянения (если оно было конечно) теперь что - смягчающее или оправдывающее любой неадекват состояние? Уже на месте, когда был удар нанесенный полицейскому (И ПЛЕВАТЬ, ЧТО НЕ ВРЕДЯЩИЙ ЗДОРОВЬЮ, важен САМ ФАКТ) - надо было валить этого чудика на месте и не по ногам а в лоб.



    КТО ЕГО ОПРАВДЫВАЕТ? укажите.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

  • АК-47

    АК-47
    5 часов назад

    ay

    Труш против системы. Настолько против, что копы - беспредельщики, беспредельщики от гопоты - милые люди. С солнышкой в груди.



    У него примеры-ввж со стаканом воды и борцун с наркодилерами!

    Портянки приготовил в водах Индийского океана стирать,как завещал ввж?

  • start-stop

    start-stop
    5 часов назад

    Труш!!!!!

    А огонь на поражение это в какую часть тела?????

    В руку в ногу будет являться на поражение?

    Думаю у сотрудника полиции не было умысла и намерений убивать Смолина, в противном случае он бы не стрелял предупредительные.

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    обвинения в адрес полицейского (что виноват дескать и правильно осудили) и есть форма оправдания поступка Смолина. А по части "...почему они не достали пистолеты и не стали стрелять в тех, кто, в отличии от Смолина, не убегал, но продолжали вести себя агрессивно в том числе в отношении сотрудников?" мозгом пошевелить не судьба?!!! Стрелять в толпе и тогда уж точно погасить и виновных и не виновных? И по части в спину - а как тогда не подскажете? Обогнать и спереди прицельно в лоб, а лучше в упор наверное? Или лучше вовсе отпустить, надеясь что сознательный гражданин на утро придет и покается, что дескать да, лупанул по мордасам полицейского, ведите в тюрьму? Ааа да и друзья его любезно предоставят адрес и фото в фас и профиль, если вдруг сознательности не хватит.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    на 41-ой секунде, слева выходит кто-то в спортивной одежде и куртке, возле машины полиции стоит кто-то, этот в спортивнйо одежде ударил в лицо стоявшего НЕ сотрудника по лицу.. далее его пытается ударить сотрудник полиции, далее ситуация развивается уже возле стоявшего такси.. Это Смолин?.. Три сотрудника вневедомственной охраны его обступили, так я понял?.. они потом уходят, он ступает в сторону проезжей части.. так?... Что в действиях Смолина можно увидеть? А в это самое время на переднем плане потасовка.. это сотрудник полиции?.. почему не пристрелил?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    АК-47

    ay

    Труш против системы. Настолько против, что копы - беспредельщики, беспредельщики от гопоты - милые люди. С солнышкой в груди.



    У него примеры-ввж со стаканом воды и борцун с наркодилерами!

    Портянки приготовил в водах Индийского океана стирать,как завещал ввж?



    Ты же ведь против алкоголя?.. давай вместе с тобой произведём контрольную закупку метафитами у лиц, которых я тебе укажу, мм?... А потом передадим полученные факты в полицию, давай? А то у меня рода пальная, засвеченая, а другие боятся. ты же смелый?

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    АК-47

    3 минуты назад



    ay

    Труш против системы. Настолько против, что копы - беспредельщики, беспредельщики от гопоты - милые люди. С солнышкой в груди.

    У него примеры-ввж со стаканом воды и борцун с наркодилерами!

    Портянки приготовил в водах Индийского океана стирать,как завещал ввж?

    ++++++ ЛэДэПэРэ оно такое.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Максим84

    обвинения в адрес полицейского (что виноват дескать и правильно осудили) и есть форма оправдания поступка Смолина. А по части "...почему они не достали пистолеты и не стали стрелять в тех, кто, в отличии от Смолина, не убегал, но продолжали вести себя агрессивно в том числе в отношении сотрудников?" мозгом пошевелить не судьба?!!! Стрелять в толпе и тогда уж точно погасить и виновных и не виновных? И по части в спину - а как тогда не подскажете? Обогнать и спереди прицельно в лоб, а лучше в упор наверное? Или лучше вовсе отпустить, надеясь что сознательный гражданин на утро придет и покается, что дескать да, лупанул по мордасам полицейского, ведите в тюрьму? Ааа да и друзья его любезно предоставят адрес и фото в фас и профиль, если вдруг сознательности не хватит.



    Ты в своём уме?... Полицейский застрелил человека, который не представлял опасность. Убегал. До этого Смолин ударил В БРОНЕЖИЛЕТ кулаком. Смолин ВИНОВАТ в том, что приехал и полез в драку, виноват, что ударил сотрудника вневедомственной охраны. Сотрудник вневедомственной охраны НЕ ПРАВОМЕРНО применил оружие, превысив самооборону. Его жизни никакой опасности на тот момент не было.

  • Пушоня

    Пушоня
    5 часов назад

    Ситуации разные бывают... эти все рассуждения хороши пока вас лично не коснутся... все знают, что некоторые представители правоохранительных органов могут превысить полномочия, но и моральных уродов тоже достаточно... и с ними тоже надо как то бороться.

  • Crasy

    Crasy
    5 часов назад

    Бред какой-то. Че ж теперь биомусор и отстреливать уже нельзя.

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    хмммм...... в своём ли Я уме.... хм.... т.е. если подойти к полицейскому и аккуратно так долбануть ему в глаз.... (синяк то фигня, глаз же не вылетел, да и жив сотрудник останется) - то эт фигня...за такое только пальчиком погрозить и по жопке ата-та и все? Слууушай, Труш, да это ж круто.... а давайте все так делать и ты первый начни. Совсем видать на книжках ВВЖ мозг поплыл.

  • start-stop

    start-stop
    5 часов назад

    А мог бы попасть не в бронежелет а в голову

    На видео видно как он разносит все налево направо, а вы говорите что Смолин никакой опасности не представлял.

    И всё так утверждаете, как будто вы участник тех событий!

    Нас с вами там не было, поэтому судить о действиях кого либо на мой взгляд не уместно!

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    Пушоня

    3 минуты назад



    Ситуации разные бывают... эти все рассуждения хороши пока вас лично не коснутся... все знают, что некоторые представители правоохранительных органов могут превысить полномочия, но и моральных уродов тоже достаточно... и с ними тоже надо как то бороться.

    Вот тут больше соглашусь!!! И...шанс у Смолина остаться живым был, а стало быть доказывать, что он в чем-то прав тоже был.... Вот только выбор он свой сделал не такой. И рассуждения, что нападение на сотрудника и действия не представляли опасности - бред!!!

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    start-stop

    А мог бы попасть не в бронежелет а в голову

    На видео видно как он разносит все налево направо, а вы говорите что Смолин никакой опасности не представлял.

    И всё так утверждаете, как будто вы участник тех событий!

    Нас с вами там не было, поэтому судить о действиях кого либо на мой взгляд не уместно!

    Опять же соглашусь. И опять же повторюсь - остаться живым и доказывать свою правоту, шанс был.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    С видео ознакомились?.. Что там происходит? На 20-ой секунде к группе задержанных и сотрудникам вневедомственной охраны подходит группа молодых людей в спортивных одеждах, один их них в спортивном трико и чёрной куртке... завязывается потасовка.. на 41-ой секунде он же подходит к человеку, стоявшему у машины полиции и ударяет его в лицо. Сзади тут же реагирует полицейский, но видно, как высокий молодой человек втягивает голову и укланяется от удара.. далее он швыряет (видимо сотрудника) и поднимает руки.. в это самое время поднимается сотрудник, и поблизости находятся ещё два человек, одеты одинаково, вероятно, полицейские (сотрудники вневедомственной охраны)... высокий молодой человек пятится назад, подняв руки.. что прпоисходит далее?.. группа из трёх человек обступив некоего человека продолжает оттеснять его к проезжей части, видно, что по ходу действия наносят какие то удары, нЕкто в спортивном треко и куртке расставил руки вверх и в стороны, отступает назад... таким образом они уходят к проезжей части.

    Это Смолин?.. он был там застрелен?..

    А вот фото, как завялено, с монитора с объяснительной

    читаем, в целях задержания лица оказавшего вооружённое сопротивление. Где оружие, которым оказывалось сопротивление?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    start-stop

    А мог бы попасть не в бронежелет а в голову На видео видно как он разносит все налево направо, а вы говорите что Смолин никакой опасности не представлял. И всё так утверждаете, как будто вы участник тех событий! Нас с вами там не было, поэтому судить о действиях кого либо на мой взгляд не уместно!



    Укажите, где именно Смолин? В чём он?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    5 часов назад

    CrasyБред какой-то. Че ж теперь биомусор и отстреливать уже нельзя.


    Можно, но на законных основаниях. Закон нарушать нельзя и в первую очередь его представителям.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад



    С видео ознакомились?.. Что там происходит? На 20-ой секунде к группе задержанных и сотрудникам вневедомственной охраны подходит группа молодых людей в спортивных одеждах, один их них в спортивном трико и чёрной куртке... завязывается потасовка.. на 41-ой секунде он же подходит к человеку, стоявшему у машины полиции и ударяет его в лицо. Сзади тут же реагирует полицейский, но видно, как высокий молодой человек втягивает голову и укланяется от удара.. далее он швыряет (видимо сотрудника) и поднимает руки.. в это самое время поднимается сотрудник, и поблизости находятся ещё два человек, одеты одинаково, вероятно, полицейские (сотрудники вневедомственной охраны)... высокий молодой человек пятится назад, подняв руки.. что прпоисходит далее?.. группа из трёх человек обступив некоего человека продолжает оттеснять его к проезжей части, видно, что по ходу действия наносят какие то удары, нЕкто в спортивном треко и куртке расставил руки вверх и в стороны, отступает назад... таким образом они уходят к проезжей части.

    Это Смолин?.. он был там застрелен?..

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    вооот....и гораздо приятнее было бы доказывать отсутствие оружия (ножа или чего-то там х.з. чего), факта отсутствия вооруженного сопротивления не убегая и не давая повода стрелять и прибавлять в массе тела на несколько грамм свинца. И в этом случае, если бы было доказано, что полиция превысила полномочия - наказание было бы заслуженным. А так....пустые споры, да и полицейскому проблемы наворотили, за то что выполнял свою работу.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Напомню, Смолин приехал в кафе по звонку от тех, кто празновал там свадьбу, и был избит группой молодых людей.

    Виноват? да!.. НЕСОМНЕННО! Вёл себя агрессивно в присутствии полиции? Да!.. Виновен в неподчинении? ДА!.. Пристрелить?.. на видео, что было снято у пассажа оснований для стрельбы на поражение у сотрудников полиции было в РАЗЫ больше. Те кто снимал и ржал - ублюдки.

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    да и вообще нефиг было лезть, если на месте уже была полиция. По определению, Смолин сам виноват в том, что теперь его нет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Максим84

    вооот....и гораздо приятнее было бы доказывать отсутствие оружия (ножа или чего-то там х.з. чего), факта отсутствия вооруженного сопротивления не убегая и не давая повода стрелять и прибавлять в массе тела на несколько грамм свинца. И в этом случае, если бы было доказано, что полиция превысила полномочия - наказание было бы заслуженным. А так....пустые споры, да и полицейскому проблемы наворотили, за то что выполнял свою работу.



    Я видео сюда скопировал, чтобы понять. в каком именно месте на видео Смолин.. та группа, в количестве трёх полицейских и одного человека в спортивном трико и куртке, это и есть Смолин? А оружие где?.. Сотрудник понимал, что применил оружие неправомерно, когда писал о вооружённом нападении?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Максим84

    да и вообще нефиг было лезть, если на месте уже была полиция. По определению, Смолин сам виноват в том, что теперь его нет.



    Виноват? да!.. НЕСОМНЕННО! Вёл себя агрессивно в присутствии полиции? Да!.. Виновен в неподчинении? ДА!.. Пристрелить?

    оружие у сотрудника полиции для каких целей?

  • Максим84

    Максим84
    5 часов назад

    "...оснований для стрельбы на поражение у сотрудников полиции было в РАЗЫ больше" основания были, а возможности - НЕТ (слишком велика вероятность поражения просто прохожих).

    ".....Те кто снимал и ржал - ублюдки" вот тут жму руку в полнейшем согласии.

  • start-stop

    start-stop
    4 часа назад

    А есть видео как в Смолина стрелял сотрудник полиции

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    start-stopА есть видео как в Смолина стрелял сотрудник полиции


    Ага, на бегу стрелял и снимал на телефон.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Максим84

    "...оснований для стрельбы на поражение у сотрудников полиции было в РАЗЫ больше" основания были, а возможности - НЕТ (слишком велика вероятность поражения просто прохожих). ".....Те кто снимал и ржал - ублюдки" вот тут жму руку в полнейшем согласии.



    нет, как раз на линии огня тут никого не было, расстояние было минимальным, по ногам без беспрепятственно можно было вести огонь. Но это я говорю, что можно, сам то не знаю, смог ли бы я когда нибудь выстрелить в человека?

  • Максим84

    Максим84
    4 часа назад

    да тут...тоже не всё так просто, как и само попадание ставшее смертельным, мог ведь и в руку попасть и еще куда. Не мы были на месте сотрудника. С близкого расстояния и по ногам....ну да... и попал в коленную чашечку = инвалид, попал в бедренную артерию = большая кровопотеря и тоже труп и все равно сотрудник имеет шанс влететь на превышение мер при задержании...Поймите одно, умысел именно убить тут напрочь отсутствует (сотрудник тоже не балбес, чтобы ставить именно такую цель). Смертельный исход, к сожалению - дело случая и к сожалению опять же спровоцированное самим погибшим.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Часовой на посту НЕ СТРЕЛЯЕТ в того, кто покидает ввереный в охрану участок.



    Ты где служил, боец? В столовой?



    Если нарушитель после предупреждения "Стой, стрелять буду" продолжает движение, часовой досылает патрон в патронник и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство часовой применяет по нему оружие.

    (Устав гарнизонной и караульной службы, п. 211)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Я абсолютно согласен. И вспоминаю то, как в детстве краснели уши, если старший кто-то стыдил, а сейчас и послать могут. Не говоря уже полиции.. раньше они даже о баллончиках понятия не имели.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    DrDimon

    Сергей Труш

    Часовой на посту НЕ СТРЕЛЯЕТ в того, кто покидает ввереный в охрану участок.



    Ты где служил, боец? В столовой?



    Если нарушитель после предупреждения "Стой, стрелять буду" продолжает движение, часовой досылает патрон в патронник и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство часовой применяет по нему оружие.

    (Устав гарнизонной и караульной службы, п. 211)





    ага в столовой.. на бензоколонке военной.. и чо?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад



    211. Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной границе поста, обозначенной на местности указателями, кроме начальника караула, помощника начальника караула, своего разводящего и лиц, сопровождаемых ими, часовой останавливает окриком "Стой, назад" или "Стой, обойти вправо (влево)".

    При невыполнении этого требования и пересечении запретной границы поста часовой предупреждает нарушителя окриком "Стой, стрелять буду" и задерживает его. О задержании нарушителя часовой сообщает в караульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя внимания, продолжает охранять порученный ему пост.

    Если нарушитель после предупреждения "Стой, стрелять буду" продолжает движение, часовой досылает патрон в патронник и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство часовой применяет по нему оружие.



    тебе голова зачем? Ты в неё ешь? Он задерживает нарушителя.. НАРУШИТЕЛЯ Карл. И стреляет, если тот ПРОДОЛЖАЕТ нарушение. И вопрос о Бегстве поднимается лишь в случае, если нарушитель продолжил движение, или после выстрела пытался скрыться. ЭТО разные предметы разговора.

    расскажи, про комплектность бригад скорой помощи, и про клятвы врачей, которой нет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Почему, как ты думаешь, именно такие требования в караульной службе?.. да по тому, что часовые палить начнут в белый свет, как в коппечку, и говорить, что убежал нарушитель. А в статье речь о другом, кстати, приводя фрагмент ты ВЫРЕЗАЛ то, что тебе удобно забыв, однако, упомянуть, что загодя, ДО нарушения часовой сообщает о том, что у человека который приближается к запретному участку есть варианты действий. А уж ПОСЛЕ нарушения границы вверенного участка охранения происходят иные действия.

  • Максим84

    Максим84
    4 часа назад

    "....Он задерживает нарушителя.. НАРУШИТЕЛЯ Карл. И стреляет, если тот ПРОДОЛЖАЕТ нарушение. И вопрос о Бегстве поднимается лишь в случае, если нарушитель продолжил движение, или после выстрела пытался скрыться. " т.е. пришло таки понимание, что сотрудник был прав, т.к. после предупредительного выстрела гражданин не остановился (ну а нарушения повторять...нападение/сопротивление/попытка скрыться при задержании - полный комплект)

  • start-stop

    start-stop
    4 часа назад

    Максим84

    Абсолютно прав

  • full

    full
    3 часа назад

    Максим, не позорься.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Максим84

    "....Он задерживает нарушителя.. НАРУШИТЕЛЯ Карл. И стреляет, если тот ПРОДОЛЖАЕТ нарушение. И вопрос о Бегстве поднимается лишь в случае, если нарушитель продолжил движение, или после выстрела пытался скрыться. " т.е. пришло таки понимание, что сотрудник был прав, т.к. после предупредительного выстрела гражданин не остановился (ну а нарушения повторять...нападение/сопротивление/попытка скрыться при задержании - полный комплект)



    Внимательнее, стрельба осуществлялась в момент, когда гражданин НЕ осуществлял агрессивных действий в сторону полицейского. Я привёл видео, и задал вопрос о том, что же за действия там происходили.. те трое, которые следовали за неким гражданином с трико и куртке, это были три сотрудника полиции, которые продолжали бить его неоднократно несмотря на то, что тот руки расставил и поднял? Это был Смолин? Поскольку нападение там есть, но дальнейшие действия были какими?

  • Максим84

    Максим84
    3 часа назад

    full

    19 секунд назад



    Максим, не позорься

    А по делу? Если так то в итог свести: Смолин сам спровоцировал ситуацию, в результате которой погиб. Жаль, конечно, но погиб и это факт. Шанс быть живым имелся полный - достаточно было тупо не лезть в бой, если на месте уже работала полиция. Сотрудник применил оружие - по закону о полиции имея на то полное право. Умысла убить не было. То, что ранение оказалось смертельным - трагическая случайность (которой еще раз вбиваю всем в головы - можно было избежать). Аргументация, что сотрудник не прав, т.к. его жизни ничего не угрожало и удары не нанесли вреда здоровью - БРЕДЯТИНА!!! Нефига вообще поднимать руку на полицию при исполнении. Есть претензии - пиши заяву в прокуратуру, там ребята быстро разбираются с героями ст.286 УК РФ.

  • full

    full
    3 часа назад

    Повторяю - не позорься.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Помнится дама пнула колесо ТС вроде майора, который раскорячился возле Ярмарки. Чтобы тот переставил ТС нормально, так как мешало движению. Ей штраф впаяли немалый за это, а Вы о какой - то справедливости говорите.

  • Максим84

    Максим84
    3 часа назад

    Сложно с Вами, гр-н Труш....сложно...Понятно, что Смолин не представлял опасности когда уже убегал, но он ее представлял в процессе потасовки, он ее представлял кидаясь в драку с полицией - за эти подвиги, его пытались задержать, предупреждали выстрелом (выстрелами) в воздух, что шутки закончились....не подчинился, дальше итог, который уже всеми замусолен.

  • full

    full
    3 часа назад

    Максим84

    Сложно с Вами, гр-н Труш....сложно...Понятно, что Смолин не представлял опасности когда уже убегал, но он ее представлял в процессе потасовки, он ее представлял кидаясь в драку с полицией - за эти подвиги, его пытались задержать, предупреждали выстрелом (выстрелами) в воздух, что шутки закончились....не подчинился, дальше итог, который уже всеми замусолен.



    Вот именно. Итог - в судебном порядке торопыга получил судимость. И поделом.

  • Максим84

    Максим84
    3 часа назад

    full

    4 минуты назад



    Повторяю - не позорься

    Видимо Ваш ник, не совсем верно прописан. Правильнее fool (гугл в помощь с переводом). Аргументов нет, лишь бы накарябать чего-то....

  • Максим84

    Максим84
    3 часа назад

    "торопыга" действовал правильно, пусть оспаривает решение в вышестоящем суде... Удачи сотруднику, всё получится.

  • start-stop

    start-stop
    3 часа назад

    Смолин как в 90-х

    В те годы только так решались проблемы и разногласия!

    Перепутал беспредельщик врема!!!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Максим84

    Сложно с Вами, гр-н Труш....сложно...Понятно, что Смолин не представлял опасности когда уже убегал, но он ее представлял в процессе потасовки, он ее представлял кидаясь в драку с полицией - за эти подвиги, его пытались задержать, предупреждали выстрелом (выстрелами) в воздух, что шутки закончились....не подчинился, дальше итог, который уже всеми замусолен.



    Я понимаю, жизнь человеческая - штука сложная, и висит на волоске, так уж вышло, что мы не ящерицы, у которых хвосты отрастают, в случае утраты оного. По этому десять раз подумать, прежде чем совершить противоправные действия как с одной, так и с другой стороны. Уверяю Вас, семья Смолина понимает, что он совершил противоправный поступок, но поступок тот не карается смертной казнью.

  • Максим84

    Максим84
    3 часа назад

    start-stop , вернее попутал. И время не то, и полиция не та....всё не то и поступил глупо....еще и человеку жизнь наизнанку вывернул и родным горе принес.

  • start-stop

    start-stop
    3 часа назад

    Друзьям спасибо

  • full

    full
    3 часа назад

    Максим84

    full 4 минуты назад Повторяю - не позорься Видимо Ваш ник, не совсем верно прописан. Правильнее fool (гугл в помощь с переводом). Аргументов нет, лишь бы накарябать чего-то....



    Ок. На сколько забьемся, что приговор оставят в силе?

  • Максим84

    Максим84
    3 часа назад

    "....Уверяю Вас, семья Смолина понимает, что он совершил противоправный поступок, но поступок тот не карается смертной казнью"

    согласен, только казнь штука преднамеренная и целенаправленная... а тут трагическое стечение обстоятельств.. К сожалению пулевое ранение оказалось смертельным, а могло быть просто ранением...

  • stil

    stil
    3 часа назад

    Когда я читал форум сразу после события, то полагал, что полицейский поступил правильно. Сейчас - если всё обстояло именно так, как установлено судом и описано в статье, значит полицейский всё же виновен. Из всех комментаторов кажется никто не заглянул в закон "О полиции", а если и заглянул, то никто не осознал что там написано и никто не сопоставил с ситуацией, которая описана в статье.

    СтечкинНе путайте применение и использование!


    Даже Стечкин. Понятия "применение" и "использование" в законе давно (с появлением полиции) совместили.

    И не будут сотрудники теперь мимо проходить. Кто грамотно действует, тот вмешается и всё грамотно сделает. Кто неграмотно - будет так же вмешиваться и стрелять независимо от оснований, всё равно считая, что прав

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Так учат полицейских , если стрелять только на "верняка". Если потерпевший останется жив, то вина будет на том кто стрелял. Сработал инстинкт (злость,обида, унижение). Теперь у него останется Обида и Унижение..

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Я полагаю, что и судья выносивший приговор в душе согласен, что полицейский был прав, но наше законодательство не позволяет оправдывать в таких случаях полицейских. Общественный резонанс еще может что то решить, но кто нас (Амурчан) услышит, нас мало и возмущаться мы будем только два дня, а потом нам новую новость подбросят. По факту остается, так что полиция пистолет должна носить как пугач и сама бояться грубиянов ибо как видим сажают того кто приехал защищать закон а не преступника.

  • OVOD

    OVOD
    1 час назад

    В нашей стране нельзя разрешать полиции стрелять. В полиции служат зачастую не те люди. Это не означает что там нет достойных людей. Но это также не означает, что там все достойные. Именно поэтому я за смертную казнь в принципе, но против смертной казни в РФ. С нашей судебной системой можно расстрелять любого.

  • stil

    stil
    1 час назад

    Raf Rafovich Так учат полицейских , если стрелять только на "верняка". Если потерпевший останется жив, то вина будет на том кто стрелял. Сработал инстинкт (злость,обида, унижение). Теперь у него останется Обида и Унижение..


    Да, видимо стрелять наверняка нужно было именно при отсутствии оснований для этого, в крупном городе при скоплении свидетелей и видеокамер. И при этом говорить про удар ножом. которого не было Больше всего меня поразил случай в Иркутске ( это как-то по телевизору показывали), когда там потерпевшего в отдел привезли и потом какое-то время его по всему коридору долбили, а это на видео снималось. Поразил не тем что его в полиции избили, а тупостью полицейского.

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