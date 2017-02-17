Осужден полицейский, застреливший мужчину у кафе «Китай-город»

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Благовещенский городской суд вынес решение по делу о стрельбе у кафе «Китай-город». Суд решил, что сотрудник полиции превысил должностные полномочия. Как сообщало ИА «Амур.инфо», перестрелка произошла в декабре 2015 года рядом с кафе «Китай-город» в районе железнодорожного вокзала. Полиция прибыла в кафе по вызову о драке между посетителями.

Полицейские задержали двоих участников драки и прошли с ними к своему служебному автомобилю, где стали выяснять обстоятельства произошедшего. К служебной машине подошёл Александр Смолин (мужчина, который впоследствии был застрелен – Прим. ред.), и в присутствии стражей порядка нанёс удар кулаком одному из участников конфликта.

Один из полицейских попытался применить резиновую дубинку, но Смолин уклонился от удара и ударил стража порядка в грудь. После этого благовещенец попытался скрыться.

При этом в сообщении суда сказано: «Несмотря на указанные обстоятельства, своими действиями, направленными на применение насилия в отношении мужчины и сотрудника полиции, Смолин никакой непосредственной и реальной опасности для жизни и здоровья сотрудников полиции и окружающих не создавал, поскольку в результате его противоправных действий телесных повреждений у них не образовалось и вреда их здоровью причинено не было».

Сразу после этого Васильев (полицейский, который в итоге понёс наказание – Прим. ред.) стал преследовать убегавшего Смолина, произведя предупредительные выстрелы, но Смолин не остановился. Полицейский выстрелил в него. По данным следствия, убегавший не представлял реальной опасности для стража порядка. Таким образом, полицейский превысил меры для задержания.

Одиночное сквозное огнестрельное пулевое ранение стало причиной смерти потерпевшего. Смолин скончался в Амурской областной клинической больнице.

Было возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по статье «Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». Виновность полицейского подтвердили свидетели и заключения экспертов.

Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: к примеру, то, что полицейский активно способствовал раскрытию преступления. Но названы и отягчающие: использование оружия, а также совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел.

Благовещенский городской суд назначил сотруднику полиции наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в феврале 2017 года суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины 1988 года рождения, погибшего при задержании его полицейским. Такое решение было принято в связи со смертью подсудимого. Ему вменяли применение насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

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