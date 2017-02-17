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17 февраля 2017, 11:44 6

В Белогорске неравнодушный горожанин спас из заточения собаку

В Белогорске неравнодушный горожанин спас из заточения собаку
Фото: ТВС-медиа

Житель Белогорска спас из колодца теплового узла пса, который пробыл в заточении около двух недель, сообщает ТВС-медиа. Назвать своё имя амурчанин не захотел.

Выбраться самостоятельно собака не могла. Мужчина вызвал спасателей и, не дожидаясь их приезда, сам спустился в колодец, чтобы достать животное. Прибывшие спасатели закрыли люк бетонной плитой, чтобы никто больше не угодил в ловушку.

На собаке был ошейник, возможно, она была охранником в гаражном массиве, который расположен рядом с местом происшествия.

Просмотров всего: 1339

#Белогорск #животные

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Комментарии
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  • Popsavodo4ka

    Popsavodo4ka
    12 часов назад

    Человечище!!!!

  • pechenyshka

    pechenyshka
    12 часов назад

    Человек достоин уважения!!!

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    11 часов назад

    Хоть что то хорошее, а не про попов или Украину.

  • Freedy

    Freedy
    11 часов назад

    Побольше бы таких людей!

  • Кофейная...

    Кофейная...
    10 часов назад

    Побольше бы таких добрых и отзывчивых людей!

  • Морской человек

    Морской человек
    9 часов назад

    Откуда информация, что собака провела в заточении около двух недель? У собаки был календарик или сама рассказала? Собака была охранником?! А может лифтером в соседнем доме?

    Что за бред пишут на Амуринфо? Хоть кто-нибудь контролирует содержание таких заметок?

    А мужичок - молодец. Респект ему.

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