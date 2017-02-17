В Белогорске неравнодушный горожанин спас из заточения собаку

Фото: ТВС-медиа

Житель Белогорска спас из колодца теплового узла пса, который пробыл в заточении около двух недель, сообщает ТВС-медиа. Назвать своё имя амурчанин не захотел.

Выбраться самостоятельно собака не могла. Мужчина вызвал спасателей и, не дожидаясь их приезда, сам спустился в колодец, чтобы достать животное. Прибывшие спасатели закрыли люк бетонной плитой, чтобы никто больше не угодил в ловушку.

На собаке был ошейник, возможно, она была охранником в гаражном массиве, который расположен рядом с местом происшествия.

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#Белогорск #животные

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