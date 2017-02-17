Соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» могут заблокировать на Украине

Фото: static.life.ru

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать в стране популярные соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», поскольку, по его мнению, данные инетрнет-ресурсы «руководятся российскими спецслужбами». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Шкиряк подчеркнул, что «2017-й должен стать годом защиты информационного пространства от российской пропаганды». «Надеюсь, что и министерство образования также присоединится и будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей», – сказал он.

10 февраля два жителя Донецкой области получили по пять лет тюрьмы за поддержку самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик в соцсети «ВКонтакте». Их признали виновными в нарушении второй части уголовной статьи 110, предусматривающей наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Киев неоднократно принимал меры, ограничивающие поступление в информационное поле Украины продукции из России. Так, здешние власти запретили трансляцию всех российских фильмов, произведённых или впервые обнародованных в РФ после 1 января 2014 года. Также Украина запретила показ на территории страны почти 400 российских фильмов и сериалов, которые относятся к произведениям, «популяризирующим органы государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевают Россию.

Также в январе текущего года украинские власти полностью запретили ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади, сроком на три месяца.

Просмотров всего: 116

#интернет #политика #Украина

распечатать