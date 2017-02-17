Выходные в Благовещенске: выставка кошек и чтение стихов Марины Цветаевой

В выходные жителей и гостей Благовещенска ждут выставка кошек, концерты в честь ближайшего праздника – 23 февраля, мастер-класс для тех, кто хочет своими руками изготовить подарок, и ряд спортивных мероприятий. Амур.инфо предлагает читателям план на уикенд.

Пятница, 17 февраля

В 18:00 в Амурском областном доме народного творчества пройдёт концерт военного оркестра ДВОКУ «Служить России». Вход свободный.

В 18:30 в ДК Профсоюзов состоится праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

В 18:30 в Амурском областном театре драмы покажут комедию «Леди на день». Билеты стоят от 200 до 500 рублей.

В 19 часов в областном краеведческом музее пройдёт концерт из цикла «"Возрождение" в музее» под названием «Хорошие девчата. Продолжение». Цена билета – 400 рублей.

Суббота, 18 февраля

В Амурском кадетском корпусе пройдёт первенство города Благовещенска по кикбоксингу «Юный кикбоксер» в разделе «Лайт-контакт». Парад открытия турнира назначен в 10:00. В мероприятии примут участие около 80 человек от 8 лет и старше.

В 10:00 в ДальГАУ начнётся турнир городов ДФО по тяжёлой атлетике памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Владимира Каныгина.

В спортивном комплексе «Юность» в 10 часов начнётся первенство города по киокусинкай карате, посвящённое Дню защитника Отечества.

В 14 часов в Амурской областной библиотеке начнётся литературная гостиная, посвящённая творчеству Марины Цветаевой. Участники встречи «К вам душа так радостно влекома…» погрузятся в атмосферу Серебряного века: услышат стихотворения Марины Цветаевой в исполнении школьников и студентов города, китайских гостей; музыкальные композиции на стихи одной из самых ярких представительниц русской поэзии. Также на встрече прозвучат имена победителей ежегодного творческого конкурса «Любви порывы благотворны» и их произведения. Встреча состоится в южном зале на 2-м этаже. Вход бесплатный.

В 18 часов в АОДНТ будет рок-концерт группы «КБ Революция». Коллектив отметит 20-летие. «Революционеров» поддержат их старые товарищи – группы «Одной крови» и «Проект АмурZея». Приглашаются любители рок-н-ролла и ритм-н-блюза, ценители живого звука и просто хорошей музыки. Билет стоит 300 рублей.

В 18 часов в Амурском областном театре драмы покажут постановку «Рыцарские страсти». Билеты стоят 200-500 рублей.

Воскресенье, 19 февраля

В 11:00 в областном театре кукол пройдёт показ постановки «Раз-ромашка, два-ромашка». Билет стоит 250 рублей.

В Общественно-культурном центре в 11 часов пройдёт концерт коллективов «В некотором царстве...». Билеты стоят 350 рублей.

В 11:00 литературная студия «Книгоград» областной библиотеки приглашает дошкольников от 3 до 6 лет и их родителей на литературно-игровую программу «Весёлая Масленица». В программе интересные задания, подвижные игры, поделка и многое другое.

В 14:00 мастерская прикладного творчества «Чудеса» областной библиотеки приглашает детей и взрослых сделать подарок своим близким к 23 февраля. На мастер-классе под руководством опытного педагога декоративно-прикладного искусства участники самостоятельно распишут глиняные тарелочки, в которые можно класть печенье и конфеты. Изделия с рельефной лепниной в виде автомобиля станут прекрасным украшение любого стола. Для творчества детей предоставляются все необходимые материалы.

В 18 часов в областном театре драмы покажут спектакль «Пизанская башня». Билеты стоят от 200 до 500 рублей.

В 18 часов в Городском доме культуры пройдёт спектакль народного молодёжного театра имени Васильевых «Чеховские пьесенки».

Суббота и воскресенье, 18-19 февраля

В Grand Arena Ostrova в эти выходные будет проходить выставка кошек. Цена билетов: для детей до 3-х лет – бесплатный вход, с 3-х до 7 лет и пенсионерам – 100 рублей, взрослый билет – 150 рублей.

И в субботу, и в воскресенье в 10 часов в спорткомплексе АГМА будет идти чемпионат города Благовещенска по гиревому спорту на призы Союза ветеранов Афганистана.

В Доме ремёсел в эти выходные проведут мастер-классы по керамике, народной кукле, технике бисероплетения, технике скрапбукинг.

В разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо можно посмотреть расписание киносеансов.

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