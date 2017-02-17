Еще более 80 000 амурчан получили доступ к 4G-интернету от «МегаФона» в 2016 году

Компания «МегаФон» подвела итоги развития сети в Приамурье за прошедший год. Доступ к скоростному интернету получили более 80 000 жителей. Также «МегаФон» первым из операторов связи начал оказывать услуги сверхскоростного мобильного интернета стандарта LTE-Advanced. Таким образом, сегодня услуги связи 4G/LTE доступны более чем для 60 % населения Амурской области. Запуск новых базовых станций и модернизация действующего оборудования позволили повысить качество и надежность связи в 15 районах области.

Новые объекты связи были введены в эксплуатацию в Благовещенске, Шимановске, Сковородине, Тынде, Циолковском, Завитинске. Модернизация действующего оборудования была проведена на объектах связи в 15 районах области, расширена емкость сети, организованы дополнительные резервные каналы. Мероприятия по развитию сети позволяют «МегаФону» обеспечивать растущие потребности абонентов из Амурской области в услугах связи, прежде всего - в мобильном Интернете. Ведь только за последние два года суммарный дата-трафик в сети «МегаФон» в Приамурье вырос более чем в 2 раза.

Развитие инфраструктуры «МегаФона» в 2016 году коснулось и других направлений. Так, в 2016 году более чем на 60 объектах связи в Амурской области были проведены работы по модернизации систем энергоснабжения, что позволило обеспечить бесперебойную работу оборудования при отключении внешних источников электроснабжения.

«Наша область входит в тройку лидеров по объему использования интернет-трафика на Дальнем Востоке, именно этим определяется развитие инфраструктуры компании «МегаФон» в Приамурье. Мы должны успевать за растущими потребностями наших абонентов и предоставлять качественные услуги. Работы по развитию и модернизации сети будут продолжаться и в текущем году», – отметил Владимир Седов, директор Амурского регионального отделения компании «МегаФон».

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