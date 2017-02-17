После выездного приема главы предпринимателям села Низинное снизили налоговую нагрузку

В Белогорске пересмотрели единый налог на вмененный доход для сельских предпринимателей. Сегодня на очередном заседании городского совета депутаты единогласно поддержали инициативу главы Белогорска Станислава Мелюкова о снижении налоговой нагрузки для предпринимателей села Низинное (входит в состав городского округа Белогорск).

«Действующее положение "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории г. Белогорск" применяется в целом на муниципальное образование и не учитывает различие ведения предпринимательской деятельности на территории города и села Низинное, – выступил с пояснением начальник отдела потребительского рынка Владимир Верхотуров. – Потребительский рынок города стабильно развивается: растет количество объектов розничной торговли, площадь торговых залов, розничный товарооборот. Число объектов розничной торговли в 2016 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 19 единиц. Площадь торговых залов предприятий розничной торговли за это период увеличилась в 1,2 раза. В селе Низинное потребительский рынок в виду ограниченного числа жителей, их платежеспособности фактически стоит на месте. В настоящий момент на территории села осуществляют свою деятельность три индивидуальных предпринимателя, применяющих ЕНВД по виду деятельности – торговля.

В целях создания условий для роста производства товаров, работ и услуг, занятости населения, повышения уровня жизни, в том числе на основе развития малого бизнеса в части создания конкурентоспособной среды, предлагается снижение налоговой нагрузки плательщиков ЕНВД села Низинное путем установления фактора А для расчета корректирующего коэффициента базовой доходности К2, отдельно для территории Белогорска и села Низинное. Фактор А, учитывающий особенности места ведения предпринимательской деятельности, для Белогорска равен 1,0, для села Низинное – 0,5.

Отмечено, что годовая сумма ЕНВД по селу Низинное по действующему положению составляет чуть более 225 тысяч рублей. После внесения изменений в положение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории г. Белогорск» она составит более 78 тысяч рублей.

За снижение налоговой нагрузки для предпринимателей села Низинное проголосовали «за» все присутствующие на заседании депутаты.

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