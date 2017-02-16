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16 февраля 2017, 21:19 12

Пропавшая семья из Украины вышла на связь с благовещенскими волонтерами

Пропавшая семья из Украины вышла на связь с благовещенскими волонтерами

Молодая пара с ребенком, приехавшая в Благовещенск из Украины, нашлась. Семья вышла на связь с местными волонтерами, которые распространили информацию об их пропаже. Молодые люди сообщили, что вынуждены были временно покинуть Амурскую область. Что их будут искать столько людей, они не предполагали.

«С нами вначале связались родственники семьи, а потом они сами вышли на связь. Сообщили, что из-за трудностей с обустройством в Амурской области, они приняли решение уехать на запад страны. Сказали, что потом вернутся. Ребенка они оставят у родственников на западе, приедут в Приамурье опять, трудоустроятся, обоснуются и вернутся за малышом. Говорят, не думали, что все так всполошатся и будут их искать, не ожидали, что не безразличны кому-то», – рассказала волонтер Елена.

Также выяснилось, что пара несколько недель назад уведомила управление по вопросам миграции о том, что после 31 января временно покинет Приамурье. Почему об этом факте семья не сообщила тем, кто им помогал обустроиться, волонтеры не понимают. Каким образом семья покинула пределы области, также не ясно – их ребенок до сих пор не имеет свидетельства о рождении. Волонтеры ждут возвращения супругов, чтобы узнать все подробности.

Тем временем, в соцсетях семью разыскиваю те, у кого она брала деньги в долг. По словам некоторых горожан, молодая пара заняла деньги у разных людей и уехала, не вернув долги.

«Конечно, мы не хотим думать, что нас обманули. Но сомнения не покидают, что мы поверили не тем людям. Особенно после прочтении того, что пишут украинские СМИ. Если бы они хотя бы предупредили, что уезжают. А они ведь молча покинули город. Что нам думать, непонятно», – сказала одна из благовещенок, у которой семья занимала деньги.

Волонтер, которая все это время помогала семье, просит всех, кто вступал в связь с парой, либо одалживал им деньги, либо каким-то образом помогал, связаться с ней по телефону 8-909-816-98-38, чтобы прояснить ситуацию и выяснить все детали.

В амурском управлении МВД в свою очередь сообщили, что правоохранительные органы также связалась с семьей. «Их нашли в другом городе в Сибири, они живы, здоровы и недоумевают, почему их ищут», – прокомментировали в ведомстве.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • loca-loca

    loca-loca
    6 часов назад

    Просто кинули народ на баблишко и свалили,что тут непонятного

  • Local

    Local
    6 часов назад

    Нехило так беженцы живут. Полтинник на двоих туда, полтинник обратно. Плюс билет на киндера в один конец. Вот просто взяли, снялись и двинули на запад. А потом обратно, в Амурии трудоустраиваться.

    Нормально, чоуж.

  • DimonS

    DimonS
    6 часов назад

    Хохол родился - еврей заплакал.

  • nerro

    nerro
    6 часов назад

    и посуду перед отъездом не помыли.

  • Жужа я

    Жужа я
    5 часов назад

    Мда уж...квартиру снимали, не заплатили, денег назанимали и свалили. Нормальные такие беженцы...вот так и помогай людям! Неблагодарные

  • банбан

    банбан
    5 часов назад

    кидалы)

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Не вернутся...

  • vadis

    vadis
    5 часов назад

    Они думали, - тут молочные реки, кисельные берега )))

  • vadis

    vadis
    5 часов назад

    Так столыпинские зазывалы на ДВ заманивали крестьян в начале 20-го века.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    4 часа назад

    Года два назад работал парень у нас, с Донецка,так то сразу говорил, как только гражданство всей семьёй получат и документы справят, так сразу в центральную Россию стартанут, ибо в такой дыре как АО делать нечего

  • ФИО

    ФИО
    4 часа назад

    Непонятно что-то. Писали, что у них нет свидетельства о рождении ребенка. Как уехали тогда? Заняли деньги, тех, у кого занимали, об отъезде не предупредили, волонтеров тоже. Похоже гастролеры. А что, тут накормили, роды приняли...Сколько уже таких беженцев, которые ручкой даже не махнули на прощание, кто считал? Полагаю стоит уже ставить вопрос острее, нафига мы тратим на них деньги бюджета области?

  • Roxana79

    Roxana79
    2 часа назад

    Ну тут все ясно, более его никто не увидит...

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