Специалисты взяли пробы «розового снега» в Благовещенске

Амурский Роспотребнадзор отреагировал на информации о том, что в разных частях города рассыпан «розовый снег», от отравления которым, по предположению благовещенских волонтеров и ветеринаров, умирают собаки. Санитарные врачи вместе со спасателями выехали на одно из мест, где рассыпан неизвестный розовый порошок, и взяли пробы.

Снег специалисты увезли на экспертизу, а место, откуда его изъяли, огородили.

Пока результатов исследования нет, ветеринары советуют владельцам собак иметь в аптечке витамин B6. Его следует вколоть собаке, если она съела отраву. Также необходимо промыть желудок, дать угольные таблетки и ехать в ветлечебницу.

Но прежде всего необходимо быть внимательнее. Сейчас из-за снега и сильного ветра обнаружить неизвестное вещество на земле практически невозможно.

Ветеринары советуют выгуливать своих собак на поводке и в наморднике, и внимательно наблюдать за своим животным во время прогулки.

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#животные #происшествия

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