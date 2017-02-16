Из-за ухудшения погоды в Амурской области привели в готовность мобильные пункты обогрева

В связи с циклоном, принесшим в Амурскую область снег и метель, на дорогах заработали мобильные пункты обогрева. Как рассказал врио начальника амурского управления МЧС России Игорь Смирнов, мобильные пункты обогрева области и дорожные службы районов приведены к реагированию в связи с ухудшением погоды.

«При получении прогноза Амурского ЦГМС мы направили информацию с рекомендациями о принятии превентивных мер по предупреждению возможных происшествий главам администраций. Прохождение циклона находится на контроле Главного управления, силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС готовы к оказанию помощи амурчанам», – сообщил Игорь Смирнов.

По информации Амурского ЦГМС, 17 февраля ожидается усиление северо-западного ветра местами по области и в Благовещенске с порывами до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах ожидается слабая метель. На дорогах местами образуется снежный накат.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении мер безопасности. Водителям важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возможности следует отказаться от выезда на загородные трассы.

При усилении ветра и метели, необходимо плотно закрыть окна, двери, чердачные люки; убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. При скачках напряжения электрической сети в квартире нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.

При передвижении по улице в ветреную погоду необходимо держиться подальше от старых деревьев и слабозакреплённых конструкций, старых крыш и окон. В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 01. Телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов: 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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