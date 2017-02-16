Депутаты поддержали идею оказывать помощь белогорцам, оказавшимся в неординарной жизненной ситуации

Белогорские депутаты единогласно поддержали предложение главы города оказывать помощь белогорцам, оказавшимся в неординарной жизненной ситуации. Сегодня народные избранники в первом чтении рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение «Об адресной поддержке граждан за счет средств местного бюджета».

Как сообщалось ранее, глава Белогорска Станислав Мелюков предложил документ, регламентирующий, в том числе, порядок выплат семьям города, родившим двойни и тройни, оказания банных услуг, услуг социального такси дополнить новым разделом «Предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации, ставящей под угрозу их жизнь и здоровье».

«Необходимость нормативного урегулирования данной сферы правоотношений вызвана несовершенством федерального законодательства в сфере жилищных правоотношений, – пояснила замглавы по вопросам местного самоуправления Маргарита Туринская. – Так, согласно действующему законодательству получить жилые помещения из муниципального жилищного фонда могут лишь некоторые категории граждан, перечень которых закреплен в Жилищном кодексе РФ. Это малоимущие граждане, поставленные на учет в установленном законом порядке. Между тем, в процессе правоприменения, выявляются и иные категории, которые ни по нормам федерального, ни по нормам регионального законодательства, получить поддержку от государства и муниципалитета не имеют права».

Таких горожан немало. Последней инстанцией, в которую обращаются жители города, находящиеся в неординарной жизненной ситуации, является муниципалитет, отметила докладчик.

«Тяжелых жизненных обстоятельств, как известно, достаточно много, но практически для всех предусмотрен алгоритм оказания поддержки, как моральной, так и материальной, – продолжила Маргарита Туринская.– Ежегодно в администрацию Белогорска обращается порядка тысячи жителей города с просьбой оказать ту или иную помощь. Большинство из них такую поддержку получают, однако, нередки неординарные ситуации».

Депутатам привели несколько ярких примеров тяжелых, но имеющих свои особенности неординарных ситуаций, в которых оказались обратившиеся в администрацию жители Белогорска.

Привести критерии отбора граждан, которые могут претендовать на получение единовременной выплаты, к одному знаменателю, невозможно, отмечают в администрации. Отбор таких лиц Станислав Мелюков предложил осуществлять исключительно по решению Белогорского городского Совета народных депутатов, причем по решению, принятому 2/3 голосов, то есть квалифицированным большинством.

Предложение оказывать помощь белогорцам, оказавшимся в неординарной жизненной ситуации, депутаты поддержали единогласно.

Белогорск является единственным в России муниципалитетом, предоставляющим поддержку семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей. За период действия этого правила в Белогорске, принятого в 2015 году, материальную помощь в размере 100 тысяч рублей получила 21 семья, а одна семья, в которой родилось трое детей, получила 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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