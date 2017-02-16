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16 февраля 2017, 17:32 0

Банк России предупреждает о новых видах мошенничества с картами

Банк России предупреждает о новых видах мошенничества с картами
Фото: rusargument.ru

Центробанк РФ сообщил о новом виде мошенничества – участившихся операциях с использованием платёжных карт без согласия их владельцев. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на официальный сайт Банка России.

«Неизвестные лица размещают объявления о приобретении платёжных карт или обращаются непосредственно к держателям карт с предложением купить у них эти карты. Затем такие карты используются для осуществления несанкционированных операций», – говорится в сообщении регулятора.

Речь идёт об обмане в режиме онлайн и мошенниках, использующих чужие карты для обналичивания преступных доходов или вывода средств, украденных в интернет-банке, из электронных кошельков, карточных переводов итак далее. Раскрываемость подобных преступлений довольно низкая.

«В 2016 году также эволюционировали способы мошенничества с помощью СМС-рассылок. Приходит сообщение, что “по вашей карте совершена покупка и заблокирована энная сумма, позвоните по такому-то номеру”», – рассказал замглавы ГУБиЗИ Центробанка Артем Сычёв. Далее, по его словам, после того, как человек звонил, у него пытались выяснить номер счета и другие данные. Зачастую мошеннические операции с помощью СМС-рассылок совершают лица, находящиеся в местах заключения, что заметно осложняет расследование таких преступлений.

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#криминал

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