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16 февраля 2017, 17:23 0

Сблизиться две иномарки в Благовещенске заставил водитель грузовика

Сблизиться две иномарки в Благовещенске заставил водитель грузовика

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились владельцы машины Honda CR-V, которая накануне попала в поле зрения горожан. Во дворе дома № 47/1 по улице Пушкина у машин произошёл близкий контакт. Как выяснилось, автомобиль не сам прижался к легковушке – его вынудил грузовик.

«Это не мы неудачно припарковались, мы, вообще-то, пострадали. Вечером 14 февраля мы поставили машину во дворе, было 21:40. Муж уехал в район по делам, я с ребёнком была дома. Утром смотрю – машина сдвинута, у неё бампер разбит, задней частью она прижала машину соседей. Я поняла, что наше авто кто-то толкнул. У меня ключей от машины нет, позвонила, дождалась мужа. Вызвали сотрудников ГАИ», – рассказала благовещенка.

«После оперативных мероприятий нам сообщили в полиции, что установлено: на нашу машину наехал грузовик и скрылся с места происшествия. Ведутся поиски. Просим всех, кто что-либо знает о случившемся, сообщить по номеру 42-52-62. Может, кто-то что-то видел, дайте знать», – обратился владелец.

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#происшествия #транспорт

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