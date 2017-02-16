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16 февраля 2017, 17:11 17

В Амурской области строят дорогу, ведущую к будущему мосту в Хэйхэ

В Амурской области строят дорогу, ведущую к будущему мосту в Хэйхэ

В Амурской области в районе села Заречное активно ведутся работы по строительству автодороги, ведущей к будущему мосту через Амур. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал гендиректор ОАО «Мост» Евгений Песоцкий.

«Наша компания является соучредителем совместного российско-китайского предприятия по строительству мостового перехода. Наша доля – 50 %, вторая доля – китайская сторона. И у нас, и у китайцев стопроцентное участие государства», – сообщил Евгений Песоцкий.

Весь проект по возведению мостового перехода между двумя странами разбит на два этапа. Первый – это строительство подъездной дороги, второй – сам мост. Дорогу будет строить АО «Асфальт», мост – УСК «Мост». Обе компании подошли по критериям и выиграли конкурс.

В районе Каникургана и Заречного проводят работы по снятию растительного грунта, завозят грунт для отсыпки земполотна. Земполотно будет шириной 15 метров, а дорога – двухполосной, шириной 12 метров с обочинами. На трассе «Подъезд к Благовещенску» построят двухуровневую развязку.

По словам Евгения Петровича, все работы идут в соответствии с календарным графиком. Задействованы 11 единиц техники и 20 человек персонала. К непосредственному строительству моста компании приступят ближе к лету.

«Сейчас пройдут подготовительные работы, и начнется основной цикл работ. То есть будет прирост и техники, и людских ресурсов. Все будет масштабно. Пусть люди не удивляются, что техники будет очень много задействовано. Думаю, многим даже будет интересно поехать и посмотреть, что же там происходит», – улыбается гендиректор.

Возведение моста пойдет синхронно с обеих сторон. «Задача такова, чтобы ввод объекта в эксплуатацию был единовременным. Чтобы не было такого, что одну часть построили, а другую нет», – добавляет Евгений Петрович.

По плану и мост, и дорога к нему должны быть сданы в эксплуатацию одновременно в конце 2019 года. «На строительство российской части моста уйдет 14 миллиардов рублей. На сегодня заключен кредитный договор с китайским банком под минимальный процент, на который мы смогли договориться. Потом будем возвращать», – рассказал Евгений Песоцкий.

Как сообщало Амур.инфо, 24 декабря 2016 года на российской стороне был дан старт строительству моста через Амур в Хэйхэ. Этого исторического события два десятка лет ждали в двух приграничных странах. В районе села Каникурган, где и будет мостовой переход, прошла торжественная церемония с участием представителей амурской власти и китайских чиновников. Там забили первую сваю.

Позднее, в январе 2017 года, пресс-служба Главгосэкспертизы сообщила, что проект автодорожного моста между Россией и Китаем соответствует всем требованиям.

Общая длина подъездной двухполосной автодороги в пределах Благовещенского района Амурской области и самого моста через Амур составит 13,43 километра, длина непосредственно моста — более одного километра. Расчетная скорость движения по нему может достигать 120 километров в час. В ходе работ запланировано строительство дополнительных путепроводов и линейных объектов.

Просмотров всего: 1989

#строительство

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • wertys8701

    wertys8701
    8 часов назад

    3.4

  • олег1975

    олег1975
    8 часов назад

  • zheka_z

    zheka_z
    7 часов назад

    Рассудительные коментарии у коментаторов

  • bram

    bram
    7 часов назад

    zheka_z

    Рассудительные коментарии у коментаторов



    Скорее всего, все вспомнили о том, что у них остались акции ОАО "Мост" и начали их активно искать.

  • wertys8701

    wertys8701
    7 часов назад

    3.6

  • АК-47

    АК-47
    7 часов назад

    На сегодня заключен кредитный договор с китайским банком под минимальный процент, на который мы смогли договориться. Потом будем возвращать», – рассказал Евгений Песоцкий.

    В стране,где у чиновников миллиарды налом дома хранятся,нет всего-то 14 миллиардов на постройку моста,у китайцев занимаем под проценты?

    Чет как-то стремно

    А китайцам вернут точно деньгами?

    А если не вернут,все украдут,что будет здесь-северный Хэйхэ за долги?

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    На мост через Зею уже забили?

  • АК-47

    АК-47
    7 часов назад

    А для них-зачем он,все пойдет в Белогорск

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    6 часов назад

    Oldlord

    На мост через Зею уже забили?



    На китайцев вся надежда, может их заинтересует второй мост через Зею, и они дадут денег на постройку, да и старый может быть потом отремонтируют. У России денег на такие проекты нету, всё растащили..

  • on

    on
    6 часов назад

    на карте хотелось бы увидеть подробно

  • КошачОК

    КошачОК
    6 часов назад

    чтоб Родину продавать

  • БаРмалей

    БаРмалей
    6 часов назад

    Не растащили а ОСВОИЛИ...

  • Цунай

    Цунай
    6 часов назад

    Короче, обонкротить нашу сторону не дадут...

  • Nebo

    Nebo
    5 часов назад

    Интересно , а как с землёй порешали по которой дорога пойдёт ? Она наверное господину Горевому принадлежит . Не зря же он главой Благовещенского района трудился ?

  • Котляров

    Котляров
    4 часа назад

    Сколько радости на китайских лицах! Исполнилась их мечта. Путь к Северным территориям открыт! Лица Амурских более суровы. Они тоже понимают, что ждёт их детей. Но они успеют их вывезти.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    не строят мост - плохо! власть ничего не может, только обещает.

    строят мост - плохо! деньги заемные, китайцы радостные, распродажа Родины,....Горевой, все в кучу короче.

    Эх, дубинушки, ухнем!

    P.S. Кстати, не хватает коментов, что неправильно остыпают, не в том месте, и все провалится, деньги разворют, мост не построят. Куда вся либерасня подевалась?

  • full

    full
    3 часа назад

    Мост через Амур нужен был двадцать лет назад. Сейчас нужен мост через Зею. Но денег нет, а вы держитесь. Руководятлы.

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