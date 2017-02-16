В Амурской области строят дорогу, ведущую к будущему мосту в Хэйхэ

В Амурской области в районе села Заречное активно ведутся работы по строительству автодороги, ведущей к будущему мосту через Амур. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал гендиректор ОАО «Мост» Евгений Песоцкий.

«Наша компания является соучредителем совместного российско-китайского предприятия по строительству мостового перехода. Наша доля – 50 %, вторая доля – китайская сторона. И у нас, и у китайцев стопроцентное участие государства», – сообщил Евгений Песоцкий.

Весь проект по возведению мостового перехода между двумя странами разбит на два этапа. Первый – это строительство подъездной дороги, второй – сам мост. Дорогу будет строить АО «Асфальт», мост – УСК «Мост». Обе компании подошли по критериям и выиграли конкурс.

В районе Каникургана и Заречного проводят работы по снятию растительного грунта, завозят грунт для отсыпки земполотна. Земполотно будет шириной 15 метров, а дорога – двухполосной, шириной 12 метров с обочинами. На трассе «Подъезд к Благовещенску» построят двухуровневую развязку.

По словам Евгения Петровича, все работы идут в соответствии с календарным графиком. Задействованы 11 единиц техники и 20 человек персонала. К непосредственному строительству моста компании приступят ближе к лету.

«Сейчас пройдут подготовительные работы, и начнется основной цикл работ. То есть будет прирост и техники, и людских ресурсов. Все будет масштабно. Пусть люди не удивляются, что техники будет очень много задействовано. Думаю, многим даже будет интересно поехать и посмотреть, что же там происходит», – улыбается гендиректор.

Возведение моста пойдет синхронно с обеих сторон. «Задача такова, чтобы ввод объекта в эксплуатацию был единовременным. Чтобы не было такого, что одну часть построили, а другую нет», – добавляет Евгений Петрович.

По плану и мост, и дорога к нему должны быть сданы в эксплуатацию одновременно в конце 2019 года. «На строительство российской части моста уйдет 14 миллиардов рублей. На сегодня заключен кредитный договор с китайским банком под минимальный процент, на который мы смогли договориться. Потом будем возвращать», – рассказал Евгений Песоцкий.

Как сообщало Амур.инфо, 24 декабря 2016 года на российской стороне был дан старт строительству моста через Амур в Хэйхэ. Этого исторического события два десятка лет ждали в двух приграничных странах. В районе села Каникурган, где и будет мостовой переход, прошла торжественная церемония с участием представителей амурской власти и китайских чиновников. Там забили первую сваю.

Позднее, в январе 2017 года, пресс-служба Главгосэкспертизы сообщила, что проект автодорожного моста между Россией и Китаем соответствует всем требованиям.

Общая длина подъездной двухполосной автодороги в пределах Благовещенского района Амурской области и самого моста через Амур составит 13,43 километра, длина непосредственно моста — более одного километра. Расчетная скорость движения по нему может достигать 120 километров в час. В ходе работ запланировано строительство дополнительных путепроводов и линейных объектов.

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