Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: педагог-психолог и главный режиссер пензенского театра «Кукольный дом»

Утром 17 февраля в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Я так дУмаю!» – «Что страшнее нищеты и социальных коллизий». Гостем станет главный режиссер театра «Кукольный дом» из города Пензы Владимир Бирюков. Ведущие эфира – Михаил Митрофанов и Илья Кутырёв.

Днем в программе «Кабинет психолога» обсудят тему «Отцы и дети: конфликт поколений неизбежен?» Гостем станет педагог-психолог Галина Яремовская. Ведущие дневного эфира – Екатерина Кузьмина и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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