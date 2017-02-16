Благодаря здоровым амурчанам регион сэкономил 400 миллионов

Уровень заболеваемости энтеровирусом в Приамурье вырос в 12 раз, а вот болеть гриппом, напротив, амурчане стали в 3 раза меньше. Такие данные озвучили на коллегии амурского управления Роспотребнадзора. На встрече подвели итоги прошлого года. Снижение заболеваемости гриппом связывают с высокими показателями вакцинации.

В 2016 году впервые привили 45 % населения – это более 360 тысяч амурчан. Меньше было и заболевших ОРВИ – на 20 тысяч.

«На сегодняшний день я с глубоким удовлетворением могу доложить – уровень заболеваемости ОРВИ на текущий момент самый низкий на территории ДФО, и смогли мы с вами это обеспечить слаженной, оперативной, местами очень жёсткой работой, но мы с вами получили результат», – комментирует руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Амурчане стали меньше болеть сальмонеллёзом – в 1,7 раза, заболеваемость педикулёзом снизилась на 21 %, респираторными вирусными инфекциями – на 17 %, туберкулёзом – на 11 %, внебольничными пневмониями – на 10 %. За счёт этого предотвращён экономический ущерб – около 400 миллионов рублей.

142 тысячи амурчан в прошлом году перенесли инфекционные болезни, что причинило ущерб в 2,4 миллиарда рублей. Это затраты на медпомощь, доход, который могли бы принести работающие, но не принесли по причине болезни и соцвыплаты по временной нетрудоспособности.

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора изъяли из продажи около 14 тысяч детских игрушек, 22 тысячи литров стеклоомывателя с превышением содержания метанола в 500 раз, и около 9 тонн фальсифицированной молочной продукции. Причем ни разу, отмечают в ведомстве, фальсификат не находили у местных амурских производителей.

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