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16 февраля 2017, 16:59 9

Благодаря здоровым амурчанам регион сэкономил 400 миллионов

Благодаря здоровым амурчанам регион сэкономил 400 миллионов

Уровень заболеваемости энтеровирусом в Приамурье вырос в 12 раз, а вот болеть гриппом, напротив, амурчане стали в 3 раза меньше. Такие данные озвучили на коллегии амурского управления Роспотребнадзора. На встрече подвели итоги прошлого года. Снижение заболеваемости гриппом связывают с высокими показателями вакцинации.

В 2016 году впервые привили 45 % населения – это более 360 тысяч амурчан. Меньше было и заболевших ОРВИ – на 20 тысяч.

«На сегодняшний день я с глубоким удовлетворением могу доложить – уровень заболеваемости ОРВИ на текущий момент самый низкий на территории ДФО, и смогли мы с вами это обеспечить слаженной, оперативной, местами очень жёсткой работой, но мы с вами получили результат», – комментирует руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Амурчане стали меньше болеть сальмонеллёзом – в 1,7 раза, заболеваемость педикулёзом снизилась на 21 %, респираторными вирусными инфекциями – на 17 %, туберкулёзом – на 11 %, внебольничными пневмониями – на 10 %. За счёт этого предотвращён экономический ущерб – около 400 миллионов рублей.

142 тысячи амурчан в прошлом году перенесли инфекционные болезни, что причинило ущерб в 2,4 миллиарда рублей. Это затраты на медпомощь, доход, который могли бы принести работающие, но не принесли по причине болезни и соцвыплаты по временной нетрудоспособности.

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора изъяли из продажи около 14 тысяч детских игрушек, 22 тысячи литров стеклоомывателя с превышением содержания метанола в 500 раз, и около 9 тонн фальсифицированной молочной продукции. Причем ни разу, отмечают в ведомстве, фальсификат не находили у местных амурских производителей.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    9 часов назад

    Еще надо посчитать убытки от абортов. Кому нравится такой способ контрацепции пусть оплачивают свои предпочтения из своего кармана. Гормональные таблетки бесплатно в аптеке не дадут и презервативы в магазине никто не подарит. Почему за аборты должно расплачиваться население, а не любители острых сексуальных ощущений?

  • Алекс К

    Алекс К
    8 часов назад

    нам 1 год не могут выписатьт бесплатных лекарств ребенку. выписывали когда ей не было еще 3-х лет,через месяц нам 4 года,рецепт у меня в кармане лежит. куда обращаться?

  • Алекс К

    Алекс К
    8 часов назад

    сэкономил минздрав. спасибо ему что области сэкономили денюжку. когда ребенок подрастет,и спросит что такое Патриотизм,я объясню ему.

  • DimonS

    DimonS
    8 часов назад

    И где эти 400 миллионов?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    8 часов назад

    Болеть стали меньше

  • Tуман

    Tуман
    8 часов назад

    Умирать стали чаще.

  • bram

    bram
    8 часов назад

    Tуман

    Умирать стали чаще.



    В точку!

  • хаз

    хаз
    8 часов назад

    Все бы на людях экономить.

  • Гришин

    Гришин
    27 минут назад

    А он бы и так сэкономил, ибо заботы о народе никакой.

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