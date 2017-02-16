Бездомные в приюте села Садовое вновь рискуют остаться без жилья

Благовещенскому приюту для бездомных нужна помощь. В нём проживают 11 постояльцев, все они рискуют остаться без крыши над головой. В приюте надо заменить электропроводку. Такое предписание вынес государственный пожарный надзор. На устранение недочёта требуется более 190 тысяч рублей. Таких денег у жителей приюта нет.

У Тамары Александровны Землянской своё койко-место в приюте села Садовое появилось два месяца назад, когда 80-летняя женщина оказалась на улице. Раньше пенсионерка жила в Благовещенске в своем доме. Но муж умер, а сын выставил родную мать за дверь. Жильё пенсионерка хотела подарить племяннице после своей смерти и оформила нужные документы. С решением женщины не согласился её 59-летний сын и попытался избавиться от матери – оформил прописку и перестал пускать хозяйку в дом, вспоминает Тамара Александровна.

«В психушку меня хотел сдать. А я-то нормальная, что меня в психушку сдавать? Просто отвязаться от меня хотел», – поделилась Тамара Землянская.

Сегодня в приюте 11 постояльцев. Все здесь оказались по разным причинам – выгоняли дети из квартир и обманывали родственники. Юрий Дроков в приюте живёт уже три года. 20 лет он провёл в тюрьме, а выйдя на свободу, оказался без денег и крыши над головой. Здесь его приютили и помогли восстановить документы.

«Хорошо, не жалуемся. Всё по-людски у нас. Всё есть у нас. Вот, пожалуйста, моя коечка, всё чистенько, всё аккуратненько, всё постирано. Лена всё это делает. Мы за собой смотрим», – рассказал постоялец приюта Юрий Дроков.

По словам постояльцев, они стараются найти работу. Пока трудоустроен только один житель приюта. На еду и коммунальные услуги скидываются – все получают пенсию. Стирает и готовит Елена – она тоже живёт здесь, её в приюте называют хозяйкой. Живут постояльцы по определённому распорядку, в который обязательно входит так называемая трудотерапия. Жильцы убирают помещение и занимаются огородом, обеспечивая себя овощами. Не забывают и о своих хобби.

«Я вяжу, что умею, конечно. Носки, людям тапочки. В храм вязала, вот и ещё работа есть у меня», – сказала постоялец приюта Ольга Волотова.

В прошлом году убежище в этом приюте нашли 63 бездомных. Некоторые позже устроились на работу и сняли жильё. Всего в стенах этого небольшого здания 4 комнаты и 28 коек. Бывало, что приют заселяли полностью.

Помощь бездомным оказывают с мая 2013 года. Тогда приют был открыт и находился под опекой городской епархии. Спустя год епархия перестала его курировать, приют передали общественной организации «ПокровЪ». В последние годы из-за кризиса спонсорская помощь сократилась. От местных и региональных властей помощи не было и нет, делятся общественники. Только один раз губернатор Приамурья Александр Козлов погасил долг за электроэнергию в 14 тысяч рублей. Но у приюта появились другие проблемы.

«Недавно к нам с инспекцией пришёл Госпожнадзор выявить все недостатки, которые у нас есть с пожарной безопасностью. Недостатки были выявлены. Основное у нас электропроводка. Она старая, ветхая, пришла уже в негодность», – рассказал руководитель общественной организации «ПокровЪ» Виталий Михайлов.

По минимальным подсчётам, на устранение этого недостатка потребуется почти 200 тысяч рублей. Таких денег у приюта нет. Если не заменить проводку, приюту выпишут штраф, а потом могут его закрыть. В приюте надеются, что люди не пройдут мимо их беды и помогут.

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#жизнь

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