В Малайзии задержали двух женщин, подозреваемых в причастности к убийству брата главы КНДР

Фото: webnews.bg

В Малайзии задержана вторая подозреваемая в причастности к убийству Ким Чен Нама – брата главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом, со ссылкой на «Интерфакс», сообщает «Русская планета».

По сведениям агентства «Киодо», у задержанной был южнокорейский паспорт. Днём ранее малайзийские правоохранители задержали другую женщину, 28-летнюю гражданку Вьетнама, которая, по мнению местных властей, связана со смертью Ким Чен Нама. Также был арестован таксист, который предположительно отвёз обеих женщин в аэропорт Куала-Лумпура, где они, по версии полиции, совершили нападение на брата Ким Чен Ына. По некоторым данным, они укололи его отравленными иглами.

Вместе с тем в разведке Южной Кореи убеждены, что настоящие исполнители убийства уже покинули пределы Малайзии. Японские же эксперты склонны считать, что их уже нет в живых.

Ким Чен Нам – старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, рождённый в отношениях с актрисой Сон Хе Рим. Одно время он считался преемником лидера Северной Кореи, но впал в немилость отца после инцидента 2001 года, когда попытался въехать в Японию по поддельному паспорту. После этого он жил за границей, не имея каких-либо официальных должностей или титулов на родине.

Просмотров всего: 184

#происшествия

распечатать