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16 февраля 2017, 16:39 3

При входе в благовещенский СИЗО теперь считывают параметры лица

При входе в благовещенский СИЗО теперь считывают параметры лица
Фото: пресс-служба амурского управления ФСИН

В благовещенском СИЗО внедрили новую систему контроля. На контрольно-пропускном пункте установлен программно-аппаратный комплекс распознавания личности по биометрике. Теперь доступ в учреждение контролируют с учётом параметров лица. Изображение, полученное от видеокамеры, считывается, когда человек проходит через КПП. После этого производится мгновенный поиск совпадений по базе данных учреждения.

Затем на экран компьютера дежурного выводится информация о посетителе. Если требуется дополнительная проверка, то может быть затребована информация о доступе по отпечатку пальца. В случае несовпадения или попытки подмены программа запрещает доступ через контрольно-пропускной пункт и двери блокируются, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Амурской области.

Специалисты отмечают, что методы биометрической идентификации по отпечатку пальца и по лицу позволяют оперативно пополнять базу данных учреждения. Так, посетителей учреждения удобнее вносить в базу данных, используя фотоснимок. При внесении информации о сотрудниках, подозреваемых, обвиняемых и осуждённых используются как фотоснимки, так и данные дактилоскопии.

Также протоколируют перемещение посетителей, сотрудников через КПП. Внедрение современных методов идентификации полностью исключает человеческий фактор при проведении проверок на контрольно-пропускном пункте и возможность подмены одного человека другим.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    9 часов назад

    Специалисты отмечают, что методы биометрической идентификации по отпечатку пальца и по лицу позволяют оперативно пополнять базу данных учреждения. Так, посетителей учреждения удобнее вносить в базу данных, используя фотоснимок. При внесении информации о сотрудниках, подозреваемых, обвиняемых и осуждённых используются как фотоснимки, так и данные дактилоскопии.

    Что-то я не понял в СИЗО собирают базу данных на всех посетителей, или своих работников проверяют по федеральной базе преступников.

  • Борис Борисов

    Борис Борисов
    5 часов назад

    Приобрели очередную дорогую игрушку за счет налогоплательщиков, т.е. за наш с вами счет и будут теперь по десять раз в день пялиться.

  • full

    full
    5 часов назад

    Услуги гримера. Недорого.

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