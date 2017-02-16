При входе в благовещенский СИЗО теперь считывают параметры лица

Фото: пресс-служба амурского управления ФСИН

В благовещенском СИЗО внедрили новую систему контроля. На контрольно-пропускном пункте установлен программно-аппаратный комплекс распознавания личности по биометрике. Теперь доступ в учреждение контролируют с учётом параметров лица. Изображение, полученное от видеокамеры, считывается, когда человек проходит через КПП. После этого производится мгновенный поиск совпадений по базе данных учреждения.

Затем на экран компьютера дежурного выводится информация о посетителе. Если требуется дополнительная проверка, то может быть затребована информация о доступе по отпечатку пальца. В случае несовпадения или попытки подмены программа запрещает доступ через контрольно-пропускной пункт и двери блокируются, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Амурской области.

Специалисты отмечают, что методы биометрической идентификации по отпечатку пальца и по лицу позволяют оперативно пополнять базу данных учреждения. Так, посетителей учреждения удобнее вносить в базу данных, используя фотоснимок. При внесении информации о сотрудниках, подозреваемых, обвиняемых и осуждённых используются как фотоснимки, так и данные дактилоскопии.

Также протоколируют перемещение посетителей, сотрудников через КПП. Внедрение современных методов идентификации полностью исключает человеческий фактор при проведении проверок на контрольно-пропускном пункте и возможность подмены одного человека другим.

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#жизнь #закон

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