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16 февраля 2017, 16:25 0

Медики, страховщики и представители минсоцзащиты ответят на вопросы амурчан

В Благовещенске впервые проведут открытое мероприятие «Информационная пятница», посвящённое людям с ограниченными возможностями здоровья. На вопросы амурчан ответят специалисты главного бюро медико-социальной экспертизы, министерства социальной защиты населения Амурской области, Фонда социального страхования и реабилитационно-технического центра по обслуживанию инвалидов.

Во время «Информационной пятницы» можно получить консультацию по вопросам медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, абилитации (предупреждение и лечение патологических состояний у детей раннего возраста, ещё не адаптировавшихся к социальной среде). Также специалисты ответят на вопросы, касающиеся обеспечения техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски, специальные средства для самообслуживания и ухода), получения социальных услуг.

«Такое мероприятие у нас проводится впервые. Будет организован личный приём граждан. Посетитель находит нужного специалиста, задаёт ему вопрос и получает консультацию. В будущем такие встречи станут регулярными», – говорит руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе главного бюро медико-социальной экспертизы по Амурской области Наталья Кафанова.

«Информационная пятница» состоится в Благовещенске 3 марта, с 10 до 12 часов, по адресу: улица Мухина, 90 (здание главного бюро медико-социальной экспертизы по Амурской области).

Вопросы для «Информационной пятницы» можно задать и заранее – по электронной почте mail@mse28.ru или на горячую линию (4162) 20-49-55.

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#здоровье

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