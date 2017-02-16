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16 февраля 2017, 15:35 0

Соцсеть «ВКонтакте» блокирует аккаунты пользователей, использующих хэштеги «групп смерти»

Соцсеть «ВКонтакте» блокирует аккаунты пользователей, использующих хэштеги «групп смерти»
Фото: life.ru

Администрация социальной сети «ВКонтакте» начала активно блокировать аккаунты пользователей, использующих на своей странице хэштеги, связанные с так называемыми группами смерти. Об этом РБК сообщил представитель «ВКонтакте» Евгений Красников.

По его словам, соцсеть выступает против того, чтобы на теме «групп смерти» «спекулировали, распространяя связанные с ней материалы».

Какие именно хэштеги имеются в виду, Красников не уточнил. Он отметил, что после блокировки пользователя «ВКонтакте» попросят объяснить причину публикации «спорной записки», и на основании того, что он ответит, администрация ВК определит, когда разблокировать страницу и делать ли это в принципе.

Красников пояснил, что в зависимости от ответа заблокированного пользователя ему будет предложена помощь специалистов из службы психологической помощи для подростков и молодежи «Твоя территория», советы по безопасности страницы или «призыв не увеличивать популярность «групп смерти» даже в рамках борьбы с ними».

Для тех, кто хочет бороться с «группами смерти», социальная сеть посоветовала отправлять ссылки на «подозрительные страницы пользователей и сообщества» в службу поддержки «ВКонтакте», которая заблокирует их в случае необходимости.

Как сообщало Амур.инфо, в последнее время в Интернете всё чаще появляется информация о том, что подростки присоединяются к группам, посвящённым играм на грани жизни и смерти. В мессенджерах родители предупреждают друг друга о том, что должно насторожить в поведении ребенка. Вместе с сообщением пересылаются некоторые страницы из социальной сети ВКонтакте детей, которые покончили с собой.

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#дети #закон #интернет

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