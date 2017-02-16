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16 февраля 2017, 15:35 10

У Благовещенска появится своя – городская – Общественная палата

У Благовещенска появится своя – городская – Общественная палата
Фото: www.blagduma.ru

В четверг, 16 февраля, депутаты Благовещенской гордумы утвердили семерых общественников – кандидатов в городскую Общественную палату. Это будет первый созыв нового объединения. Изначально кандидатов было восемь, одного из них отсеяли на заседании комиссии по местному самоуправлению.

За предложенных кандидатов проголосовали 18 народных избранников, двое высказались против, один воздержался.

В итоге членами городской Общественной палаты стали:

Елизавета Апанасенко, руководитель муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

Иван Балдин, член Амурской областной общественной молодежной организации «Здоровое поколение»;

Анна Крахмалова, член правления организации «Союз женщин города Благовещенска»;

Елена Евглевская, член ООС «Лотос»;

Сергей Орлов, руководитель регионального совета «Поискового движения России»;

Любовь Славецкая, председатель Благовещенской городской организации Амурской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»;

Екатерина Шункова, председатель ООС «Театральный».

Решение о создании Общественной палаты Благовещенска принялили в мэрии амурской столицы на основании требования федерального законодательства. Новая организация является самостоятльной и не подчиняется ни гордуме, ни муниципалитету. По семь членов этой организации должны были избирать мэр и депутаты гордумы. Мэр также утвердил своих кандидатов. В ближайшее время 14 человек должны собраться и уже сами избрать еще семерых общественников, которые также войдут в состав ОП.

В пресс-службе Благовещенской городской думы пояснили, что этот орган работает на безвозмездной основе, так что расходов на его деятельность из бюджета не потребуется. Одной из задач городской ОП будет общественный контроль за работой муниципалитета.

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#гордума #городская власть

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Морской человек

    Морской человек
    11 часов назад

    Бред какой-то. Администрация назначила тех, кто будет её и контролировать. То есть 200000 жителей города не могут этого сделать, и администрация не будет перед ними отчитываться. Сюреализм какой-то честное слово.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    10 часов назад

    Все для галачки и отчетности как и все в России.

  • Хмык

    Хмык
    10 часов назад

    Счастье то какое! Даешь в каждый дом по Общественной палате.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад



    В пресс-службе Благовещенской городской думы пояснили, что этот орган работает на безвозмездной основе, так что расходов на его деятельность из бюджета не потребуется. Одной из задач городской ОП будет общественный контроль за работой муниципалитета.



    А канцелярия? А помещение?.. А депутаты зачем, если общественный контроль за работой осуществляет ещё какой-то орган? А ОНФ зачем? Какую силу будут иметь их инициативы?

  • full

    full
    10 часов назад

    АмурИнфо, а нельзя ли вопросы, которые будут обсуждать члены этой организации, выносить сюда на сайт в виде голосовалок, хотя бы самое интересное. И сравнить нас.

  • батарейка

    батарейка
    9 часов назад

    Дармоед на дармоеде, куда катимся

  • Старший в классе

    Старший в классе
    8 часов назад

    [blockquote=Сергей Труш]



    В пресс-службе Благовещенской городской думы пояснили, что этот орган работает на безвозмездной основе, так что расходов на его деятельность из бюджета не потребуется. Одной из задач городской ОП будет общественный контроль за работой муниципалитета.



    А канцелярия? А помещение?.. А депутаты зачем, если общественный контроль за работой осуществляет ещё какой-то орган? А ОНФ зачем? Какую силу будут иметь их инициативы?

    Серега так надо было прийти и зажать эти вопросы? Для тебя ветка на Амур инфо источник информации? Тогда тебя жаль

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    8 часов назад

    а ... как же Мигуля справлялся ?

  • Local

    Local
    7 часов назад

    А что такое ООС?

  • АК-47

    АК-47
    7 часов назад

    Морской человек

    Бред какой-то. Администрация назначила тех, кто будет её и контролировать. То есть 200000 жителей города не могут этого сделать, и администрация не будет перед ними отчитываться. Сюреализм какой-то честное слово.



    С этих 200000 главное-содрать налоги и жкх!

    У баранов права голоса нет,с них только шерсть стригут!

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