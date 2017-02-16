У Благовещенска появится своя – городская – Общественная палата

Фото: www.blagduma.ru

В четверг, 16 февраля, депутаты Благовещенской гордумы утвердили семерых общественников – кандидатов в городскую Общественную палату. Это будет первый созыв нового объединения. Изначально кандидатов было восемь, одного из них отсеяли на заседании комиссии по местному самоуправлению.

За предложенных кандидатов проголосовали 18 народных избранников, двое высказались против, один воздержался.

В итоге членами городской Общественной палаты стали:

– Елизавета Апанасенко, руководитель муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

– Иван Балдин, член Амурской областной общественной молодежной организации «Здоровое поколение»;

– Анна Крахмалова, член правления организации «Союз женщин города Благовещенска»;

– Елена Евглевская, член ООС «Лотос»;

– Сергей Орлов, руководитель регионального совета «Поискового движения России»;

– Любовь Славецкая, председатель Благовещенской городской организации Амурской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»;

– Екатерина Шункова, председатель ООС «Театральный».

Решение о создании Общественной палаты Благовещенска принялили в мэрии амурской столицы на основании требования федерального законодательства. Новая организация является самостоятльной и не подчиняется ни гордуме, ни муниципалитету. По семь членов этой организации должны были избирать мэр и депутаты гордумы. Мэр также утвердил своих кандидатов. В ближайшее время 14 человек должны собраться и уже сами избрать еще семерых общественников, которые также войдут в состав ОП.

В пресс-службе Благовещенской городской думы пояснили, что этот орган работает на безвозмездной основе, так что расходов на его деятельность из бюджета не потребуется. Одной из задач городской ОП будет общественный контроль за работой муниципалитета.

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#гордума #городская власть

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