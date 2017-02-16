Две жительницы Новосибирска обогатились, продавая амурчанам вымышленных собак

Фото: decordog.ru

Амурские полицейские раскрыли четыре факта мошенничества по Сети. Двух жительниц Новосибирска подозревают в продаже несуществующих собак. При этом в сговоре мошенницы не были и действовали поодиночке. Общая сумма ущерба составляет около 100 тысяч рублей.

Подозреваемые выложили на одном из популярных сайтов объявления о продаже собак породы померанский шпиц, при этом указали, что хозяева животных проживают в Амурской области. Схема мошенничества заключалась в том, что потенциальные покупатели перечисляли преступницам денежный залог на банковскую карту. Затем злоумышленницы переставали отвечать на телефонные звонки и выходить на связь, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

Полиция выяснила, что подозреваемые находятся в Новосибирске. Деньги снимали в банкоматах этого города. Благовещенские полицейские отправились в столицу Сибири. Женщин 1976 и 1992 годов рождения задержали.

Как выяснилось, они незнакомы между собой, действовали по одинаковой схеме, но независимо друг от друга. На счету 40-летней подозреваемой три мошеннических эпизода. Вторая девушка подозревается в одном факте.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, расследованием которых занимается следственный отдел межмуниципальный отдел МВД России «Благовещенский».

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