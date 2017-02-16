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17февраля
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16 февраля 2017, 15:04 0

Снова снег и метель: прогноз погоды в Амурской области на 17 февраля

Снова снег и метель: прогноз погоды в Амурской области на 17 февраля
Фото: Pixabay

17 февраля в Приамурье будет облачно с прояснениями. В большинстве южных районов и местами по северу ожидается слабый и умеренный снег, в отдельных районах – слабая метель. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Ночью в Амурской области температура понизится до минус 19-24 градусов, при прояснении будет 29-34 градусов мороза. Днем термометры покажут 12-17 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 20-25 градусов.

В Благовещенске 17 февраля будет облачно с прояснениями, ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет слабый снег. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 18-20 градусов, днем – до минус 12-14, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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