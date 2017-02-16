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16 февраля 2017, 14:52 27

Депутаты предложили освободить всех пенсионеров от взносов на капремонт

Депутаты предложили освободить всех пенсионеров от взносов на капремонт
Фото: gazeta-rostokino.ru

Депутаты из фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить всех российских пенсионеров от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщает РБК. По закону регионы вправе принимать законы, которые полностью освобождают одиноко проживающих пенсионеров старше 80 лет от взносов на капремонт, а жителям старше 70 лет предоставляют 50%-ную скидку.

Весной 2016 года соответствующий закон уже был принят в Мосгордуме.

«Существует необходимость исключить из действующей редакции статьи возможность предоставления компенсации только лишь одиноко проживающим лицам, так как на практике социально незащищенные группы лиц вынуждены выписывать из своих жилых помещений близких родственников, чтобы хоть на часть сократить свои расходы», — говорится в пояснительной записке к документу.

Средства на капремонт многоквартирных домов собираются с жителей по двум схемам. Первая предполагает, что члены ТСЖ самостоятельно формируют фонд капремонта для своего дома и направляют деньги на спецсчет. Вторая предусматривает привлечение средств за счет накоплений других домов и проведение ремонта в случае, если дом еще не собрал достаточно средств.

Просмотров всего: 1121

#ЖКХ #закон #российская власть

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    12 часов назад

    Где "на правах рекламы"?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    12 часов назад

    СаняCh

    Где "на правах рекламы"?



    Решил, сначала ляпнуть, а потом понял, что тему могут под раскрутить и осёкся?... Ну как же, тут такая инициатива!.. Спорим, не пройдёт через Госдуму?... А как ты думаешь, почему не пройдёт?

  • specc

    specc
    12 часов назад

    очередное популистское предложение.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    да лаадно?!.. в каком месте, ну-ка, подробнее...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    11 часов назад

    Яростно плюсую и поддерживаю данный законопроект. Депутаты молодцы

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    11 часов назад

    Ха-ха! А за пенсионеров в очередной раз будут платить все непенсионерные жители домов.

    Опыт с ОДН уже есть)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    11 часов назад

    Сергей Труш
    СаняCh

    Где "на правах рекламы"?



    Решил, сначала ляпнуть, а потом понял, что тему могут под раскрутить и осёкся?... Ну как же, тут такая инициатива!.. Спорим, не пройдёт через Госдуму?... А как ты думаешь, почему не пройдёт?


    Может проканать, едру надо очки набирать перед выборами. Патовая ситуация. Не примут - ЕР плохая, примут - ЕР вроде не при чем))).

  • Br35

    Br35
    11 часов назад

    До 70-80 еще дожить надо как то. В Рашке. Было бы рациональнее "всем не работающим пенсионерам". Независимо от возраста. В заднице то можно оказаться и в 30 лет. Когда люди конечностей лишаются и живут на одну пенсию, потому что на работу никто безногих не берёт.

  • specc

    specc
    11 часов назад

    Сергей Труш

    да лаадно?!.. в каком месте, ну-ка, подробнее...



    что в каком месте? Ты не знаешь в каком месте окажется предложение?

    За капремонт платят жители домов. Пенсионеров с каждым годом всё больше. Спрашиваю как и раньше, откуда деньги, Зин?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    11 часов назад

    Ну что-то похожее у нас СР предлагали, колбасу по 10 рублей и бензин по 5.. Словоблюды пустые, разберитесь сначала с своими предвыборными инициативами!

    Такие как: Избавить всех мужчин переезжающих на Дальний восток от алиментов ( хвала автору, такого бреда стены Гос думы не видели)

    Или перевести все колонии и всех заключённых на Дальний Восток, спасибо, нам своих "блатных" хватает.

    Напрашивается мысль кто у нас у нас Зам председателя комитета по развитию Дальнего Востока в Гос думе? Ааа Абрамов.. ну тогда все логично, листаем дальше

  • Хмык

    Хмык
    11 часов назад

    specc

    Сергей Труш

    да лаадно?!.. в каком месте, ну-ка, подробнее...



    что в каком месте? Ты не знаешь в каком месте окажется предложение?

    За капремонт платят жители домов. Пенсионеров с каждым годом всё больше. Спрашиваю как и раньше, откуда деньги, Зин?



    Сейчас появится вопрос "Что такое деньги и откуда они берутся?"



  • mikey007

    mikey007
    10 часов назад

    Старший в классе

    Ну что-то похожее у нас СР предлагали, колбасу по 10 рублей и бензин по 5.. Словоблюды пустые, разберитесь сначала с своими предвыборными инициативами! Такие как: Избавить всех мужчин переезжающих на Дальний восток от алиментов ( хвала автору, такого бреда стены Гос думы не видели) Или перевести все колонии и всех заключённых на Дальний Восток, спасибо, нам своих "блатных" хватает. Напрашивается мысль кто у нас у нас Зам председателя комитета по развитию Дальнего Востока в Гос думе? Ааа Абрамов.. ну тогда все логично, листаем дальше



    Ты вокруг да около не ходи...

    Че..

    Едро значит против инициативы?

    Че за привычка ртом шамкать и яйца в тихушку наминать.

    Говори как есть

  • mikey007

    mikey007
    10 часов назад

    specc

    Сергей Труш

    да лаадно?!.. в каком месте, ну-ка, подробнее...



    что в каком месте? Ты не знаешь в каком месте окажется предложение?

    За капремонт платят жители домов. Пенсионеров с каждым годом всё больше. Спрашиваю как и раньше, откуда деньги, Зин?



    С недостроенных коттеджей по сто мильенов..

  • СаняCh

    СаняCh
    10 часов назад

    удален

  • Старший в классе

    Старший в классе
    10 часов назад

    mikey007

    Старший в классе

    Ну что-то похожее у нас СР предлагали, колбасу по 10 рублей и бензин по 5.. Словоблюды пустые, разберитесь сначала с своими предвыборными инициативами! Такие как: Избавить всех мужчин переезжающих на Дальний восток от алиментов ( хвала автору, такого бреда стены Гос думы не видели) Или перевести все колонии и всех заключённых на Дальний Восток, спасибо, нам своих "блатных" хватает. Напрашивается мысль кто у нас у нас Зам председателя комитета по развитию Дальнего Востока в Гос думе? Ааа Абрамов.. ну тогда все логично, листаем дальше



    Ты вокруг да около не ходи...

    Че..

    Едро значит против инициативы?

    Че за привычка ртом шамкать и яйца в тихушку наминать.

    Говори как есть



    Читай внимательнее, как с предвыборными инициативами которые я обозначил? Я так понимаю западная часть РФ активно такие предложения скушала, забыв про населения ДВ?

  • СаняCh

    СаняCh
    10 часов назад

    mikey007

    Старший в классе

    Ну что-то похожее у нас СР предлагали, колбасу по 10 рублей и бензин по 5.. Словоблюды пустые, разберитесь сначала с своими предвыборными инициативами! Такие как: Избавить всех мужчин переезжающих на Дальний восток от алиментов ( хвала автору, такого бреда стены Гос думы не видели) Или перевести все колонии и всех заключённых на Дальний Восток, спасибо, нам своих "блатных" хватает. Напрашивается мысль кто у нас у нас Зам председателя комитета по развитию Дальнего Востока в Гос думе? Ааа Абрамов.. ну тогда все логично, листаем дальше



    Ты вокруг да около не ходи...

    Че..

    Едро значит против инициативы?

    Че за привычка ртом шамкать и яйца в тихушку наминать.

    Говори как есть



    ЛДПР всю дорогу об этом говорить, и что теперь? А еще они говорят что нужно пенсионеров с зеками в АО ссылать. У них такая политика- выкрикнуть, а там схавают не схавают дело третье

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    specc

    Сергей Труш

    да лаадно?!.. в каком месте, ну-ка, подробнее...



    что в каком месте? Ты не знаешь в каком месте окажется предложение?

    За капремонт платят жители домов. Пенсионеров с каждым годом всё больше. Спрашиваю как и раньше, откуда деньги, Зин?



    В каком месте пенсионеров больше?. уточни :)) пенсионеры стали ЖИТЬ лучше? А что у нас с возрастом. который УВЕЛИЧИЛИ.. мм?.. Или пенсионеры должны платить за ремонт, который случится через 20 лет?

  • Хмык

    Хмык
    10 часов назад

    А что, пенсионный возраст уже увеличили?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    Старший в классе

    Ну что-то похожее у нас СР предлагали, колбасу по 10 рублей и бензин по 5.. Словоблюды пустые, разберитесь сначала с своими предвыборными инициативами! Такие как: Избавить всех мужчин переезжающих на Дальний восток от алиментов ( хвала автору, такого бреда стены Гос думы не видели) Или перевести все колонии и всех заключённых на Дальний Восток, спасибо, нам своих "блатных" хватает. Напрашивается мысль кто у нас у нас Зам председателя комитета по развитию Дальнего Востока в Гос думе? Ааа Абрамов.. ну тогда все логично, листаем дальше



    Соышь, чидило, а не чо, что предложение по продлению приватизации тоже было от ЛДПР и длишь недавно Едро его решили от себя толкнуть?.. А про дальневосточный гектар, который, кстати, было лишь частью мер, предложенных Едро, мм?.. А тьы может расскажешь, про то, как Едро за счёт бюджета и налогов ВСЕХ граждан решили дворы отремонтировать под своим флагом, мм? А чо не расскажешь, как сегодня Едро в Благовещенске ещё одну общественную палату бестолковую создало, и на бюджет повесили, мм?

    А чо не расскажешь, как зятя своего толкаешь, мм?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    10 часов назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Ну что-то похожее у нас СР предлагали, колбасу по 10 рублей и бензин по 5.. Словоблюды пустые, разберитесь сначала с своими предвыборными инициативами! Такие как: Избавить всех мужчин переезжающих на Дальний восток от алиментов ( хвала автору, такого бреда стены Гос думы не видели) Или перевести все колонии и всех заключённых на Дальний Восток, спасибо, нам своих "блатных" хватает. Напрашивается мысль кто у нас у нас Зам председателя комитета по развитию Дальнего Востока в Гос думе? Ааа Абрамов.. ну тогда все логично, листаем дальше



    Соышь, чидило, а не чо, что предложение по продлению приватизации тоже было от ЛДПР и длишь недавно Едро его решили от себя толкнуть?.. А про дальневосточный гектар, который, кстати, было лишь частью мер, предложенных Едро, мм?.. А тьы может расскажешь, про то, как Едро за счёт бюджета и налогов ВСЕХ граждан решили дворы отремонтировать под своим флагом, мм? А чо не расскажешь, как сегодня Едро в Благовещенске ещё одну общественную палату бестолковую создало, и на бюджет повесили, мм?

    А чо не расскажешь, как зятя своего толкаешь, мм?



    Так ты ответишь на мой вопрос? Как там предвыборные инициативы? Конкретно, ты же координатор там какой-то ЛДПР, ну так расскажи, или только на майдане тебе цена

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    :)) А что НЕ ТАК с предвыборными инициативами? Ты историю освоения Дальнего востока вообще читал, чудик?.. А с каких и по какие года ты знаком с историей дальнего востока?.. А что тебе ещё извыестно о том, как привлекать сюда людей с России и об инициативе от ЛДПР?..Что тебе известно о, колонии поселениях, которые уже сейчас имеются в Амурской области? Посёлок Восточный, пример, который подле Уруши.. мм? Что о нём известно?

  • Хмык

    Хмык
    10 часов назад

    Уж не раз говорил - ума у этой оппозиции хватает только на "отнять и поделить".

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    Хмык

    Уж не раз говорил - ума у этой оппозиции хватает только на "отнять и поделить".



    пшол вон.

  • Хмык

    Хмык
    10 часов назад

    Сергей Труш

    Хмык

    Уж не раз говорил - ума у этой оппозиции хватает только на "отнять и поделить".



    пшол вон.



    Иди. Я тебя не держу.



  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    9 часов назад

    ХмыкУж не раз говорил - ума у этой оппозиции хватает только на "отнять и поделить".


    На это ума у всех хватает. Не надо это приписывать только к ЛДПР

  • СаняCh

    СаняCh
    8 часов назад

    Сергей Труш

    :)) А что НЕ ТАК с предвыборными инициативами? Ты историю освоения Дальнего востока вообще читал, чудик?.. А с каких и по какие года ты знаком с историей дальнего востока?.. А что тебе ещё извыестно о том, как привлекать сюда людей с России и об инициативе от ЛДПР?..Что тебе известно о, колонии поселениях, которые уже сейчас имеются в Амурской области? Посёлок Восточный, пример, который подле Уруши.. мм? Что о нём известно?



    Сказал Дизайнер попозиционер. Ты про какие предвыборные инициативы? Многоженство в области? Или о ссылке зеков на ДВ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Учи историю, отщепенец :))))

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