Депутаты предложили освободить всех пенсионеров от взносов на капремонт

Фото: gazeta-rostokino.ru

Депутаты из фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить всех российских пенсионеров от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщает РБК. По закону регионы вправе принимать законы, которые полностью освобождают одиноко проживающих пенсионеров старше 80 лет от взносов на капремонт, а жителям старше 70 лет предоставляют 50%-ную скидку.

Весной 2016 года соответствующий закон уже был принят в Мосгордуме.

«Существует необходимость исключить из действующей редакции статьи возможность предоставления компенсации только лишь одиноко проживающим лицам, так как на практике социально незащищенные группы лиц вынуждены выписывать из своих жилых помещений близких родственников, чтобы хоть на часть сократить свои расходы», — говорится в пояснительной записке к документу.

Средства на капремонт многоквартирных домов собираются с жителей по двум схемам. Первая предполагает, что члены ТСЖ самостоятельно формируют фонд капремонта для своего дома и направляют деньги на спецсчет. Вторая предусматривает привлечение средств за счет накоплений других домов и проведение ремонта в случае, если дом еще не собрал достаточно средств.

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#ЖКХ #закон #российская власть

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