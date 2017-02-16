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16 февраля 2017, 14:46 15

Во Владивостоке автоледи сбила группу людей на пешеходном переходе (видео)

Во Владивостоке автоледи сбила группу людей на пешеходном переходе (видео)
Фото: youtube.com

Несколько жителей Владивостока получили травмы в результате ДТП на острове Русский. Женщина наехала на группу пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет. Это произошло утром в четверг, 16 февраля, в районе кампуса ДВФУ передаёт ИА «Дейта».

В Интернете опубликовано видео с видеорегистратора автомобиля, на котором запечатлен момент ДТП. Как уточнили в краевом управлении ГИБДД, три человека, пострадавшие в происшествии, обратились за медицинской помощью. Ещё несколько сбитых пешеходов от медицинской помощи отказались. Потерпевшим диагностированы сотрясения головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, а также переломы.

Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством категории «В» в 2003 году. Автомобиль Toyota Cami она приобрела буквально накануне – 14 февраля. Ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

Как сообщил позже ИА «Дейта» информированный источник, виновницей ДТП оказалась сотрудница Приморского океанариума.

Просмотров всего: 3470

#Дальний Восток #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    12 часов назад

    вот я всегда говорю что если даже зеленый нет гарантии сто за рулем не вот такие вот дибилки сидят! и не надо так переходить дорогу глядя только в перед, и думая что зеленый это бронированная аура - вы живете в росс где норма что за рулем ездееют без прав, накуренные, пьяные , вот таким тупым права выдают и тп, посмотрите и убедитесь что вас пропускают!!!!!!!!

  • Olya-Yalo

    Olya-Yalo
    12 часов назад

    Страйк...

    Надеюсь, все живы-здоровы?

  • Steis

    Steis
    11 часов назад

    Просто чума! Дебилка

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    11 часов назад

    У неё права с 2003 года. Новая машина или она села за руль впервые в 2017?

    А так да, согласна. Часто пешеходы не убеждаются что их пропускают. У нас в Благовещенске, перекресток Пионерская/Ленина, от филармонии все чешут как по переходу. Конечно, авто и так останавливается выезжая на главную НО вот при повороте с Ленина на Пионерскую почему люди считают что это пешеходный переход? и т.д. Много таких мест. Но лично предпочитаю, если пешком, то даже на зелёный посмотреть и налево и направо.

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    11 часов назад

    а может тормоза отказали?

  • Дмитрий 664

    Дмитрий 664
    10 часов назад

    Катрин откройте ПДД,когда пешеход переходит ул. Пионерскую он двигается в доль главной дороги следовательно автомобили выезжающие на Ленина и поворачивающие с неё должны уступить пешеходам. А на видио она даже на дорогу не смотрела, наверное в телефоне колупалась.

  • СВС

    СВС
    10 часов назад

    не могу понять, почему АмурИнфо упорно женщин за рулём называет автоледи? А если ведёт себя на дороге не как леди, всё равно она леди? А другими словами, русскими, подходящие к моменту, можно заменить это самое "автоледи"? В нашем лексиконе сколько слов, неужели тоже тридцать три?

  • DeamonX

    DeamonX
    10 часов назад

    "тормоз" - лишняя педаль, если не сильно быстро ездить, то тормоза в принципе и не нужны, на перекрёстке или пешеходном переходе всегда можно таким образом остановиться

    СВС

    можно заменить это самое "автоледи"?



    не видят смысла заморачиваться. Объёмы большие, сроки сжатые, тут уж не до выбора терминов )

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    9 часов назад

    Люди когда переходите перекресток даже на зеленый, СМОТРИТЕ по сторонам, дебилов на дороге хватает!

  • vk_Ксения Короткая

    vk_Ксения Короткая
    9 часов назад

    прям намеренно в правую полосу пошла

  • проходил мимо

    проходил мимо
    7 часов назад

    Перед тем как перейти дорогу-посмотри налево.Дойдя до середины дороги-посмотри направо. (с) учат в школе

    Всё просто. Если бы хоть кто-нибудь посмотрел налево-страйка уже не было бы.

  • bram

    bram
    7 часов назад

    Мда, печально все.

  • Алекс К

    Алекс К
    7 часов назад

    ездили там по лету,справа биологический центр,или корпус..

    и вообще там непростые ребята и девченки учатся,по лету с моря выезжала такая же мадам,и не смотря по сторонам просто на внедорожнике выехала и поехала,еслиб моя скорость была больше-протаранил бы,но СБ все обошлось

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    7 часов назад

    Дмитрий 664Катрин откройте ПДД,когда пешеход переходит ул. Пионерскую он двигается в доль главной дороги следовательно автомобили выезжающие на Ленина и поворачивающие с неё должны уступить пешеходам. А на видио она даже на дорогу не смотрела, наверное в телефоне колупалась.


    Дайте пожалуйста статью и пункт (я серьёзно)) Значит я не правильно перехожу дорогу) машины пропускаю)

  • проходил мимо

    проходил мимо
    6 часов назад

    Котэ Катрин, если я вас правильно понял, то ПДД п.13.1

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