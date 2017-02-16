Во Владивостоке автоледи сбила группу людей на пешеходном переходе (видео)

Фото: youtube.com

Несколько жителей Владивостока получили травмы в результате ДТП на острове Русский. Женщина наехала на группу пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет. Это произошло утром в четверг, 16 февраля, в районе кампуса ДВФУ передаёт ИА «Дейта».

В Интернете опубликовано видео с видеорегистратора автомобиля, на котором запечатлен момент ДТП. Как уточнили в краевом управлении ГИБДД, три человека, пострадавшие в происшествии, обратились за медицинской помощью. Ещё несколько сбитых пешеходов от медицинской помощи отказались. Потерпевшим диагностированы сотрясения головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, а также переломы.

Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством категории «В» в 2003 году. Автомобиль Toyota Cami она приобрела буквально накануне – 14 февраля. Ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

Как сообщил позже ИА «Дейта» информированный источник, виновницей ДТП оказалась сотрудница Приморского океанариума.

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия

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