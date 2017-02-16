Пропавший муж благовещенки Елены Лиуфы нашелся

В Благовещенске нашелся муж Елены Лиуфы, ставшей известной горожанам после участия в проекте «В отпуск с Андреем Малаховым». Мужчина сам вышел на связь после того, как в СМИ появилась информация о его исчезновении. Благовещенец позвонил матери и сказал, что с ним все в порядке.

Как сообщало Амур.инфо, Дмитрий исчез после своего дня рождения, и почти неделю о нём ничего не было известно. Призыв о помощи его супруга разместила в социальных сетях и написала заявление в полицию, после информация о пропаже мужчины появилась в СМИ.

«Он сам позвонил своей матери, сказал, что с ним все хорошо, он жив и здоров. Где он был все это время, я не знаю, наверное, с друзьями. В полицию я уже позвонила, сказала, что муж объявился. Хочу просто, чтобы остальные, прежде чем вот так пропасть, подумали о своей семье, которая переживает и беспокоится», – рассказала Елена Лиуфа.

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#происшествия

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