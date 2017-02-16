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16 февраля 2017, 14:17 29

Пропавший муж благовещенки Елены Лиуфы нашелся

В Благовещенске нашелся муж Елены Лиуфы, ставшей известной горожанам после участия в проекте «В отпуск с Андреем Малаховым». Мужчина сам вышел на связь после того, как в СМИ появилась информация о его исчезновении. Благовещенец позвонил матери и сказал, что с ним все в порядке.

Как сообщало Амур.инфо, Дмитрий исчез после своего дня рождения, и почти неделю о нём ничего не было известно. Призыв о помощи его супруга разместила в социальных сетях и написала заявление в полицию, после информация о пропаже мужчины появилась в СМИ.

«Он сам позвонил своей матери, сказал, что с ним все хорошо, он жив и здоров. Где он был все это время, я не знаю, наверное, с друзьями. В полицию я уже позвонила, сказала, что муж объявился. Хочу просто, чтобы остальные, прежде чем вот так пропасть, подумали о своей семье, которая переживает и беспокоится», – рассказала Елена Лиуфа.

Просмотров всего: 4141

#происшествия

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    13 часов назад

    Синегалил :-)

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    13 часов назад

    чета ржу сижу ))

  • ё

    ё
    12 часов назад

    Успокаиваться рано, звонок не доказательство.

    Пранкеры развелись, вон пендосов разводят как детей.

    Жена должна на ощупь проверить, нет ли подмены.

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    12 часов назад

    Дмитрий, главное сиди тихо, не высовывайся, если чего нужно, типа пивасика подвезти, народ на форуме добрый, посодействует...

  • Акционер2016

    Акционер2016
    12 часов назад

    действительно а вдруг это ЛжеДмитрий Благовещенский

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    12 часов назад

    В каком дурдоме ты скучал -

    Жена рвалася на скандал -

    Но Вася не отвечал на оскорбленья.

    Попил воды, поел борща,

    Ещё зайти пообещал

    И скрылся в неизвестном направленьи. (с)

  • Александр II

    Александр II
    12 часов назад

    Блин, неужели у Амур.инфо нет других новостей, как писать о загулах неизвестного никому человеке???

  • on

    on
    12 часов назад

    как писать о загулах неизвестного никому человеке???

    -----------

    это ж великий малахов так повелел и его фанатов знаете сколько?

    а вот гляньте на число просмотревших эту тему..

  • Морской человек

    Морской человек
    11 часов назад

    Чтобы мужья не уходили в загулы, жены не должны с чужими мужиками по курортам разъезжать. Такой вывод нельзя сделать? Над мужиком половина области ржет, он дома сидит, а жена с другим уехала…

  • Чертополох

    Чертополох
    11 часов назад

    Вот дурак! Хоть бы выкуп потребовал что ли.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    11 часов назад

    А был ли Мальчик ?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    11 часов назад

    Johnny-Biчета ржу сижу ))


    Ыыыыыы)))

  • mstya

    mstya
    11 часов назад

    Я же говорю: площадка Амур.инфо как общественная "объявлялка". Пользуясь случаем прошу передать Сане, что завтра я его буду ждать на том же месте и пусть возьмет чего-нибудь к пиву. И еще (чтобы 2 раза не писАть): Господа, про "розовый снег" пели еще братья Самойловы и нет там ничего про собак...



    ...Чёрные сказки про розовый снег. Розовый снег даже во сне.



    А всех читателей с Наступающим!

  • Чертополох

    Чертополох
    11 часов назад

    Вот не пропал бы мужик и я б не узнала, кто такая эта дама и что она с Малаховым куда то выезжала)))

  • Baska

    Baska
    11 часов назад

    Позоруха.

  • СВС

    СВС
    10 часов назад

    ... нет слов (подходящие к моменту слова закончились).

  • Жалейка

    Жалейка
    10 часов назад

    Вот и я подумала - может мне тоже мужа поискать через амуринфо? В принципе - поискать... А что - "чудная женщина со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе" и пиво по праздникам не запрещаю...))) Щас как заголосю - ищу мужа, мож и сыщется какой)))

  • Tуман

    Tуман
    10 часов назад

    Жалейка

    Вот и я подумала - может мне тоже мужа поискать через амуринфо? В принципе, поискать... А что - "чудная женщина со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе" и пиво по праздникам не запрещаю...))) Щас как заголосю - ищу мужа, мож и сыщется какой)))



    Могу прийти пивка попить. Дня два. Не больше. Есть свой бокал 0,5 литра.

  • Жалейка

    Жалейка
    10 часов назад

    Tуман

    Жалейка

    Вот и я подумала - может мне тоже мужа поискать через амуринфо? В принципе, поискать... А что - "чудная женщина со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе" и пиво по праздникам не запрещаю...))) Щас как заголосю - ищу мужа, мож и сыщется какой)))



    Могу прийти пивка попить. Дня два. Не больше. Есть свой бокал 0,5 литра.



    Ну вот - пошло дело!!! Ща кастинг объявлю!

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    10 часов назад

    Туман, у меня есть пять бокалов по 0,7))))

  • Жалейка

    Жалейка
    10 часов назад

    Marusya Podolskaya

    Туман, у меня есть пять бокалов по 0,7))))



    о конкурентах я как-то не подумала:)))

  • Ксаныч

    Ксаныч
    10 часов назад

    Уа семейка дибилоидов.Пивасик по разрешению- прям уписаюсь.

  • Tуман

    Tуман
    10 часов назад

    Marusya Podolskaya

    Туман, у меня есть пять бокалов по 0,7))))



    Уссу Уписаюсь, однако...

  • V.M.

    V.M.
    10 часов назад



    Вот не пропал бы мужик и я б не узнала, кто такая эта

    дама и что она с Малаховым куда то выезжала)))



    и я тоже не знала, и дальше бы спокойно жила...А вот сейчас знаю,

    и думаю: вот как приходит слава мирскАя! Аж завидно.

    Новости

  • АК-47

    АК-47
    8 часов назад

    V.M.



    Вот не пропал бы мужик и я б не узнала, кто такая эта

    дама и что она с Малаховым куда то выезжала)))



    и я тоже не знала, и дальше бы спокойно жила...А вот сейчас знаю,

    и думаю: вот как приходит слава мирскАя! Аж завидно.

    Новости



    Спид-инфо отдыхает

  • Hela

    Hela
    8 часов назад

    Ну вот прям у друзей неделю тусуется, ага, рассказывайте. Друзьям оно надо? Свои семьи и свои проблемы. У женщины он.

  • V.M.

    V.M.
    7 часов назад

    Не разбивайте семейных иллюзий: он верит, что она

    с Малаховым на пляже книжки читала, она верит,

    что он неделю с друзьями пиво пьет в гараже.

    Совет да любовь счастливой семье.

    А свою задачу служба новостей выполнила:

    здесь Просмотров сегодня: 430*

    и на другой ветке -Просмотров сегодня: 582*

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    7 часов назад

    HelaНу вот прям у друзей неделю тусуется, ага, рассказывайте. Друзьям оно надо? Свои семьи и свои проблемы. У женщины он.


    +++++

  • on

    on
    6 часов назад

    девченки заберите мужчину из плена - пригодится пива попить

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