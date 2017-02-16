В Благовещенске «мицубиси» столкнулась с грузовиком, пострадала водитель

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Фото: ИА "Сканер"

В Благовещенске произошло ДТП с пострадавшей. Грузовик Toyota Town Ace двигался по улице Ленина от Политехнической. Женщина за рулём Mitsubishi Colt, поворачивая налево, не пропустила грузовик. После столкновения машина выехала на тротуар, а затем влетела в столб рядом с пешеходным переходом, сообщил корреспондент ИА «Сканер».

Сейчас на месте работает полиция. Врачи осматривают женщину-водителя.

У женщины ушибы различной степени, её доставят в больницу.

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#ДТП #происшествия

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