16 февраля 2017, 13:45 1
В Благовещенске «мицубиси» столкнулась с грузовиком, пострадала водитель
Фото: ИА "Сканер"
В Благовещенске произошло ДТП с пострадавшей. Грузовик Toyota Town Ace двигался по улице Ленина от Политехнической. Женщина за рулём Mitsubishi Colt, поворачивая налево, не пропустила грузовик. После столкновения машина выехала на тротуар, а затем влетела в столб рядом с пешеходным переходом, сообщил корреспондент ИА «Сканер».
Сейчас на месте работает полиция. Врачи осматривают женщину-водителя.
У женщины ушибы различной степени, её доставят в больницу.
Просмотров всего: 1322