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16 февраля 2017, 13:45 1

В Благовещенске «мицубиси» столкнулась с грузовиком, пострадала водитель

В Благовещенске «мицубиси» столкнулась с грузовиком, пострадала водитель
Фото: ИА "Сканер"

В Благовещенске произошло ДТП с пострадавшей. Грузовик Toyota Town Ace двигался по улице Ленина от Политехнической. Женщина за рулём Mitsubishi Colt, поворачивая налево, не пропустила грузовик. После столкновения машина выехала на тротуар, а затем влетела в столб рядом с пешеходным переходом, сообщил корреспондент ИА «Сканер».

Сейчас на месте работает полиция. Врачи осматривают женщину-водителя.

У женщины ушибы различной степени, её доставят в больницу.

Просмотров всего: 1322

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Покемон

    Покемон
    10 часов назад

    Вообще то это Мицубиси Ай

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