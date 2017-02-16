В США самолёт при взлёте столкнулся с оленем

Фото: twitter.com

В США администрация аэропорта в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) была вынуждена закрыть взлётно-посадочную полосу после того, как самолёт Bombardier CRJ700 при взлёте столкнулся с оленем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WJZY.

Необычный инцидент произошёл в среду, 15 февраля, с воздушным судном авиакомпании American Airlines. Самолёт должен был отправиться в город Галфпорт (штат Миссисипи). На борту, по данным перевозчика, в момент происшествия находилось 44 пассажира.

После столкновения с парнокопытным самолёт вернулся в аэропорт вылета, все находившиеся на борту люди эвакуированы. Полностью аэропорт не прекращал свою работу. Правда, из-за утечки топлива, произошедшей в результате инцидента, специалистам пришлось обработать ВПП.

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