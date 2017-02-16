В Благовещенске установлен новый рекорд по количеству выпавшего снега

Амурские синоптики зафиксировали очередной рекорд. В ночь на 16 февраля в Благовещенске выпало 5 миллиметров осадков – это месячная норма. Последний раз рекорд в этот день был поставлен в 2002 году – за весь день выпало 2,5 миллиметра осадков.

«Тогда 2,5 миллиметра выпало за целый день, сейчас 5 миллиметров выпало только за ночь, и снег еще продолжает идти. То есть к концу дня рекордная цифра увеличится», – рассказал дежурный синоптик Амурского гидрометцентра.

Снег выпал 16 февраля по центральным и южным районам Амурской области. Его количество колеблется от 1 до 4 миллиметров. Максимальное количество снега отмечено в областном центре. Снегопад продолжится и завтра, также в ближайшие сутки сохранится ветреная погода.

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