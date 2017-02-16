В Благовещенске пропала молодая семья, приехавшая из Украины

В Благовещенске пропала молодая пара с ребенком. Семья приехала из Украины. В течение нескольких дней с ними не могут связаться волонтёры. Муж и жена снимали жилье в доме № 10 по улице Воронкова.

Алёна и Денис Щеблыкины переехали в Благовещенск из Харьковской области. Постоянной работы у них нет. У мужа, как говорят волонтёры, «золотые руки», он подрабатывал. Жили просто, с деньгами были большие проблемы, порой не хватало даже на еду.

«Мы нашли хозяев, у которых они снимали квартиру. Все вещи на месте, в том числе и детские. В кружках на столе стоял остывший кофе. Было такое ощущение, что они просто вышли на короткое время куда-то. Мы знали, что они планировали пойти развесить объявления, так как хотели снять новую квартиру. Мы сильно переживаем и очень за них боимся», – сказала волонтер Алёна.

Ребёнку – мальчику – 6 месяцев. Он родился уже в Благовещенске. «Уехать куда-то они вряд ли могут, у ребёнка нет свидетельства о рождении, да и денег у них нет», – говорят волонтёры. На связь семья не выходит с 12 февраля. Всех, кто что-либо знает о пропавшей семье Щеблыкиных, просят позвонить по номерам: 8-909-816-98-38, 8-924-147-14-58.

По сообщениям в СМИ амурская полиция начала проверку.

Между тем, украинские СМИ называют Дениса Щеблыкина вором-дезертиром. Сообщается, что осенью 2015 года мобилизованный из Харьковской области Денис Щеблыкин должен был отправиться в зону АТО, а стал «звездой» российских телеканалов. Украв у волонтёров около 40 000 гривен, он дезертировал из учебной части в Полтавской области, чтобы пересечь украинско-российскую границу и рассказывать о том, что его хотел «уничтожить Правый сектор».

Как пишут www.vesti-ukr.com, Щеблыкин обратился к волонтёрам благотворительного фонда. Он рассказал о том, что у его гражданской жены, которая осталась дома с ребенком, рецидив онкологического заболевания, из-за финансовых проблем она отказывается от дальнейшего лечения и химиотерапии. Помочь харьковчанину решил полтавский волонтёр, которому доверяют тысячи украинцев: он с первого дня помогает фронту. В рекордные сроки благодаря кличу, брошенному в соцсетях, за несколько суток было собрано около 80 000 гривен, половину из которых успели перечислить на карточку Щеблыкину.

По данным СМИ, Денис отпросился из части и поехал якобы в больницу, но на самом деле просто дезертировал с деньгами. Волонтёры выяснили, что жена Дениса Алена болела, но давно, в больнице не лежит и вообще рецидива не было, а предоставленные им справки – липовые. По данным СМИ, мужчина поехал в Россию, чтобы скрыться.

Далее уже идёт информация от СМИ в городе Курске: «Беженец из Харьковской области просит политического убежища в России». Молодому человеку пришла повестка из армии, куда его призывают под угрозой расправы. Спасаясь от Правого сектора, он обратился к российским пограничникам. Будучи в Курске, он заявил, что хочет получить российское гражданство», пишет ГТРК Курск.

Тогда в эфире Денис Щеблыкин сообщил: «Я прошу политического убежища в России, потому что Украина заставляет идти служить в АТО. Приходят повестки домой, если ты не идешь служить, то они угрожают тюрьмой на 7 лет. Ездит Правый сектор по семьям. Они сказали конкретно – если тебя не будет в субботу в армии, мы тебе выпустим кишки. Наше государство нам не дает вообще ничего».

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