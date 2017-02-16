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16 февраля 2017, 13:25 20

В Благовещенске пропала молодая семья, приехавшая из Украины

В Благовещенске пропала молодая семья, приехавшая из Украины

В Благовещенске пропала молодая пара с ребенком. Семья приехала из Украины. В течение нескольких дней с ними не могут связаться волонтёры. Муж и жена снимали жилье в доме № 10 по улице Воронкова.

Алёна и Денис Щеблыкины переехали в Благовещенск из Харьковской области. Постоянной работы у них нет. У мужа, как говорят волонтёры, «золотые руки», он подрабатывал. Жили просто, с деньгами были большие проблемы, порой не хватало даже на еду.

«Мы нашли хозяев, у которых они снимали квартиру. Все вещи на месте, в том числе и детские. В кружках на столе стоял остывший кофе. Было такое ощущение, что они просто вышли на короткое время куда-то. Мы знали, что они планировали пойти развесить объявления, так как хотели снять новую квартиру. Мы сильно переживаем и очень за них боимся», – сказала волонтер Алёна.

Ребёнку – мальчику – 6 месяцев. Он родился уже в Благовещенске. «Уехать куда-то они вряд ли могут, у ребёнка нет свидетельства о рождении, да и денег у них нет», – говорят волонтёры. На связь семья не выходит с 12 февраля. Всех, кто что-либо знает о пропавшей семье Щеблыкиных, просят позвонить по номерам: 8-909-816-98-38, 8-924-147-14-58.

По сообщениям в СМИ амурская полиция начала проверку.

Между тем, украинские СМИ называют Дениса Щеблыкина вором-дезертиром. Сообщается, что осенью 2015 года мобилизованный из Харьковской области Денис Щеблыкин должен был отправиться в зону АТО, а стал «звездой» российских телеканалов. Украв у волонтёров около 40 000 гривен, он дезертировал из учебной части в Полтавской области, чтобы пересечь украинско-российскую границу и рассказывать о том, что его хотел «уничтожить Правый сектор».

Как пишут www.vesti-ukr.com, Щеблыкин обратился к волонтёрам благотворительного фонда. Он рассказал о том, что у его гражданской жены, которая осталась дома с ребенком, рецидив онкологического заболевания, из-за финансовых проблем она отказывается от дальнейшего лечения и химиотерапии. Помочь харьковчанину решил полтавский волонтёр, которому доверяют тысячи украинцев: он с первого дня помогает фронту. В рекордные сроки благодаря кличу, брошенному в соцсетях, за несколько суток было собрано около 80 000 гривен, половину из которых успели перечислить на карточку Щеблыкину.

По данным СМИ, Денис отпросился из части и поехал якобы в больницу, но на самом деле просто дезертировал с деньгами. Волонтёры выяснили, что жена Дениса Алена болела, но давно, в больнице не лежит и вообще рецидива не было, а предоставленные им справки – липовые. По данным СМИ, мужчина поехал в Россию, чтобы скрыться.

Далее уже идёт информация от СМИ в городе Курске: «Беженец из Харьковской области просит политического убежища в России». Молодому человеку пришла повестка из армии, куда его призывают под угрозой расправы. Спасаясь от Правого сектора, он обратился к российским пограничникам. Будучи в Курске, он заявил, что хочет получить российское гражданство», пишет ГТРК Курск.

Тогда в эфире Денис Щеблыкин сообщил: «Я прошу политического убежища в России, потому что Украина заставляет идти служить в АТО. Приходят повестки домой, если ты не идешь служить, то они угрожают тюрьмой на 7 лет. Ездит Правый сектор по семьям. Они сказали конкретно – если тебя не будет в субботу в армии, мы тебе выпустим кишки. Наше государство нам не дает вообще ничего».

Просмотров всего: 6674

#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    13 часов назад

    Они тут никому не нужны. Пусть валят отсюда, Хохлов все одинаковые

  • Таша_ДВ

    Таша_ДВ
    13 часов назад

    что за расистские выпады???

  • FaVoRiT

    FaVoRiT
    13 часов назад

    тут и местные не кому не нужны говорили уже до конца

  • Oldlord

    Oldlord
    13 часов назад

    Бодрячок

    Они тут никому не нужны. Пусть валят отсюда, Хохлов все одинаковые



    А ты нужен?



    Расист?



  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    13 часов назад

    БодрячокОни тут никому не нужны. Пусть валят отсюда, Хохлов все одинаковые


    Сначала найти надо

  • Kabzich

    Kabzich
    13 часов назад

    Таша_ДВ

    что за расистские выпады???



    интересно какой расы украинцы ? негры али монголоиды ?

  • FaVoRiT

    FaVoRiT
    12 часов назад

    Украинец,Русский разницы нет, что их буквой Г власть поставила что нас по своему. Терпимей надо быть.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    12 часов назад

    Kabzich
    Таша_ДВ

    что за расистские выпады???



    интересно какой расы украинцы ? негры али монголоиды ?


    Полагаю европиоидной

  • Одисей

    Одисей
    12 часов назад

    Ха, а я его знаю. Нужно было сделать не большие ремонтные работы, скорее даже переделать кое-что, посоветовали молодого человека который якобы берётся за подработку, устроило цена и время им назначенные, сказали спец, пришел начал вроде как чего то делать, понадобилась не большая сумма на покупку материалов, перевела, но во время его работ поняла что мастер он хреновый и решила от его услуг отказаться. Кстати жаловался что подал в суд на предыдущего работодателя потому как тот ему не заплатил, говорил что есть жена и ребенок. Прочитала новость как то страшно стало, не опасен ли он вообще

  • РАМ

    РАМ
    12 часов назад

    Новость толерантности к братскому народу. Большая часть населения АО - выходцы из Украины. Многие названия поселений в АО - украинские.

  • vertex

    vertex
    12 часов назад

    3.4

  • vertex

    vertex
    12 часов назад

    Свободу попугаям!

    Kabzich

    Таша_ДВ

    что за расистские выпады???



    интересно какой расы украинцы ? негры али монголоиды ?



    Полагаю европиоидной


    Все ломимся в Питер в теплоузлы с улугбеками)))

  • Kaz

    Kaz
    12 часов назад

    Они никуда не пропадали, а поехали решать свои семейные вопросы.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    11 часов назад

    БодрячокОни тут никому не нужны. Пусть валят отсюда, Хохлов все одинаковые


    Так нельзя даже думать,не то чтобы писать. Что русские,что хохлы-все люди, и все хотят жить и работать спокойно.

  • Mehta

    Mehta
    11 часов назад

    Высказываться о хохлопопых воздержусь(не так баня страшна, как обвинения в национализме). Уважаемые оптовики , будьте предельно внимательны, не давайте в долг материал или еще что лицам украинской национальности. Кидалово по тяжелой. У нас волна прокатилась в том году, хохолов в городе просто не любят. при приеме на работу участились вопросы -а вы часом не хохол. Достала уже всех эта хитрость хохлоопых. При чем наглые как танки, все им должны и обязаны. Ага, Щаз!

  • mstya

    mstya
    11 часов назад

    удален

  • ВиталийН

    ВиталийН
    11 часов назад

    Зачем уезжать из Российской Украины? Если этнос не нашёл способа содержать свою государственность. Грузины чтут свою царицу Тамару, но сами не готовы присягнуть своей же государственности.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    11 часов назад

    Правильнее писать: С Украины...Это принципиально.Если вы не на стороне украинских националистов

  • Бодрячок

    Бодрячок
    10 часов назад

    удален

  • tuxa

    tuxa
    10 часов назад

    Жаль что это все читают только обыватели. Насколько обозлен народ на свою жизнь. Были бы в шоколаде и весь мир , все люди стали бы лапочками.

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