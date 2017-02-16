Водителя на «лексусе», едва не сбившего ребёнка, наказали

Водитель «лексуса», едва не сбивший ребёнка на перекрёстке улиц в центре Благовещенска, понёс наказание. Как сообщало ИА «Амур.инфо», видеорегистратор в автомобиле благовещенки запечатлел, как водитель нарушил правила дорожного движения. Иномарка выехала на красный сигнал светофора и чуть не сбила девочку-пешехода, которая переходила дорогу на зелёный свет и по зебре.

Случай произошёл на пересечении улиц Ленина и Театральной 4 февраля. Очевидица предоставила запись с видеорегистратора в редакцию. Грубым поведением водителя «лексуса» заинтересовались сотрудники Гоставтоинспекции. На следующий день после публикации видеозаписи на сайте полицейские установили личность мужчины. За проезд на запрещающий сигнал светофора водителя привлекли к ответственности и оштрафовали.

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