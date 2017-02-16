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16 февраля 2017, 13:02 31

Водителя на «лексусе», едва не сбившего ребёнка, наказали

Водителя на «лексусе», едва не сбившего ребёнка, наказали

Водитель «лексуса», едва не сбивший ребёнка на перекрёстке улиц в центре Благовещенска, понёс наказание. Как сообщало ИА «Амур.инфо», видеорегистратор в автомобиле благовещенки запечатлел, как водитель нарушил правила дорожного движения. Иномарка выехала на красный сигнал светофора и чуть не сбила девочку-пешехода, которая переходила дорогу на зелёный свет и по зебре.

Случай произошёл на пересечении улиц Ленина и Театральной 4 февраля. Очевидица предоставила запись с видеорегистратора в редакцию. Грубым поведением водителя «лексуса» заинтересовались сотрудники Гоставтоинспекции. На следующий день после публикации видеозаписи на сайте полицейские установили личность мужчины. За проезд на запрещающий сигнал светофора водителя привлекли к ответственности и оштрафовали.

Просмотров всего: 3141

#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • ё

    ё
    14 часов назад

    А за проезд на красный свет с отягчающими, не лишение прав разве? Доказухи хоть отбавляй, на троих хватит.

    Или у нас под леХусы поправочка на обложке ПДД прописана ?

    Проезд то не из серии случайно проскочил на мигающий, да не успел.

    Проезд наглый , преднамеренный с созданием опасной аварийной ситуации с пешеходом.

    Простить и понять?

  • titan28

    titan28
    14 часов назад

    Правильно сделали, я ж говорил что всех штрафуют по таким новостям, шлите фото своих "любимых" соседей

  • titan28

    titan28
    14 часов назад

    ё

    А за проезд на красный свет с отягчающими, не лишение прав разве? Доказухи хоть отбавляй, на троих хватит.

    Или у нас под леХусы поправочка на обложке ПДД прописана ?



    Это у Вас в голове поправочка, человек ни кого не сбивал, а пропустил ребенка, ехал на красный и за это штраф.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    14 часов назад

    Требую публичную кастрация. Хотя....90% водятлов на таких сараях уже ничего не могут, потому и берут такие машины

  • ё

    ё
    14 часов назад

    titan28

    ё

    А за проезд на красный свет с отягчающими, не лишение прав разве? Доказухи хоть отбавляй, на троих хватит.

    Или у нас под леХусы поправочка на обложке ПДД прописана ?



    Это у Вас в голове поправочка, человек ни кого не сбивал, а пропустил ребенка, ехал на красный и за это штраф.



    Преднамеренно ехал на красный ...

    Нет?

  • titan28

    titan28
    14 часов назад

    ё

    titan28

    ё

    А за проезд на красный свет с отягчающими, не лишение прав разве? Доказухи хоть отбавляй, на троих хватит.

    Или у нас под леХусы поправочка на обложке ПДД прописана ?



    Это у Вас в голове поправочка, человек ни кого не сбивал, а пропустил ребенка, ехал на красный и за это штраф.



    Преднамеренно ехал на красный ...

    Нет?



    А у нас что штрафы отличаются? Ехал без страховки случайно и специально, разный штраф? Или Вы так решили?

  • titan28

    titan28
    14 часов назад

    ё

    titan28

    ё

    А за проезд на красный свет с отягчающими, не лишение прав разве? Доказухи хоть отбавляй, на троих хватит.

    Или у нас под леХусы поправочка на обложке ПДД прописана ?



    Это у Вас в голове поправочка, человек ни кого не сбивал, а пропустил ребенка, ехал на красный и за это штраф.



    Преднамеренно ехал на красный ...

    Нет?



    Да и как это доказать? Мож задумался?

  • ё

    ё
    14 часов назад

    titan28

    ё

    titan28

    ё

    А за проезд на красный свет с отягчающими, не лишение прав разве? Доказухи хоть отбавляй, на троих хватит.

    Или у нас под леХусы поправочка на обложке ПДД прописана ?



    Это у Вас в голове поправочка, человек ни кого не сбивал, а пропустил ребенка, ехал на красный и за это штраф.



    Преднамеренно ехал на красный ...

    Нет?



    А у нас что штрафы отличаются? Ехал без страховки случайно и специально, разный штраф? Или Вы так решили?



    Или гайцы наши осковые.

  • ё

    ё
    14 часов назад

    titan28

    ё

    titan28

    ё

    А за проезд на красный свет с отягчающими, не лишение прав разве? Доказухи хоть отбавляй, на троих хватит.

    Или у нас под леХусы поправочка на обложке ПДД прописана ?



    Это у Вас в голове поправочка, человек ни кого не сбивал, а пропустил ребенка, ехал на красный и за это штраф.



    Преднамеренно ехал на красный ...

    Нет?



    Да и как это доказать? Мож задумался?



    Видео глянь.

    Задумчивый ты наш.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 часов назад

    Вот и ладушки!

    Даёшь на каждом перекрёстке камеру видеофиксации нарушений!

  • titan28

    titan28
    14 часов назад

    ё

    titan28

    ё

    titan28

    ё

    А за проезд на красный свет с отягчающими, не лишение прав разве? Доказухи хоть отбавляй, на троих хватит.

    Или у нас под леХусы поправочка на обложке ПДД прописана ?



    Это у Вас в голове поправочка, человек ни кого не сбивал, а пропустил ребенка, ехал на красный и за это штраф.



    Преднамеренно ехал на красный ...

    Нет?



    Да и как это доказать? Мож задумался?



    Видео глянь.

    Задумчивый ты наш.



    А вы что мысли его на видео прочитали? Задумался, завис, перезагрузился и т.п. и поехал. Так это было или нет, точно не видно.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    14 часов назад

    Да судя по новостям, камер как раз хватает.

  • ё

    ё
    14 часов назад

    titan28



    А вы что мысли его на видео прочитали? Задумался, завис, перезагрузился и т.п. и поехал. Так это было или нет, точно не видно.



    Видео смотри.

  • titan28

    titan28
    14 часов назад

    ё

    titan28



    А вы что мысли его на видео прочитали? Задумался, завис, перезагрузился и т.п. и поехал. Так это было или нет, точно не видно.



    Видео смотри.



    Фантазируйте меньше, гайцы основываются на фактах

  • ё

    ё
    14 часов назад

    titan28

    ё

    titan28



    А вы что мысли его на видео прочитали? Задумался, завис, перезагрузился и т.п. и поехал. Так это было или нет, точно не видно.



    Видео смотри.



    Фантазируйте меньше, гайцы основываются на фактах



    Пусть мне расписку напишут сотрудники ГИБДД о том, что если я задумавшись так же проеду, или двойную сплошную пересеку, они так же будут ко мне лояльны.

    Ведь обуют по полной строгости закона, потому как у меня не леХус.

  • syntrax

    syntrax
    13 часов назад

    ё

    Пусть мне расписку напишут сотрудники ГИБДД о том, что если я задумавшись так же проеду, или двойную сплошную пересеку, они так же будут ко мне лояльны.

    Ведь обуют по полной строгости закона, потому как у меня не леХус.



    вы бредите? он и так получил по всей строгости. какие тут отягчающие? он сбил кого-то? вызвал аварию? повредил постройку? нет, он просто проехал на красный. а как он это сделал, по ПДД абсолютно без разницы. нарушение тут только одно - проезд на запрещающий сигнал светофора. Вы приплетаете эмоции к ситуации, где должны быть только сухие факты.

  • Модератор

    Модератор
    13 часов назад

    syntrax

    ё

    Пусть мне расписку напишут сотрудники ГИБДД о том, что если я задумавшись так же проеду, или двойную сплошную пересеку, они так же будут ко мне лояльны.

    Ведь обуют по полной строгости закона, потому как у меня не леХус.



    вы бредите? он и так получил по всей строгости. какие тут отягчающие? он сбил кого-то? вызвал аварию? повредил постройку? нет, он просто проехал на красный. а как он это сделал, по ПДД абсолютно без разницы. нарушение тут только одно - проезд на запрещающий сигнал светофора. Вы приплетаете эмоции к ситуации, где должны быть только сухие факты.



    Повезло, что не сбил - человеку пришлось "ускоряться". Если это "просто", то правда Ваша, но применимо ли это к человеческой жизни...

  • Adolf

    Adolf
    13 часов назад

    Модератор

    syntrax

    ё

    Пусть мне расписку напишут сотрудники ГИБДД о том, что если я задумавшись так же проеду, или двойную сплошную пересеку, они так же будут ко мне лояльны.

    Ведь обуют по полной строгости закона, потому как у меня не леХус.



    вы бредите? он и так получил по всей строгости. какие тут отягчающие? он сбил кого-то? вызвал аварию? повредил постройку? нет, он просто проехал на красный. а как он это сделал, по ПДД абсолютно без разницы. нарушение тут только одно - проезд на запрещающий сигнал светофора. Вы приплетаете эмоции к ситуации, где должны быть только сухие факты.



    Повезло, что не сбил - человеку пришлось "ускоряться". Если это "просто", то правда Ваша, но применимо ли это к человеческой жизни...



    пешеходы бывают или мертвыми или шустрыми

  • syntrax

    syntrax
    13 часов назад

    Модератор

    syntrax

    ё

    Пусть мне расписку напишут сотрудники ГИБДД о том, что если я задумавшись так же проеду, или двойную сплошную пересеку, они так же будут ко мне лояльны.

    Ведь обуют по полной строгости закона, потому как у меня не леХус.



    вы бредите? он и так получил по всей строгости. какие тут отягчающие? он сбил кого-то? вызвал аварию? повредил постройку? нет, он просто проехал на красный. а как он это сделал, по ПДД абсолютно без разницы. нарушение тут только одно - проезд на запрещающий сигнал светофора. Вы приплетаете эмоции к ситуации, где должны быть только сухие факты.



    Повезло, что не сбил - человеку пришлось "ускоряться". Если это "просто", то правда Ваша, но применимо ли это к человеческой жизни...



    я к тому, что не надо пихать эмоции. есть факты - никто не пострадал, не имущество, не люди. следовательно, это обычный проезд на красный и наказание за это прописано. если бы кто-то пострадал, было бы уже по другому. А то начали фантазии "преднамеренно ехал на красный". в пдд нет преднамеренно или случайно проехал, там есть факт проезда и соответствующее наказание.

  • Tramp11

    Tramp11
    13 часов назад

    + еще одно нарушение - не пропустил пешехода на зебре

  • Сиродж

    Сиродж
    13 часов назад

    Почему многие думают, что если люди ездят на лексусах, то у них обязательно покровители где то есть. У меня у мужа лексус, если не ошибаюсь, 2013 г.в. но у нас никто не сидит, ни в гаи ни в правительстве. Так что узбагойтесь, что за него кто-то встрял. И нарушают, не только на лексусах

  • ё

    ё
    13 часов назад

    Сиродж

    Почему многие думают, что если люди ездят на лексусах, то у них обязательно покровители где то есть. У меня у мужа лексус, если не ошибаюсь, 2013 г.в. но у нас никто не сидит, ни в гаи ни в правительстве. Так что узбагойтесь, что за него кто-то встрял. И нарушают, не только на лексусах



    Покровители не обязательно, а то, что их штрафом не напугаешь, то факт.

    А наказание должно работать, заставить задуматься.

    Но при штрафе в незначительную для владельца леХуса, никакого садочка в сознании не остаётся. Даже более того, бравада над тупыми гайцами с их мизерными штрафами расцветает.

    Старт с перекрёстка при запрещающем сигнале светофора как раз и подчёркивает мою правоту.

    Он свято уверовал что нихрена с ним никто не сделает.

    ****

    И поощрение и наказание несут всегда одну задачу, стимулировать управляемость человеком.

    Это психология, детка.

  • syntrax

    syntrax
    13 часов назад

    Tramp11

    + еще одно нарушение - не пропустил пешехода на зебре



    думаю, вряд ли применимо. в данной ситуации, пешеход двигался на разрешающий сигнал, а водитель на запрещающий. он так или иначе поехал бы наперекор пешеходам, иначе торчал бы на перекрестке, мешая другому потоку. "не пропустил" подошло бы, если бы водитель ехал по ленина и повернул направо (ну или налево), т.е. оба двигались бы на зеленый. хотя могу конечно ошибаться.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    12 часов назад

    syntrax

    вы бредите? он и так получил по всей строгости. какие тут отягчающие? он сбил кого-то? вызвал аварию? повредил постройку? нет, он просто проехал на красный. а как он это сделал, по ПДД абсолютно без разницы. нарушение тут только одно - проезд на запрещающий сигнал светофора. Вы приплетаете эмоции к ситуации, где должны быть только сухие факты.



    А давай пофантазируем, дружок! Идешь ты с ребенком по тротуару. Ребенок в наушниках Бибера слушает, ты по телефону с жёнушкой треплешься... Сзади просто (с) по тротуару несется чорный жип... А чо нет то! Сегодня на красный просто (с), завтра по тротуарам тоже просто (с), послезавтра калаш достанет, начнет шмалять не в людей, не!!! Просто (с) так... по сторонам.

    ПС: про Бибера в наушниках - это не то, чтобы я желал тебе чего плохого, не... просто (с) рассуждаю как ты... по-мудацки.

  • titan28

    titan28
    12 часов назад

    ё

    titan28

    ё

    titan28



    А вы что мысли его на видео прочитали? Задумался, завис, перезагрузился и т.п. и поехал. Так это было или нет, точно не видно.



    Видео смотри.



    Фантазируйте меньше, гайцы основываются на фактах



    Пусть мне расписку напишут сотрудники ГИБДД о том, что если я задумавшись так же проеду, или двойную сплошную пересеку, они так же будут ко мне лояльны.

    Ведь обуют по полной строгости закона, потому как у меня не леХус.



    Водителя Рав4 оштрафовали за то что ему только направо можно было, а он прямо поехал? Но у Вас только одно - ЭТО ЖЭ ЛЕКСУС ЕМУ ВСЕ МОЖНО. Вот Вам и пример Лексус обули, а раф отпустили

  • titan28

    titan28
    12 часов назад

    АвтоГАД

    syntrax

    вы бредите? он и так получил по всей строгости. какие тут отягчающие? он сбил кого-то? вызвал аварию? повредил постройку? нет, он просто проехал на красный. а как он это сделал, по ПДД абсолютно без разницы. нарушение тут только одно - проезд на запрещающий сигнал светофора. Вы приплетаете эмоции к ситуации, где должны быть только сухие факты.



    А давай пофантазируем, дружок! Идешь ты с ребенком по тротуару. Ребенок в наушниках Бибера слушает, ты по телефону с жёнушкой треплешься... Сзади просто (с) по тротуару несется чорный жип... А чо нет то! Сегодня на красный просто (с), завтра по тротуарам тоже просто (с), послезавтра калаш достанет, начнет шмалять не в людей, не!!! Просто (с) так... по сторонам.

    ПС: про Бибера в наушниках - это не то, чтобы я желал тебе чего плохого, не... просто (с) рассуждаю как ты... по-мудацки.



    Давай тебя посадим, а то вот я пофантазировал, вдруг ты завтра начнешь шмалять по сторонам!? Рассуждаю как ты, как в детском саду))

  • ё

    ё
    11 часов назад

    titan28

    ё

    titan28

    ё

    titan28



    А вы что мысли его на видео прочитали? Задумался, завис, перезагрузился и т.п. и поехал. Так это было или нет, точно не видно.



    Видео смотри.



    Фантазируйте меньше, гайцы основываются на фактах



    Пусть мне расписку напишут сотрудники ГИБДД о том, что если я задумавшись так же проеду, или двойную сплошную пересеку, они так же будут ко мне лояльны.

    Ведь обуют по полной строгости закона, потому как у меня не леХус.



    Водителя Рав4 оштрафовали за то что ему только направо можно было, а он прямо поехал? Но у Вас только одно - ЭТО ЖЭ ЛЕКСУС ЕМУ ВСЕ МОЖНО. Вот Вам и пример Лексус обули, а раф отпустили



    А вот это не порядок.

    Кстати, он там наверное и проживает.

    Буквально на днях он же и на том же перекрёстке снова проскочил с левого ряда прямо и налево во дворы шмыгнул.

    Может он просто правил не знает?

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    11 часов назад

    Вопрос про рав интересный. Почему наши доблестные его не привлёкли... вообще ездят все как хотят. Пол города правил не соблюдает. А все почему, потому что больше доблестных надо и камер на перекрёстках и наказания ужесточить

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    10 часов назад

    titan28

    Давай тебя посадим, а то вот я пофантазировал, вдруг ты завтра начнешь шмалять по сторонам!? Рассуждаю как ты, как в детском саду))



    Рукалитсо... Ты такой смешной! Прям как петросян...

    Еще раз для тех, у кого кастрюля на голове! Чел нарушил. Проехал на красный. Заплатил штраф. Всё по закону, я здесь не к чему и не к кому не цепляюсь. Меня лишь удивила реакция людей, типа "...просто нарушил - просто заплатил, всё ок..." И нет зависти к владельцу лехуса. Есть лишь некий дискомфорт от того, что владельцам таких машин скорее всего пох на штрафы. Они их могут авансом заплатить и положить болт не только на меня, но и на тебя тоже на ПДД...

    ПС: херли я распинаюсь?! Если надо объяснять, то не надо объяснять)))

  • titan28

    titan28
    10 часов назад

    АвтоГАД

    titan28

    Давай тебя посадим, а то вот я пофантазировал, вдруг ты завтра начнешь шмалять по сторонам!? Рассуждаю как ты, как в детском саду))



    Рукалитсо... Ты такой смешной! Прям как петросян...

    Еще раз для тех, у кого кастрюля на голове! Чел нарушил. Проехал на красный. Заплатил штраф. Всё по закону, я здесь не к чему и не к кому не цепляюсь. Меня лишь удивила реакция людей, типа "...просто нарушил - просто заплатил, всё ок..." И нет зависти к владельцу лехуса. Есть лишь некий дискомфорт от того, что владельцам таких машин скорее всего пох на штрафы. Они их могут авансом заплатить и положить болт не только на меня, но и на тебя тоже на ПДД...

    ПС: херли я распинаюсь?! Если надо объяснять, то не надо объяснять)))



    Реакция что все правильно - нарушил - заплатил - ясно что нарушать плохо, незаконно и т.п. Меня вот удивляет реакция и бурная фантазия таких людей как Вы. С чего вы взяли что водителю лексусов пох? Выдумали? А если этот лексус на последние куплен? А если этот же самый чел был на ладе гранте и ему тоже пох?

  • titan28

    titan28
    10 часов назад

    АвтоГАД

    titan28

    Давай тебя посадим, а то вот я пофантазировал, вдруг ты завтра начнешь шмалять по сторонам!? Рассуждаю как ты, как в детском саду))



    Рукалитсо... Ты такой смешной! Прям как петросян...

    Еще раз для тех, у кого кастрюля на голове! Чел нарушил. Проехал на красный. Заплатил штраф. Всё по закону, я здесь не к чему и не к кому не цепляюсь. Меня лишь удивила реакция людей, типа "...просто нарушил - просто заплатил, всё ок..." И нет зависти к владельцу лехуса. Есть лишь некий дискомфорт от того, что владельцам таких машин скорее всего пох на штрафы. Они их могут авансом заплатить и положить болт не только на меня, но и на тебя тоже на ПДД...

    ПС: херли я распинаюсь?! Если надо объяснять, то не надо объяснять)))



    Опасней такие как Вы. Что за странные выводы - ЧОРНЫЙ ЖЫП подъехал по тратуару, на штрафы ему ПОх, значит завтра он начнет шмалять?)) Мож давайте обезвредим Этих водителей, соберемся на тазах?))

    Хотя что я распинаюсь, логика максимум школьника

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