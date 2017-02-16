Погибший на Донбассе амурчанин 16 февраля должен был жениться

Обновлено: вчера14:00



Тело погибшего на Донбассе амурчанина Александра Круогла отправлено на экспертизу на Украине. Там же, на Украине, находится его невеста. В четверг, 16 февраля, они собирались пожениться, рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» глава села Марково. Амурчанин погиб за три дня до свадьбы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в соцсетях появилась информация о том, что на Донбассе убит снайпером амурчанин Александр Круогла. Позже информацию о гибели подтвердили местные власти.

16 февраля с родственниками Александра встретился глава села Марково Юрий Шмилев. Он сообщил, что сейчас рядом с погибшим находится его любимая девушка. «Родители мне сказали, что они как раз сегодня, 16 февраля, должны были пожениться. Кроме того, туда вылетела сестра погибшего».

Он также добавил, что Александра похоронят дома, в Марково. Для транспортировки тела родственники уже выслали 60 тысяч рублей, необходима еще примерно такая же сумма.

Мама Александра сказала, что пока точно не знает, какая сумма нужна: «Всё, что у нас было на карточке – отправили, но этого мало. Я никогда не просила, но помогите привезти сына! Мы всё отдадим!». Она добавила, что пока не обращалась ни в какие общественные ветеранские организации, так как не в состоянии выйти из дома. Деньги родственникам надо перевести в ближайшие день-два, чтобы тело Александра перевезти в Амурскую область.

Помочь семье, можно перечислив средства на счет карты Сбербанка: 4276 0300 1369 2070.

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#происшествия

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