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16 февраля 2017, 12:28 12

Погибший на Донбассе амурчанин 16 февраля должен был жениться

Погибший на Донбассе амурчанин 16 февраля должен был жениться

Обновлено: вчера14:00

Тело погибшего на Донбассе амурчанина Александра Круогла отправлено на экспертизу на Украине. Там же, на Украине, находится его невеста. В четверг, 16 февраля, они собирались пожениться, рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» глава села Марково. Амурчанин погиб за три дня до свадьбы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в соцсетях появилась информация о том, что на Донбассе убит снайпером амурчанин Александр Круогла. Позже информацию о гибели подтвердили местные власти.

16 февраля с родственниками Александра встретился глава села Марково Юрий Шмилев. Он сообщил, что сейчас рядом с погибшим находится его любимая девушка. «Родители мне сказали, что они как раз сегодня, 16 февраля, должны были пожениться. Кроме того, туда вылетела сестра погибшего».

Он также добавил, что Александра похоронят дома, в Марково. Для транспортировки тела родственники уже выслали 60 тысяч рублей, необходима еще примерно такая же сумма.

Мама Александра сказала, что пока точно не знает, какая сумма нужна: «Всё, что у нас было на карточке – отправили, но этого мало. Я никогда не просила, но помогите привезти сына! Мы всё отдадим!». Она добавила, что пока не обращалась ни в какие общественные ветеранские организации, так как не в состоянии выйти из дома. Деньги родственникам надо перевести в ближайшие день-два, чтобы тело Александра перевезти в Амурскую область.

Помочь семье, можно перечислив средства на счет карты Сбербанка: 4276 0300 1369 2070.

Просмотров всего: 3441

#происшествия

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    13 часов назад

    Странно...А невеста - житель Украины, или с погибшим уехала?

  • Алекс К

    Алекс К
    13 часов назад

    Три дня? Так ему дороги деньт,минимум. А то и два,до Благовещенска. Пока до Москвы,там самолет. А к свадьбе готовится надо

  • космонавт

    космонавт
    12 часов назад

    что то не понятно почему невеста и экспертиза трупа на украине, он за ково воевал.

  • Izya

    Izya
    11 часов назад

    За невесту. Невесту от бандитов защищал

  • Сидор Лютый

    Сидор Лютый
    10 часов назад

    Еще один "Ихтамнет". Вот такая она гражданская война в Украине.

  • Хмык

    Хмык
    10 часов назад

    Тоже ничо не понял. Убит снайпером, тело на Украине. Так он за кого воевал то?

  • Сидор Лютый

    Сидор Лютый
    10 часов назад

    Хмык

    Тоже ничо не понял. Убит снайпером, тело на Украине. Так он за кого воевал то?



    Вот как об этом пишут у нас:

    Боевик из России Александр Круогла уничтожен на Донбассе. ФОТО

    Он принимал участие в боях под донецким аэропортом.

    Как передает со ссылкой на один из порталов сепаратистов, уроженец Приамурья Александр Круогла был ликвидирован на Донбассе 3 февраля. Контрактник из Благовещенска был убит выстрелом снайпера.

    Амурчанин Александр Круогла поехал служить по найму на Украину год назад. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке его тела на родину. Хоронить погибшего амурчанина будут в селе Марково Благовещенского района. Здесь он родился и вырос. Деньги для перевозки тела переданы девушке убитого боевика.

    Так как Марково - пограничная зона, в село на похороны будут пускать только по паспортам.

  • АК-47

    АК-47
    8 часов назад

    В семье горе,тут всякие ушлепки пляски устроили,изголяются кто резче

    Не вам судить пацана,малодушные

  • fb_Иван Парфенов

    fb_Иван Парфенов
    8 часов назад

    full

    Сидор Лютый

    Еще один "Ихтамнет". Вот такая она гражданская война в Украине.





    Устарелая концепция. А что там, скоро правосеков чистить будут? Пока они в законе, с Украиной никто всерьез говорить не станет.



    при чем тут "правосеки"? Кому до них дело есть? Что этот парень делал в чужой стране с автоматом?

  • АК-47

    АК-47
    8 часов назад

    только не в семье и на родине.

    Наша Родина-Советский Союз,судя по вашему комменту,парень нашел свою судьбу на Родине!Но-без семьи,не успел

    Очепятки невсерьез,все по фрейду

  • full

    full
    7 часов назад

    fb_Иван Парфенов

    full

    Сидор Лютый

    Еще один "Ихтамнет". Вот такая она гражданская война в Украине.





    Устарелая концепция. А что там, скоро правосеков чистить будут? Пока они в законе, с Украиной никто всерьез говорить не станет.



    при чем тут "правосеки"? Кому до них дело есть? Что этот парень делал в чужой стране с автоматом?



    При чем? Революция по закону жанра должна сожрать тех, кто ее делал. Потому что буйные нужны только на первой стадии. Правда война на востоке Украины продлевает им жизнь, это мясо пока есть куда применить.

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    Пусть уже похоронят его спокойно. Какая разница прав он или нет теперь? Уймитесь.

    родным сил

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