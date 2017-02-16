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16 февраля 2017, 12:00 2

Благовещенские власти рассказали, куда обращаться при обнаружении «розового снега»

Благовещенские власти рассказали, куда обращаться при обнаружении «розового снега»

В мэрии Благовещенска объяснили, как действовать горожанам, которые увидят на тротуаре или дороге рассыпанный порошок розового цвета. Горожане обеспокоены тем, что за последние несколько дней в разных районах города неизвестные рассыпали порошок-отраву. Людям следует сразу позвонить на пульт диспетчера городской администрации.

«Необходимо позвонить по телефону 599-112. Сигнал примет диспетчер и передаст информацию в Роспотребнадзор и в Амурский центр ГЗ и ПБ. На место выедут спасатели и ликвидируют загрязнение. Пока не выяснено, что это за вещество и насколько оно опасно, этим должны заниматься службы, имеющие лицензию на работу с опасными химическими веществами», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Также в горадминистрации добавили: после того, как специалисты определят состав порошка, будут приняты дополнительные меры.

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#городская власть #происшествия

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Комментарии
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  • гад

    гад
    14 часов назад

    а потом скажут что шиза забомбила звонками диспетчера. все же безопасно. и снег и ветер и порошок.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    12 часов назад

    Обычно говорят - никто не обращался. Даже если и обращался.

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