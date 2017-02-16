Благовещенские власти рассказали, куда обращаться при обнаружении «розового снега»

В мэрии Благовещенска объяснили, как действовать горожанам, которые увидят на тротуаре или дороге рассыпанный порошок розового цвета. Горожане обеспокоены тем, что за последние несколько дней в разных районах города неизвестные рассыпали порошок-отраву. Людям следует сразу позвонить на пульт диспетчера городской администрации.

«Необходимо позвонить по телефону 599-112. Сигнал примет диспетчер и передаст информацию в Роспотребнадзор и в Амурский центр ГЗ и ПБ. На место выедут спасатели и ликвидируют загрязнение. Пока не выяснено, что это за вещество и насколько оно опасно, этим должны заниматься службы, имеющие лицензию на работу с опасными химическими веществами», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Также в горадминистрации добавили: после того, как специалисты определят состав порошка, будут приняты дополнительные меры.

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