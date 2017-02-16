ЗабЖД оборудует вагоны холодильниками и микроволновками

Фото: news.sputnik.ru

Забайкальский филиал РЖД в 2017 году модернизирует 40 вагонов. В них появятся дополнительные розетки для подзарядки техники, а также СВЧ-печи. Таким образом, качество обслуживания пассажиров повысят, условия в пути будут комфортнее.

В служебных купе проводников установят холодильники и СВЧ-печи. Также запланирована установка биотуалетов в 10 вагонах. В шести из них появятся системы кондиционирования воздуха.

В 2016 году Забайкальский филиал – вагонный участок Чита АО «ФПК» – приступил к реализации программы по оборудованию 300 пассажирских вагонов дополнительными электрическими розетками. На данный момент модернизировано 26 плацкартных и купейных вагонов, микроволновыми печами и холодильниками оснащены 29 вагонов, сообщает пресс-служба.

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