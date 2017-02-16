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16 февраля 2017, 11:49 3

ЗабЖД оборудует вагоны холодильниками и микроволновками

ЗабЖД оборудует вагоны холодильниками и микроволновками
Фото: news.sputnik.ru

Забайкальский филиал РЖД в 2017 году модернизирует 40 вагонов. В них появятся дополнительные розетки для подзарядки техники, а также СВЧ-печи. Таким образом, качество обслуживания пассажиров повысят, условия в пути будут комфортнее.

В служебных купе проводников установят холодильники и СВЧ-печи. Также запланирована установка биотуалетов в 10 вагонах. В шести из них появятся системы кондиционирования воздуха.

В 2016 году Забайкальский филиал – вагонный участок Чита АО «ФПК» – приступил к реализации программы по оборудованию 300 пассажирских вагонов дополнительными электрическими розетками. На данный момент модернизировано 26 плацкартных и купейных вагонов, микроволновыми печами и холодильниками оснащены 29 вагонов, сообщает пресс-служба.

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#транспорт

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Комментарии
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  • ё

    ё
    14 часов назад

    Ну теперь заживёёёёёёём.

    А тотам в какой то европейский проект за бугром РФ РЖД какой то миллиард евро вкладывает.

    Фигня.

    А вот у нас огого какой размах в ЗабЖД.

  • krasnova

    krasnova
    10 часов назад

    Лучше бы унитазами занялись и сделали отдельно умывальник. Вот а китайских вагонах - красота. Зашел в туалет и не надо ломать голову как не испачкаться от этот ужасный унитаз

  • full

    full
    9 часов назад

    А поездами на Благу не хотят оборудовать?

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