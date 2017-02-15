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15 февраля 2017, 20:05 0

Ансамбль народных инструментов ЦДШИ Благовещенска готовится к юбилейному концерту

Ансамбль народных инструментов ЦДШИ Благовещенска готовится к юбилейному концерту

15 лет исполнилось педагогическому ансамблю народных инструментов Центральной детской школы искусств. В составе коллектива профессиональные музыканты и педагоги. Они исполняют пьесы в стиле кантри, известные военные мелодии и народные композиции.

За время существования ансамбль не раз становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Артистов слышали в Хабаровске, Барнауле, Новосибирске. В 2012 году благовещенцы выступили во Франции. Юбилейный концерт в Благовещенске состоится 21 апреля в концертном зале ЦДШИ. А пока музыканты репетируют праздничную программу.

«Все очень музыкальные, хорошо читают с листа. Все чувствуют музыку. Этот процесс у нас очень так быстро происходит. Берём новую прьессу и буквально за одну–две репетиции она у нас начинает работать. Так сказать играть, жить», – делится руководитель ансамбля Юрий Захаров.

«Ансамбль ведёт большую творческую деятельность. Очень часто они выступают в доме ветеранов, в центре "Доброта", выезжает в социальные учреждения», – отметила заместитель директора по воспитательной работе Лариса Самко.

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#концерты #культура

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