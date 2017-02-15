Ловить, нельзя отстреливать: проблему бродячих собак в Приамурье так и не решили

Проблему безнадзорных животных в Амурской области обсудили на комитете по аграрной политике, природопользованию и экологии регионального заксобрания. Как сообщало ИА «Амур.инфо», отстреливать бездомных собак предложил один из депутатов. В прошлом году в области перевыполнили план по отлову собак. Тем не менее, во многих районах решать проблему бездомных животных так и не начали.

Сказать точное количество бродячих собак хотя бы в Благовещенске никто не может. Но депутаты предполагают, что их около 1 000. Причём до 2012 года, когда в Приамурье ещё можно было отстреливать собак, такой ситуации не было, считают депутаты депутат. Проблему безнадзорных животных парламентарии обсудили на комитете. В области с 2014 года действует закон, по которому за три года отловили 1,5 тысячи особей. На это потратили больше 21 миллиона рублей. В прошлом году в области даже перевыполнили план по отлову и содержанию – на 37 %, но проблему бродячих собак так и не решили.

«Или мы увеличиваем финансирование на отлов и содержание животных, или же мы изменяем что-то в законодательстве. В том числе и федеральном – сокращение сроков содержания, введение терминов, понятий, которые позволят отстреливать животных. Мы общались с руководством города, были такие предложения как ввести такое понятие как "стаи", животные в период гона собираются в стаи, агрессия повышается, и определить количество собак, которое можно не усыплять, а именно отстреливать», – комментирует депутат Законодательного собрания Амурской области Олег Имамеев.

Отстреливать собак нельзя по закону. Ловить их должны гуманным способом. На один рейс, за который должны поймать 5 собак, в 2016 году было заложено больше тысячи рублей.

Всего же – на отлов, транспортировку, шестимесячное содержание – то есть осмотр ветеринара, электричество, воду, зарплату сотрудникам и корм собакам – отводили 16 666 рублей. Это больше 30 рублей в день на корм для одной особи. Благовещенску этой суммы недостаточно. Приходится добавлять деньги, чтобы отловить побольше собак.

«В 2017 году стоимость содержания одного животного в сутки – это не только кормление – было 30 рублей. Мы провели свой анализ в городе – у нас мониторинг цен и услуг показал, что в 2 раза выше. То есть стоимость содержания одного животного, составляет 70 рублей, и ни о каких 30 рублях не может быть речи», – говорит первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

В амурском управлении ветеринарии посоветовали рациональнее распределять средства, тем более, что многие районы деньги возвращают – не могут потратить. В этом году на питание собаки заложено больше 37 рублей в день. Этой суммы должно хватить. Всего же на область выделили 5 миллионов рублей – на поимку и содержание 228 собак, а не 300, как было раньше. Цены выросли.

«Уменьшение количества особей по сравнению с прошлым годом связано с увеличением затрат по отлову, содержанию, увеличению цен на чипирование, кастрацию, стерилизацию, умерщвление, утилизацию. Основная проблема муниципальных образований в том, что нет организаций, которые могут осуществлять эту деятельность. Аукционы объявлялись неоднократно, но как правило, никто не выходит», – говорит начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Такая ситуация в Зее, Прогрессе, Райчихинске, Мазановском, Шимановском и других районах. Там не стремятся выходить на аукционы действительно из-за небольших предложенных денег. В отличии от областного центра на этих территориях предлагают отлавливать совсем небольшое количество собак. Например, в Мазановском в прошлом году выделили всего 50 тысяч рублей – на три собаки.

«Только зарплату надо 8 тысяч в месяц платить, содержать 6 месяцев, 6 умножить на 8 – 42 тысячи. И 8 тысяч остается на три собачки и на корм. Да и из-за трёх собак содержать человека, который будет ухаживать – абсурдно слегка», – комментирует председатель Мазановского районого совета народных депутатов Ирина Герман.

Ситуация зашла в тупик, резюмируют в районах. Денег у области нет, на исполнение закона средств не хватает, а жители продолжают жаловаться на бродячих псов. Участники комитета договорились встретиться ещё раз, чтобы улучшить работу, и, возможно, разработать поправки в существующий закон. Они хотят прописать понятие агрессивной собаки, стаи и другое. Кроме того, появилось предложение разработать документ, позволяющий наказывать владельцев домашних собак. Чаще всего именно из-за безответственных хозяев безнадзорных животных на улице становится больше.

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