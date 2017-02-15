Бизнес-план на будущее: стройотрядовцы начнут проводить экскурсии в Приамурье

Амурские власти накануне Дня российских студотрядов встретились со студентами и заверили, что готовы и дальше поддерживать их инициативы. Глава региона Александр Козлов уточнил у представителей амурских студенческих отрядов, как они сотрудничают с профсоюзами области. Узнав, что пока взаимодействия нет, предложил организовать совместную трёхстороннюю встречу для развития этого направления.

Губернатор, общаясь со студотрядовцами, обратил внимание на то, что надо развивать сервисные отряды. В области реализуются крупнейшие проекты. Помимо отраслевых специалистов, нужны обученные кадры в сфере обслуживания. Также нужно обратить внимание на развитие туризма: области и городу нужны гиды, которые проводили бы экскурсии по интересным местам. «Интересное предложение. Хороший бизнес-план на будущее», – подхватили представители студотрядов.

Ещё ребятам предстоит вместе с профильными организациями региона проработать вопрос использования дорожных студотрядов при строительстве амурских дорог. «Мы готовы. Опыт есть. У нас на космодроме 90 % студентов работали именно на дорогах», – ответили студенты.

Александр Козлов поинтересовался, нужна ли какая помощь, и взял на заметку решение вопросов с газовиками. Ребята озвучили, что им хотелось бы поучаствовать в строительстве завода. «Проект масштабный, очень интересный, хотели бы попробовать по принципу космодрома привлечь бойцов из других регионов и сделать свою дальневосточную стройку», – предложили бойцы. Властям эта инициатива понравилась.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, основное направление работы студотрядов в 2016 году – строительство. Главное место – всероссийская студенческая стройка «Космодром Восточный». Также студенты трудились на межрегиональной студенческой стройке «Звезда» в городе Большой камень в Приморском крае. Вторым по численности направлением являются сельскохозяйственные отряды. Ребята трудились на производстве молочной продукции, в оленеводческих хозяйствах Чукотки, Камчатского края, работали в полях, в составе студенческого отряда «Амурский тигр» в Приморском крае в Сихотэ-Алинском природном заповеднике, были задействованы в тушении лесных пожаров.

Бойцы педагогических отрядов организовали детский отдых в Амурской области, Хабаровском и Приморских краях. Хорошо себя зарекомендовали и путинные отряды. В 2015 году было 11 бойцов, по результатам их труда в 2016 году уже более 50 ребят трудились в Хабаровском крае и на о. Сахалин. В этом году впервые был создан студенческий отряд проводников. Второй год формируется сервисный отряд, который работает на предприятиях сферы услуг. Помимо этого, в 2016 году был создан уникальный сервисный отряд для работы во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

Важным результатом работы регионального отделения в 2016 году стало предоставление Приамурью права проведения окружной школы руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций высшего образования ДФО.

Благодарственные письма губернатора получили комиссар Амурского регионального отделения молодёжной общероссийской организации «Российские студенческий отряды» Юлия Шепетько и коллектив центра развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор».

«Нам важно видеть, что наша работа высоко ценится вами. Большое спасибо правительству области и администрации Благовещенска за то, что даёте нам возможность работать, двигаться вперёд и постоянно ставите перед нами новые задачи, которые очень нас мотивируют», – отметила руководитель АРМОО «Российские студенческие отряды» Анастасия Рокина.

В конце встречи студенты подарили Александру Козлову толстовку с эмблемой студенческого отряда.

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